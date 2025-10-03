Abonē! E-avīze
Sestdiena, 4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
weather-icon
+2° C, vējš 1.53 m/s, DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Manadruka.lv - personalizētas dāvanas un apdruka ikdienai

00:00 04.10.2025

REKLĀMA

49

Mūsdienās arvien vairāk cilvēku meklē veidus, kā izcelties un radīt ko patiesi unikālu gan ikdienas lietās, gan dāvanās. Tieši tāpēc manadruka.lv piedāvā plašu personalizētu produktu klāstu, kas apvieno praktiskumu ar radošumu. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pārsteigt draugus, iepriecināt ģimeni vai izcelt sava uzņēmuma tēlu, pie mums atradīsiet piemērotāko risinājumu.

Apdrukātas krūzes – dāvana, kas nekad nenoveco

Apdrukātas krūzes ir viens no populārākajiem personalizēto dāvanu variantiem. Katrs rīts sākas ar kafiju vai tēju, un īpaša krūze spēj padarīt šo mirkli vēl siltāku. Manadruka.lv piedāvā gan klasiskās, gan latte krūzes ar individuālu dizainu – Jūs varat izvēlēties fotoattēlu, uzrakstu, logo vai oriģinālu grafiku. Tā ir lieliska dāvana svētkos, dzimšanas dienās vai uzņēmuma pasākumos.

Apdrukāts apģērbs – T-krekli, džemperi, sporta tērpi

Vēlaties izcelties ar savu stilu vai popularizēt zīmolu? Apdrukāts apģērbs ir ne tikai moderns, bet arī funkcionāls risinājums. Piedāvājam T-kreklu, džemperu, polo kreklu un citu tekstilizstrādājumu apdruku. To īpaši novērtē sporta komandas, kolektīvi un uzņēmumi, kas vēlas radīt vienotu tēlu. Druka ir izturīga, krāsas saglabā spilgtumu arī pēc daudziem mazgāšanas reižu cikliem.

Personalizēti suvenīri un uzņēmuma dāvanas

Papildus krūzēm un apģērbam pieejami arī citi personalizēti produkti – šķīvji, maisiņi, pildspalvas un dažādi reklāmas priekšmeti. Šādas lietas ir lielisks veids, kā nostiprināt zīmola atpazīstamību un palikt klientu atmiņā.

Kāpēc izvēlēties manadruka.lv?

  • Ātra un kvalitatīva druka
  • Mūsdienīgas tehnoloģijas un izturīgi materiāli
  • Individuāla pieeja katram klientam
  • Iespēja pasūtīt gan vienu unikālu dāvanu, gan lielāku daudzumu uzņēmuma vajadzībām

Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai katrs klients saņem tieši to, ko vēlas – neatkarīgi no tā, vai tā ir viena apdrukāta krūze ar mīļu uzrakstu vai simts vienoti apdrukāti krekli uzņēmuma komandai.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts) (3)

19:06 29.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz (1)

08:00 27.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

10:40 01.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu (2)

08:00 30.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē godina izcilos pedagogus (1)

10:29 03.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes Lielo kapu vārtiem - 100

15:56 03.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāda ir Jūsu galvenā motivācija svecīšu vakara apmeklējumam?
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 10:00

Radošo prasmju nodarbība – cepure no kļavu lapām
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 11:00

Novadnieku pētniecisko darbu lasījumi
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 18:00

Jauniešu saliedēšanās vakars “Tu. Es. Mēs.”
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 18:00

Ezeriņu kapos Svecīšu vakars
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 19:00

Alūksnes Lielo kapu vārtiem - 100
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Skolnieks komentē:

Alūksnē godina izcilos pedagogus

Skolotājs=Lops

16:34 03.10.2025

Mežaputnsuzpannas komentē:

Smiltenē notiks pasākums “Iedvesmas diena Smiltenes novada uzņēmējiem”

Interesanti.....

14:07 03.10.2025

Mednisvista komentē:

Smiltenē notiks pasākums “Iedvesmas diena Smiltenes novada uzņēmējiem”

Maksimas maize Alūksnē izkonkurējuši pilnīgi visu. Šaubos, ka ir kas labāks par to Smiltenē.

21:21 02.10.2025

xxx komentē:

Zemessargi saziedo kārtējam spēkratam

debiliki

19:10 02.10.2025

Māris komentē:

Smiltenē notiks pasākums “Iedvesmas diena Smiltenes novada uzņēmējiem”

Oooo

18:50 02.10.2025