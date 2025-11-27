Abonē! E-avīze
Kas ir digitālais nogurums un kā to samazināt

00:00 28.11.2025

90

Digitālais nogurums ir stāvoklis, ko izraisa ilgstoša ekrānu lietošana – datora, planšetdatora vai viedtālruņa. Tas izpaužas kā acu sausums, koncentrēšanās grūtības, galvassāpes, miega traucējumi un vispārējs nogurums. Mūsdienās šis jēdziens kļūst arvien aktuālāks, jo lielākā daļa cilvēku strādā un atpūšas digitālajā vidē. Īpaši tas attiecas uz attālināto darbu un izklaidi tiešsaistē, kas nereti pārsniedz vairākas stundas diennaktī.

Digitālais nogurums nav tikai fiziska noguruma pazīme – tas ietekmē arī emocionālo stāvokli, izraisot trauksmi, aizkaitināmību un pat vieglu nomāktību. Ilgstoši ignorēts, tas var mazināt produktivitāti un pasliktināt ikdienas dzīves kvalitāti.

Kā mazināt digitālo slodzi

Lai mazinātu digitālā noguruma ietekmi, nepieciešams ieviest vienkāršus, bet efektīvus paradumus ikdienā. Viens no tiem ir “20-20-20” noteikums – ik pēc 20 minūtēm ekrāna skatīšanās novērst skatienu uz 20 sekundēm un paraudzīties uz objektu, kas atrodas vismaz 6 metru attālumā. Tas palīdz atslābināt acis un mazināt redzes sasprindzinājumu.

Svarīgi arī darba laikā ik pa brīdim piecelties, izkustēties un atvilkt elpu bez ekrāniem – dodoties īsā pastaigā, elpojot svaigu gaisu vai vienkārši atpūšoties klusumā. Laba telpas apgaismojuma nodrošināšana un pareiza sēdpozīcija pie datora palīdz mazināt arī muskuļu saspringumu un spriedzi plecu rajonā.

Kvalitatīvs miegs ir vēl viens būtisks faktors. Vēlams vismaz stundu pirms gulētiešanas izvairīties no viedierīču lietošanas, jo zilā gaisma kavē miega hormona melatonīna izstrādi. Miegs ir tiešā veidā saistīts ar spēju atgūties no digitālās slodzes un uzkrāt jaunu enerģiju nākamajai dienai.

Uztura loma nervu sistēmas līdzsvarošanā

Līdztekus atpūtas paradumiem, nozīmīga loma ir arī mikroelementiem, kas palīdz nervu sistēmai pielāgoties slodzei un mazināt stresu. Viens no šādiem elementiem ir magnijs. Tas piedalās vairāk nekā 300 bioķīmiskos procesos organismā un ir īpaši svarīgs nervu impulsu pārraidē un muskuļu atslābināšanā.

Magnija trūkums var veicināt nogurumu, spriedzi un traucēt miega kvalitāti, kas tikai pastiprina digitālā noguruma ietekmi. Sabalansēts uzturs, kas ietver riekstus, pilngraudu produktus, lapu dārzeņus un papildus magniju, palīdz nodrošināt organismu ar nepieciešamajām vielām stresa mazināšanai.

Digitālajā laikmetā, kur saskarsme ar ekrāniem ir neizbēgama, svarīgi ne tikai pielāgot paradumus, bet arī rūpēties par organisma iekšējo balansu. Kombinējot apzinātu ierīču lietošanu ar veselīgu uzturu un atbilstošu atpūtu, iespējams efektīvi mazināt digitālā noguruma sekas un uzlabot pašsajūtu.

