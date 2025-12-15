Abonē! E-avīze
Otrdiena, 16. decembris
Alvīne
weather-icon
+3° C, vējš 0.89 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Kā mainās finanšu pratība Latvijā? Izaicinājumi un iespējas

00:00 16.12.2025

REKLĀMA

82

Finanšu pratība – prasme gudri pārvaldīt savas personīgās finanses – mūsdienās kļūst tikpat būtiska kā jebkura cita prasme. Pieaugot dzīves dārdzībai, paplašinoties aizdevumu un uzkrājumu pakalpojumu klāstam, kā arī strauji attīstoties digitālajiem maksājumu risinājumiem, patērētājiem arvien biežāk jāpieņem nozīmīgi finanšu lēmumi, kas ietekmē gan šodienu, gan nākotni. Līdzās jaunajām iespējām pieaug arī atbildības slogs: jāprot izvērtēt riskus, saprast līgumu nosacījumus, pārvaldīt tēriņus un veidot stabilu finansiālo drošību.

Latvijā pēdējos gados vērojama pozitīva tendence – sabiedrība kļūst informētāka, vairāk interesējas par uzkrājumu veidošanas iespējām, budžeta plānošanu un atbildīgu aizņemšanos. Tomēr joprojām pastāv arī būtiski izaicinājumi, piemēram, nepietiekama ilgtermiņa domāšana, impulsīvi tēriņi un ierobežota izpratne par finanšu pakalpojumu darbību. Šī situācija rada gan riskus, gan lieliskas iespējas – ar nelielām zināšanu un ieradumu izmaiņām iespējams būtiski uzlabot savas finansiālās prasmes un dzīves kvalitāti.

Finanšu pratība sākas ar vienkāršām izvēlēm

Finanšu pratība izpaužas vienkāršās ikdienas darbībās – vai veidojat uzkrājumus, vai sekojat līdzi saviem tēriņiem, vai saprotat, kā darbojas aizdevumi un procentu likmes. Daudzi cilvēki Latvijā joprojām impulsīvi veic pirkumus, neplāno budžetu vai aizņemas bez rūpīgas izvērtēšanas. Šīs kļūdas ilgtermiņā var radīt nopietnas finansiālas sekas, it īpaši, ja rodas neparedzētas izmaksas.

Vai aizņemties ir slikti?

Aizdevumi paši par sevi nav ne labi, ne slikti – viss atkarīgs no tā, kā un kāpēc Jūs tos izmantojat. Piemēram, kredīts pret ķīlu var būt vērtīgs risinājums, ja Jums steidzami nepieciešami līdzekļi lielākiem izdevumiem, bet Jūs nevēlaties pārmaksāt par augstām procentu likmēm. Tomēr būtiski ir rūpīgi izvērtēt savas iespējas atmaksāt aizdevumu, līguma nosacījumus un to, vai aizņemšanās tiešām ir nepieciešama.

Galvenie izaicinājumi

Latvijā galvenie izaicinājumi finanšu pratībā joprojām ir:

  • Nepietiekama uzkrājumu veidošana.
  • Ierobežota tēriņu kontrole.
  • Nepārdomāta kredītsaistību uzņemšanās.

Šie faktori bieži veicina situācijas, kurās cilvēki nonāk finansiālās grūtībās, īpaši tad, ja ienākumi samazinās vai rodas papildu izdevumi. Tāpēc svarīgi iemācīties plānot savus izdevumus un domāt ilgtermiņā, nevis tikai par šodienu.

Kā uzlabot savu finanšu pratību?

Lai uzlabotu finanšu pratību, nav nepieciešamas specifiskas zināšanas. Jūs varat sākt ar vienkāršiem soļiem:

  • Veidojiet personīgo budžetu un pārskatiet to ik mēnesi.
  • Salīdziniet piedāvājumus, pirms pieņemat lēmumu par aizdevumu vai lielāku pirkumu.
  • Veidojiet ārkārtas uzkrājumu vismaz 3 mēnešu izdevumu apmērā.
  • Iepazīstieties ar aizdevuma nosacījumiem – arī sīkās drukas daļu.

Finanšu pratība nav tikai teorētiskas zināšanas – tā ir Jūsu ikdienas ieradumu un lēmumu atspoguļojums. Jo vairāk Jūs izprotat, kā darbojas nauda, jo drošāk varat virzīties uz saviem mērķiem. Tas attiecas gan uz tēriņu plānošanu, gan uz atbildīgu aizņemšanos.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Ziemassvētkus gaidot…”    

14:30 14.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Redzēt karu savām acīm: Riharda Lāča ceļš cauri Ukrainai

08:00 11.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kā sakārtot slimnīcu tīklu?

08:00 10.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Alūksnē norisinās XV Ziemassvētku kauss džudo

15:26 13.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Lauku veikaliņi – vieta, uz kuru var doties čībās

08:00 16.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Gada skolotājs Apes skolā – Sarmīte Apine

08:00 15.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai jau esat sarūpējis Ziemassvētku dāvanas?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
17
Decembris
Visu dienu

Ziemassvētku pasākums “Tā svētā Gaisma, ko Ziemsvētki nes, lai atspīd mūsu dvēselēs”
Trešdiena
17
Decembris
Sākums: 09:00

Donoru diena
Trešdiena
17
Decembris
Sākums: 14:00

“Pūrs” aicina uz “Randiņu pirms Ziemassvētkiem”
Trešdiena
17
Decembris
Sākums: 17:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Ceturtdiena
18
Decembris
Sākums: 12:00

Senioru Ziemassvētku sarīkojums “Piparkūku smaržā”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025