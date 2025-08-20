Nepabeigta augstākā: kāpēc daudzi Latvijā nepabeidz studijas un kā atrast ceļu atpakaļ līdz diplomam

BVK 40. izlaidums, foto Gatis Ģiedrs
Vai atceries pirmo reizi, kad rakstīji savu CV? Pie baltas lapas vai datora monitora, apkopojot, ko esi paveicis līdz šim. Ar pirmajiem standarta jautājumiem bez problēmām – vārds, uzvārds, personas dati… Un tad nākamā sadaļa – “Izglītība”. Daudzi šeit var ierakstīt kvalifikāciju vai grādu – bakalauru, maģistru, kas liecina par augstākās izglītības ceļa posmu. Bet ko darīt, ja pēc vidējās izglītības nākamais solis palicis pusceļā? Ja vienīgais, ko vari ierakstīt, ir “nepabeigta augstākā”?
Diemžēl Latvijas statistika ir nepielūdzama – ap 40% studējošo studijas pamet, neieguvuši diplomu. Sākotnējais entuziasms noplok un liela daļa studijas pārtrauc jau pirmajā gadā.
Kādi ir galvenie iemesli studiju pārtraukšanai?
Pārskati par izglītību, tostarp OECD un Centrālās statistikas pārvaldes dati, atklāj, ka lielākoties tie ir mums labi zināmi un atkārtojas gadu no gada.
- Finansiālais slogs
Finansiālā problēma joprojām tiek norādīta kā lielākais šķērslis ceļā uz augstāko izglītību. Latvijā valsts sedz tikai daļu no studiju izmaksām, pārējais gulstas uz pašu studentu un viņu līdzcilvēku pleciem. Tas nozīmē, ka studiju uzsākšana kļūst par rūpīgu finanšu plānošanas jautājumu: vai students un viņa ģimene to var atļauties, vai nāksies ņemt studiju aizdevumu, vai pietiks līdzekļu ikdienas vajadzībām. Daudzi jaunieši, lai segtu mācību maksu un dzīves izdevumus, paralēli klātienes studijām strādā nepilna laika darbu, taču ar laiku slodze kļūst pārāk smaga. Rezultātā mācības paliek otrajā plānā, nereti studijas uz brīdi tiek pārtrauktas, lai “pelnītu naudu”, ar domu atgriezties vēlāk, bet šis “vēlāk” bieži tā arī nepienāk.
- Zema studiju aizdevumu izmantošanas aktivitāte
Latvijā pieejami valsts garantētie studiju aizdevumi ar izdevīgiem nosacījumiem – zemu procentu likmi un atmaksas sākšanu tikai pēc studiju beigām. Tas ir lielisks instruments, kas ļauj mazināt finansiālo slogu un mācību laikā koncentrēties pilnībā uz studijām. Tomēr šo iespēju izmanto tikai neliela daļa studētgribētāju. Dažkārt trūkst arī informācijas par to, cik elastīgi ir atmaksas nosacījumi un cik vienkāršs ir pieteikšanās process. Patiesībā studiju maksas aizdevums var būt atslēga, kas ļauj studentam mācīties ar pilnu jaudu un veiksmīgi pabeigt iesākto ceļu līdz diplomam.
- Studiju programmas neatbilstība gaidām
Bieži vien neveiksmīga izrādās studiju virziena izvēle. Daudzi jaunieši pēc vidusskolas izvēlas programmu, kas šķiet interesanta uz papīra vai populāra draugu vidū, bet realitāte izrādās pilnīgi cita. Nereti pirmā kursa laikā atklājas, ka studiju saturs neatbilst interesēm, ir pārāk teorētisks vai gluži vienkārši neizraisa aizrautību. Tieši tāpēc daļa studentu studijas pārtrauc jau pirmajā gadā.
Vēl viens aspekts – izvēlētās jomas nākotnes iespējas. Ja students saprot, ka izvēlētajā profesijā darba tirgū ir ierobežots pieprasījums vai atalgojums nav atbilstošs, motivācija ieguldīt vairākus gadus studijās strauji samazinās. Rezultātā rodas sajūta, ka laiks un resursi tiek tērēti velti.
Šī neatbilstība starp cerībām un realitāti ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc studijas paliek pusceļā. Tomēr tā nav neveiksme – reizēm šis atklājums ir vērtīgs solis, kas palīdz precīzāk saprast, kas patiesi interesē un kādā virzienā attīstīt karjeru.
- Motivācijas zudums un izdegšana
Studijas parasti sākas ar lielu entuziasmu, bet laika gaitā daļa studentu zaudē aizrautību. Viens no iemesliem ir lielā slodze, pie kādas jaunieši bieži vien nav pieraduši. To studentu ikdienai, kas mēģina savienot darbu ar studijām, pievienojas arī negulētas naktis, ar laiku spēka rezerves izsīkst, un rodas sajūta, ka vienkārši vairs nepietiek enerģijas.
Motivāciju grauj arī akadēmiskā atbalsta trūkums. Ja studentam nav sajūtas, ka viņš saņem pietiekami daudz palīdzības vai iedrošinājuma no pasniedzējiem un augstskolas, vēlme studēt noplok vēl ātrāk. Nogurumu pastiprina arī stress par naudu vai nākotnes iespējām, kas apvienojumā rada klasisku izdegšanas sindromu.
Rezultātā studijas no aizraujoša procesa pārvēršas smagā nastā. Un brīdī, kad nogurums pārspēj vēlmi turpināt, daudzi izvēlas pārtraukt savu izglītības ceļu, pat ja līdz diplomam atlicis pavisam nedaudz.
5. Dzīvesvietas maiņa
Studijas mēdz pārtraukt arī pavisam dēļ dzīvesvietas maiņas. Jaunieši nereti pārceļas uz citu pilsētu vai ārzemēm, un šādās situācijās turpināt mācības izvēlētajā augstskolā kļūst sarežģīti. Ja nav iespējas pārnest studijas uz citu mācību iestādi vai pielāgot studiju formu, izvēle bieži vien ir studiju pārtraukšana.
Latvijā šis faktors ir īpaši aktuāls, jo studentu mobilitāte ir augsta – daļa dodas mācīties ārpus valsts, savukārt citi izvēlas strādāt un dzīvot ārzemēs, atstājot studijas nepabeigtas. Pārcelšanās uz citu pilsētu arī var kļūt par šķērsli, jo attālums līdz augstskolai nozīmē papildu izmaksas un laiku ceļā.
6. Aizraušanās ar “studenta dzīvi”
Studiju gadi saistās ne tikai ar lekcijām un eksāmeniem, bet arī ar jaunu draudzību veidošanu, ballītēm, izbraucieniem un piedzīvojumiem. Tā ir dabiska studenta ikdienas daļa – pirmo reizi piedzīvota patstāvība, brīvība un iespēja pašam plānot savu laiku. Taču reizēm šis “studenta dzīves šarms” ņem virsroku pār mācībām. Lekcijas un mājasdarbi atkāpjas otrajā plānā, un, kad pienāk pirmā sesija, izrādās, ka daudz kas palaists garām. Rezultātā daļa studentu vienkārši nepārvar šo pirmo pārbaudījumu un studijas pārtrauc jau pirmajā gadā.
Ir arī pretējs scenārijs – ceļš gandrīz noiets, bet visgrūtākie šķēršļi rodas pašās beigās. Pēc vairāku gadu mācībām nepietiek spēka vai motivācijas noslēguma darba izstrādei, reizēm trūkst arī atbalsta no pasniedzējiem vai tuviniekiem. Šādās situācijās studijas “nolūst” pašā galotnē, atstājot rūgtu sajūtu un ierakstu CV – nepabeigta augstākā izglītība.
Ko darīt?
- Izvēlies elastīgu studiju formu
Mūsdienu izglītība vairs nenozīmē tikai klātienes lekcijas auditorijā noteiktos laikos. Elastīgas studiju formas ļauj apvienot mācības ar darbu, ģimenes dzīvi un citām ikdienas aktivitātēm. Tālmācība vai e-studijas dod iespēju mācīties sev ērtā laikā un vietā – no mājām, biroja vai pat ārzemēm, ja dzīve aizvedusi citur. Tas ļauj saglabāt stabilus ienākumus un vienlaikus soli pa solim virzīties pretī augstākās izglītības diplomam. Šādu studiju īpaši novērtē tie, kuriem nav iespējas katru dienu būt klātienē. Elastīgs grafiks palīdz izvairīties no pārslogotības, kas bieži vien ir viens no iemesliem, kāpēc studijas tiek pārtrauktas. Turklāt digitālās platformas nodrošina piekļuvi mācību materiāliem jebkurā brīdī.
Pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvāja visas studiju programmas pilnībā attālināti, ir Biznesa vadības koledža. BVK dibināta jau 2003. gadā kā specializēta tālmācības koledža un vairāk nekā 20 gadu laikā uzkrājusi bagātīgu pieredzi e-studiju jomā. Šodien BVK ir arī lielākā koledža valstī studējošo skaita ziņā, kas apliecina gan tās kvalitāti, gan spēju pielāgoties studentu vajadzībām.
2. Apsver īsā cikla studiju programmas
Ne vienmēr augstākās izglītības ceļš nozīmē četrus vai piecus gadus augstskolas solā. Ja gribi ātrāk iekļauties darba tirgū, izvēlies īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – tikai 2,5 gadu laikā iespējams iegūt valsts atzītu diplomu un profesiju. Tas samazina studiju pārtraukšanas risku un ļauj ātrāk pelnīt. Šāds studiju modelis ir īpaši piemērots tiem, kuri vēlas ātrāk iekļauties darba tirgū un sākt pelnīt, vienlaikus iegūstot kvalifikāciju, kas sniedz priekšrocības karjerā.
Īsā cikla studiju programmas apvieno teorētiskās zināšanas ar praktiskām prasmēm, tāpēc studenti ātrāk kļūst konkurētspējīgi un spēj uzreiz izmantot apgūtās zināšanas profesionālajā vidē. Turklāt salīdzinoši īsais studiju ilgums samazina risku pārtraukt mācības – mērķis ir tuvāks, motivācija noturīgāka, un ceļš līdz diplomam šķiet vieglāk sasniedzams.
Šī pieeja noderīga tiem, kas nevēlas atlikt darba gaitas uz vairākiem gadiem, bet vēlas soli pa solim būvēt savu karjeru jau studiju laikā.
3. Meklē finansējuma un studiju maksas atvieglojumu iespējas
Apvieno studijas ar darbu, izvēloties tālmācību. Elastīgais studiju formāts ļauj strādāt pilna laika slodzes darbu un daļu algas novirzīt studiju apmaksai.
Runā ar darba devēju un lūdz atbalstu studijām – daudzi uzņēmumi ir gatavi pilnībā vai daļēji apmaksāt studijas saviem darbiniekiem. Darba devēji vēlas sev izglītotus, labi kvalificētus darbiniekus, tāpēc ir gatavi ieguldīt līdzekļus viņu izglītībā ne tikai apmaksājot dažādus kursus, bet arī studijas. Tādā veidā uzņēmums iegūst izglītotus darbiniekus, kas veicina uzņēmuma attīstību un konkurētspēju.
Izmanto valsts garantēto studiju aizdevumu ar zemu procentu likmi un atmaksu pēc studiju beigām. Studiju aizdevuma nosacījumi ir izstrādāti tā, lai atvieglotu studējošo dzīvi: nav vajadzīga ķīla, procentu likme ir daudz zemāka nekā komerckredītiem, atmaksāt var pēc studiju beigām 10 gadu laikā.
Ja esi viens no tiem, kam CV nākas rakstīt “nepabeigta augstākā”, tas nenozīmē, ka durvis uz izglītību ir aizvērušās uz visiem laikiem. Diploms ir tuvāk nekā šķiet, pat ja studijas pārtrauktas pirms ilgāka laika. Tev nav jāsāk viss no nulles. Daudzviet, arī Biznesa vadības koledžā, iespējams pielīdzināt iepriekš apgūtos kursus, atbilstoši izvēlētajai studiju programmai. Tas ne tikai ievērojami samazina studiju ilgumu, bet arī izmaksas. Šo iespēju novērtē tie, kuri vēlas atsākt mācības jau ar iepriekšēju studiju pieredzi.
Ja tava līdzšinējā studiju pieredze saistīta vilšanos, nogurumu vai apnikumu – šodien Tev ir iespēja apzināti atgriezties studijās ar skaidru mērķi un atbalstu. Ņemot vērā BVK 22 gadu darba pieredzi, šoreiz tas būs pārliecinošs ceļš līdz augstākās izglītības diplomam.