Svētdiena, 1. februāris
Brigita, Indra, Indars, Indris
No idejas līdz realitātei – kā top mēbeles pēc pasūtījuma

00:00 01.02.2026

Mūsdienu interjerā arvien lielāku nozīmi iegūst mēbeles pēc pasūtījuma, jo tās ļauj ne tikai pielāgot telpu, bet arī radīt vidi, kas pilnībā atbilst konkrētam cilvēkam. Šajā rakstā izskaidrojam, kā notiek kvalitatīva mēbeļu izgatavošana – no pirmās ieceres līdz uzstādītai mēbelei.

  1. Ideja un vajadzību definēšana

Viss sākas ar ideju. Šajā posmā tiek definēts, kādam mērķim mēbeles paredzētas un kādu funkciju tām jāveic. Atšķirībā no gataviem risinājumiem, mēbeles pēc pasūtījuma tiek veidotas konkrētam cilvēkam un telpai.

  1. Telpas uzmērīšana un tehniskā analīze

Precīza uzmērīšana ir pamats kvalitatīvai mēbeļu izgatavošanai. Šajā posmā speciālists veic telpas analīzi, ņemot vērā ne tikai sienu izmērus, bet arī griestu augstumu un slīpumu, komunikāciju izvietojumu, elektropieslēgumus un ventilāciju, stūrus un nestandarta risinājumus.

  1. Dizaina un plānojuma izstrāde

Balstoties uz uzmērījumiem un klienta vēlmēm, tiek izstrādāts dizaina projekts. Šajā posmā ideja iegūst formu – vizuālu un funkcionālu. Virtuves iekārtas izgatavošana akcentē ergonomiku – darba trijstūri, darba virsmu augstumu un tehnikas integrāciju. Savukārt, iebūvējamais skapis tiek plānots tā, lai katrs centimetrs būtu lietderīgs.

  1. Materiālu un furnitūras izvēle

Kvalitāte ir viens no galvenajiem ieguvumiem, ko sniedz individuāla mēbeļu ražošana. Šajā posmā tiek izvēlēti materiāli, kas nodrošina gan estētiku, gan ilgmūžību. Izvēlē tiek ņemta vērā mitruma un temperatūras ietekme, lietošanas intensitāte, virsmu noturība un vizuālā saderība ar interjeru.

  1. Mēbeļu ražošana – precizitāte katrā detaļā

Kad projekts ir apstiprināts, sākas būtiskākais posms – mēbeļu ražošana. Tā notiek profesionālā darbnīcā, kur katrs elements tiek izgatavots atbilstoši projektam.

  1. Piegāde un uzstādīšana

Profesionāla montāža nodrošina, ka iebūvētie skapji precīzi pieguļ sienām un griestiem, iebūvējamās virtuves darbojas ergonomiski, visas durvis un atvilktnes funkcionē nevainojami, tiek ievērota telpas estētika. Pareiza uzstādīšana ir neatņemama kvalitatīvas mēbeļu izgatavošanas sastāvdaļa.

Santas Mēbeles – profesionāla komanda un mūsdienīga ražošana

Meklējat kvalitatīvas mēbeles pēc pasūtījuma? Apskatiet pašmāju ražotāju Santas Mēbeles! Uzņēmuma komandā strādā pieredzējuši speciālisti, kas savu amatu pilnveidojuši gadu gaitā. Mēbeles tiek ražotas ar mūsdienīgām iekārtām, pastāvīgi uzlabojot procesus, lai nodrošinātu precizitāti, kvalitāti un efektivitāti.

Papildus mēbelēm katram projektam uzņēmums piedāvā piemeklēt arī sadzīves tehniku, santehniku un darba virsmas. Apmeklējiet www.santasmebeles.lv un uzziniet vairāk!

