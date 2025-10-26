Abonē! E-avīze
Kāpēc gaiss ūdens siltumsūkņi Latvijā kļūst arvien pieprasītāki – speciālistu skatījums

00:00 27.10.2025

88

Latvijā arvien vairāk mājsaimniecību izvēlas gaiss ūdens siltumsūkņi kā efektīvu un videi draudzīgu apkures risinājumu. Pieaugot enerģijas cenām un mainoties klimatam, gaiss ūdens siltumsūkņi kļūst par drošu ieguldījumu komfortā un energoefektivitātē. Siltumsūkņi nodrošina optimālu siltuma ražošanu, samazina izmaksas un palīdz dzīvot ilgtspējīgāk.

Vienkārša uzstādīšana

Speciālisti uzsver, ka gaiss ūdens siltumsūkņi ir vienkārši un ātri uzstādāmi. Siltumsūkņi ir tehniski pārdomāti, ar maz detaļām, kas nozīmē mazāku bojājumu risku un vieglāku apkopi gan montāžniekiem, gan īpašniekiem. Turklāt siltumsūkņi neprasa sarežģītus inženiertehniskus risinājumus, kas padara tos piemērotus gan jaunām mājām, gan renovētām ēkām.

Uzticama darbība klimatā

Latvijas ziemās gaiss ūdens siltumsūkņi spēj darboties līdz pat -25 °C, nodrošinot stabilu apkuri un karsto ūdeni visa gada garumā. Siltumsūkņi ir uzticams risinājums mūsu mainīgajos laikapstākļos — tie saglabā efektivitāti arī pie zemas temperatūras, nodrošinot komfortu un drošu darbību jebkuros apstākļos.

Energoefektivitāte un ietaupījums

Izvēloties gaiss ūdens siltumsūkņi, iespējams būtiski samazināt elektroenerģijas patēriņu, nezaudējot siltuma jaudu. Siltumsūkņi ar inverteru tehnoloģiju automātiski pielāgo darbību nepieciešamajam siltuma daudzumam, nodrošinot augstu efektivitāti un zemākas ekspluatācijas izmaksas. Pateicoties tam, gaiss ūdens siltumsūkņi palīdz samazināt apkures rēķinus un ilgtermiņā atmaksājas kā gudrs ieguldījums.

Videi draudzīgs risinājums

Gaiss ūdens siltumsūkņi izmanto dabā pieejamu enerģiju – siltumu no apkārtējā gaisa. Šādi siltumsūkņi samazina kaitīgo emisiju daudzumu un veicina ilgtspējīgu dzīvesveidu. Tā kā siltumsūkņi darbojas bez fosilajiem kurināmajiem, tie ir videi draudzīgāka alternatīva tradicionālajām apkures sistēmām. Gaiss ūdens siltumsūkņi palīdz sasniegt gan energoefektivitātes, gan klimata mērķus, nodrošinot komfortu un ekonomiju vienlaikus.

Gudra izvēle nākotnei

Mūsdienās gaiss ūdens siltumsūkņi kļūst par neatņemamu mūsdienīgas mājsaimniecības daļu. Siltumsūkņi nodrošina stabilu siltumu, zemas izmaksas un tīrāku vidi. Izvēloties gaiss ūdens siltumsūkņi, iespējams iegūt drošu, ekonomisku un videi draudzīgu apkures risinājumu, kas kalpos daudzus gadus un palielinās mājas vērtību.

Pasākumi

Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 10:00

“Prāta spēks pret MI”
Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 17:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Ceturtdiena
30
Oktobris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Piektdiena
31
Oktobris
Visu dienu

Ekspozīcijas “Aizsapņošanās” atklāšanas pasākums
Sestdiena
1
Novembris
Sākums: 13:00

Senioru sadraudzības pēcpusdiena “Mārkalnietis - malēnietis”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

Ja, kas Maksima ir ļoti tuvu kapsētai. Vistuvāk. Tas raksturo Alūksni Maksima un kapsēta.

12:16 26.10.2025

Uldis komentē:

Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

Kapu svētki bija ļoti izdevušies.

12:14 26.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025

Rets komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Sporta veids kam vienmēr var būt ļoti laba nākotne. Finansiāli labi. Nevajag arēnu vai halli īrēt. Šahistu ar vienmēr bijis ļoti daudz. Nav jāpārdzīvo vai komandā pietiks sportistu vai nē, uz kaut[...]

12:46 18.10.2025