Latvijas Arhitektūras gada balva 2025: no iederības līdz drosmei

Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025 finālistu paziņošana izgaismo šī gada galveno tēmu – iederība. Tā ir ne tikai profesionāls kritērijs, bet arī sabiedrības jautājums: kā arhitektūra spēj rast savu vietu laikā un telpā, vienlaikus radot jaunas vērtības nākotnei.
Šogad nacionālā žūrija apmeklēja 48 realizētus objektus un 10 procesus visā Latvijā, atlasot 15 finālistus starptautiskās žūrijas vērtēšanai. Rezultāts rāda – Latvijas arhitekti spēj apvienot gudrību, radošumu un profesionālu kvalitāti, radot paliekošas arhitektūras vērtības.
“Nacionālā žūrija trīs nedēļu laikā apceļoja Latviju, lai apskatītu 38 realizētus projektus. Noslēgumā uzklausījām 10 procesu izklāstus. Projektu atlasē un lemšanā vienojāmies, ka mums ir kopīga sajūta: lepnums un prieks par to, ka Latvijā ir gudri un domājoši arhitekti, kuri rada paliekošas arhitektūras vērtības mūsu valstij. Šogad pēc 15 projektu atlases mēs domājam par kopīgi radītas arhitektūras iederību laikā un telpā. Latvijas Arhitektūras gada balvas 30 gadu jubilejas gads ir ļoti neskaidrs un nemierīgs: tas sakrīt ar pasaules politisko krīzi, kas tieši ietekmē Latviju. Šobrīd mums katram ir jādomā par savu iederību citādajā pasaules kārtībā un arhitektūrā,” uzsver LAGB 2025 atlases žūrijas priekšsēdētāja arhitekte Zaiga Gaile.
“Šogad Latvijas Arhitektūras gada balva svin savu 30. gadadienu. Iesniegtie darbi un ar to vērtēšanu saistītie arhitektūras vērtējumi un analīze, kas parādās publiskajā telpā, ilgtermiņā sekmējuši sabiedrības izglītošanu un arī arhitektūras teorijas attīstību. Analizējot šī gada finālistu darbus, no privātmājām līdz skatu tornim un no pārdomātiem dzīvojamiem kvartāliem — līdz inovatīviem procesiem, redzams, kā katrs no projektiem savā unikālajā veidā demonstrē spēju ne tikai iederēties, bet arī bagātināt būvēto vidi, kļūstot par neatņemamu un vērtīgu tās sastāvdaļu,” norāda Latvijas Arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš.
Tomēr šī gada diskusijās skaidri iezīmējas arī nākotnes jautājums – drosme.
Latvijas arhitektūras gada balvas finālā šogad redzam darbus, kas pārliecinoši apliecina mūsu arhitektu profesionalitāti — spēju radīt kvalitatīvu, ilgtspējīgu arhitektūru, kas iztur kultūras kritiku un spēj konkurēt ārpus Latvijas. Šī gada fināls vienlaikus ir lepnums par sasniegto un skaidrs signāls par nākotni.
“Man šī balva parāda to, kā arhitekti atbild uz kultūras aktualitātēm. Šī gada pretendenti turpina arhitektūras virzību ilgtspējīgākos risinājumos. Nākamais solis ir drosme — projekti, kas ne tikai atspoguļo, bet arī iedvesmo un veido kultūras nākotni,” uzsver SEP arhitekts Dāvis Dauvarts.
Par SEP
SEP ir lielākais arhitektūras birojs Baltijā ar vairāk nekā 70 arhitektiem, inženieriem, projektētājiem un BIM speciālistiem. Uzņēmums specializējas kompleksu un tehnoloģiski sarežģītu objektu projektēšanā – sākot no rūpniecības un enerģētikas ēkām līdz biogāzes un civilajiem projektiem un publiskajām ēkām. Kopš 2025. gada SEP papildina arī būvniecības uzņēmums “SEP Construction”, kas ļauj apvienot projektēšanu un būvniecību vienotā, efektīvā procesā.
