Pārdot vai nogaidīt? Kā izvēlēties pareizo brīdi cirsmas realizācijai?

Lēmums par cirsmas realizāciju ir viens no svarīgākajiem soļiem meža īpašniekam. Tas var būtiski ietekmēt gan finansiālos ieguvumus, gan meža ilgtspējīgu attīstību nākotnē. Pārdot cirsmas pārāk agri nozīmē iespējamu peļņas zaudējumu, bet pārāk ilga gaidīšana var radīt riskus – no koksnes kvalitātes pasliktināšanās līdz tirgus cenu kritumam.
Novērtējiet meža vecumu un kvalitāti
Pareizs ciršanas laiks sākas ar meža inventarizāciju. Tajā tiek izvērtēts koku vecums un meža biezums, koksnes kvalitāte un augšanas dinamika. Ja koki vēl turpina aktīvi augt un palielināt koksnes tilpumu, nogaidīšana var palielināt nākotnes peļņu.
Izvērtējiet tirgus situāciju
Koksnes cenas svārstās atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma vietējā un eksporta tirgū, sezonas un enerģētikas tirgus. Sekojiet tirgus jaunumiem un apsveriet iespēju nogaidīt, ja cenas ir zemākas par vēsturisko vidējo līmeni – https://trovent.lv/meza-cenas-kalkulators/.
Novērtējiet riskus, kas saistīti ar gaidīšanu
Lai gan gaidīšana var palielināt koksnes apjomu un vērtību, tā rada arī riskus:
- Vēja un sniega bojājumi – vecāki koki ir jutīgāki pret vējgāzēm;
- Kaitēkļu un slimību izplatība – piemēram, egļu astoņzobu mizgrauzis var būtiski samazināt koksnes kvalitāti;
- Klimata izmaiņas – sausuma periodi un siltas ziemas var ietekmēt meža veselību.
Aprēķiniet finansiālo atdevi
Svarīgi izvērtēt ne tikai koksnes cenu, bet arī izstrādes izmaksas (cirtēju, tehnikas, transporta pakalpojumi), nodokļus un potenciālo ienākumu pieaugumu, ja izlemjat nogaidīt dažus gadus.
Konsultējieties ar profesionāļiem
Lēmumu pieņemšanā ieteicams iesaistīt mežsaimniecības speciālistus, lai izvērtētu meža stāvokli un ciršanas apjomu, ekonomistus vai meža nozares konsultantus, kā arī uzņēmumus, kuru darbība ir mežu un cirsmu pirkšana, lai iegūtu vairākus piedāvājumus un salīdzinātu tos.
SIA “Trovent” – droša cirsmu un mežu pirkšana
Nav svarīgi, vai vēlaties pārdot vai pirkt cirsmas, kā arī pārdot vai pirkt mežu, svarīgs ir caurskatāms, juridiski drošs un ekonomiski izdevīgs process visām pusēm. Drošs partneris, kad vēlaties pārdot mežu vai cirsmas ir SIA “Trovent”. Uzņēmums ne tikai pērk mežus un cirsmas, bet arī veic meža taksāciju, novērtē īpašumu, atdala mežu no lauksaimniecības zemes, ēkām un palīdz sakārtot dokumentus. Ieskatieties www.trovent.lv un uzziniet vairāk!
