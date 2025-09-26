Kā sākt investēt bez zināšanām

Sākt investēt nav sarežģīti. Galvenais ir sakārtot pamatus, izvēlēties vienkāršu pieeju un turēties pie plāna. Zemāk — skaidra, īsa shēma, ar ko vari sākt jau šonedēļ.
Drošības spilvens
Pirms sāc investēt, izveido uzkrājumu 3–6 mēnešu ikdienas izdevumu apmērā. Šī rezerve pasargās no situācijām, kad jāizņem ieguldījumi brīdī, kad tirgus krīt. Drošības spilvenu glabā atsevišķā kontā ar tūlītēju piekļuvi.
Nosaki mērķi un termiņu
Investīcijas galvenokārt domātas vidējam termiņam un ilgtermiņam. Naudai, kas būs vajadzīga tuvāko 0–3 gadu laikā, izvēlies drošākus risinājumus (piemēram, savas bankas krājkontu). Ilgākiem mērķiem (7+ gadi) vari uzņemties lielāku svārstīgumu, jo laiks izlīdzina kritumus.
Vienkārša portfeļa izvēle
Iesācējam pietiek ar 1–2 plašiem uzkrājošiem ETF:
- pasaules akciju indekss (pamata daļa),
- obligāciju indekss (stabilitātei).
Klasiska starta proporcija: 80% akcijas un 20% obligācijas. Reizi gadā pārbaudi sadalījumu un atgriezies pie sākotnējām proporcijām (pārbalansē).
Regulāras iemaksas
Uzstādi automātisku pārskaitījumu reizi mēnesī. Svarīgāka par “perfekto brīdi” ir konsekvence. Regulāri pērkot, tu iegūsti labāku vidējo iegādes cenu, kas palīdz pārciest tirgus svārstības.
Izmaksas un platforma
Pievērs uzmanību trim potenciālajām izmaksām: pirkšanas komisijām, fonda gada maksai (TER) un valūtas maiņai. Jo zemākas izmaksas, jo vairāk naudas paliek tev. Izvēlies uzticamu platformu un salīdzini komisijas pirms sāc.
Nodokļi ir vienkārši!
Uzkrājošo ETF dividendes reinvestē fondā, kas būs ērti ilgtermiņam. Saglabā darījumu pārskatus, lai korekti iesniegtu deklarāciju. Ja iemaksā 3. pensiju līmenī, vari saņemt IIN atmaksu noteiktos limitos, kas uzlabo kopējo atdevi.
Disciplīna un biežākās kļūdas
Tirgus iet uz augšu un krīt lejā. Tavs uzdevums ir pieturēties pie plāna un izvairīties no impulsīviem lēmumiem. Biežākās kļūdas: gaidīt “ideālo brīdi” un vispār nesākt, koncentrēt visus ieguldījumus vienā uzņēmumā vai “karstā” nozarē, palielināt risku pēc ātras peļņas stāstiem, mainīt stratēģiju emociju iespaidā.
Sāc ar drošības spilvenu, nosaki mērķus, izvēlies vienkāršu ETF kombināciju, automatizē iemaksas un reizi gadā pārbalansē. Šī pieeja ir pietiekama, lai soli pa solim veidotu kapitālu bez lieka stresa.
Ja vēlies sākt investēšanu vai interesējies par finansēm, tad Bagats.lv personīgo finanšu mājaslapā Tu atradīsi ceļvežus un kalkulatorus, kas palīdzēs aprēķināt iemaksas, izvēlēties proporcijas un sekot progresam.
