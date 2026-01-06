Kā izvēlēties matraci cilvēkiem, kuri svīst naktīs

Ja naktī pamostaties pilnīgi nosvīduši un palags pielipis pie ķermeņa, tad noteikti zināt, cik nogurdinošs var kļūt miegs. Šķiet, ka pati gulta sakarst, bet matracis uzkrāj siltumu kā ziemas jaka vasaras dienā. Miegs kļūst saraustīts, ķermenis nepaspēj atpūsties, un rīts sākas nevis ar mundrumu, bet ar vēlmi izdzert vēl vienu kafijas krūzi. Pazīstama sajūta?
Labā ziņa – pie tā ne vienmēr esat vainojami jūs. Ļoti bieži problēma slēpjas tieši matracī. Nepiemērots materiāls vai pārāk mīksta struktūra var „iesprostot“ siltumu un neļaut ķermenim iztvaikot mitrumu. Tāpēc, izvēloties matraci cilvēkiem, kuri naktīs svīst, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai cietībai vai cenai, bet arī gaisa cirkulācijai, materiāla sastāvam un tā spējai regulēt temperatūru.
Un jā – šodien pilnīgi iespējams iegādāties matraci internetā pat to neizmēģinot, ja vien zināt, kādas īpašības meklēt.
Kāpēc daži cilvēki naktīs svīst vairāk nekā citi?
Nakts svīšana nav viena faktora jautājums – tā ir kā trīs aktieru izrāde: jūsu ķermenis, istabas temperatūra un matracis. Kad kāds no šiem “aktieriem” nepilda savu lomu, jūs pamostaties ar slapju kaklu un domām: “kāpēc atkal?”
Lielākā daļa cilvēku domā, ka pie vainas ir pārāk silta gultasveļa. Taču patiesībā matracis var darboties kā siltuma rezervuārs – tas uzkrāj karstumu un neļauj ķermenim to atdot. Tas ir līdzīgi kā sēdēt automašīnā uz tumša ādas sēdekļa vasarā: pietiek ar dažām minūtēm, un ķermenis jau pārkarst.
Ķermeņa temperatūras regulācija naktī – kas jāzina ikvienam?
Nakts laikā ķermeņa temperatūra dabiski pazeminās aptuveni par 1°C. Tas ir vajadzīgs, lai miega cikli noritētu normāli.
Ja matracis saglabā vairāk siltuma nekā vajadzētu, ķermenis nespēj atdzist un reaģē ar svīšanu.
Tas ir kā mēģināt gulēt, ģērbtiem biezā pūkainā jakā – pat ja esat ārkārtīgi noguruši, ķermenis signalizē: “man par karstu!”
Materiāli, kas uzkrāj siltumu (un no kuriem labāk izvairīties)
Daži matrači daudz vairāk mēdz uzsūkt un noturēt siltumu:
- lētas, blīvas putas,
- zemas kvalitātes “memory foam”,
- ļoti mīksti matrači ar dziļām iegrimšanas zonām,
- materiāli ar slēgtu poru struktūru.
Šādi materiāli lēni izlaiž siltumu, tāpēc jūs faktiski guļat uz “apkures paliktņa”.
Kad nakts svīšanu izraisa veselības faktori?
Svarīgi pieminēt: ne vienmēr vainīgs ir matracis. Svīšana naktī var rasties arī šādos gadījumos:
- hormonālās izmaiņas,
- medikamentu ietekme,
- stress,
- infekcijas.
Šeit mēs neuzstādām medicīniskas diagnozes, bet palīdzam saprast, kad vainojams matracis, un kad prātīgāk konsultēties ar ārstu.
Kurš matrača materiāls vislabāk piemērots cilvēkiem, kuri naktīs svīst?
Matracis var darboties kā termoizolējoša jaka vai kā elpojošs sporta audums – viss atkarīgs no materiāla. Ja tas neelpo, siltums uzkrājas, ķermenis pārkarst un sāk iztvaikot lieko mitrumu ar svīšanu. Ja matracis ir gaisa caurlaidīgs, temperatūra saglabājas stabila un miegs kļūst mierīgs.
Apskatīsim materiālus, kas patiesi palīdz saglabāt vēsumu naktī.
Latekss – elpojošo materiālu karalis
Ja būtu jāizvēlas viens materiāls cilvēkiem, kuri svīst naktīs, tas būtu dabīgais latekss.
Kāpēc?
- Tas satur tūkstošiem mikroskopisku gaisa kanālu – īsta ventilācijas sistēma.
- Latekss nepielīp pie ķermeņa tik cieši kā “memory foam”.
- Tas ātri iztvaiko mitrumu.
- Dabīgi atgrūž baktērijas un pelējumu.
Pocket atsperu matrači – vairāk gaisa, mazāk siltuma
Atsperes rada dabīgas gaisa kabatas, kas novada siltumu un mitrumu prom no ķermeņa.
Plusi:
- lieliska gaisa cirkulācija,
- stabils atbalsts pārim,
- pārsteidzoši vēsa gulēšanas sajūta.
Ja meklējat universālu risinājumu gan svīšanai, gan siltākiem gadalaikiem, pocket tipa matracis ir viens no labākajiem variantiem.
HR putas – komforts bez pārkaršanas
Ne visas putas uzkrāj siltumu. HR (High Resilience) putas ir ar atvērtu poru struktūru, tāpēc tās:
- ļauj gaisam brīvi cirkulēt,
- palīdz stabilizēt ķermeņa temperatūru,
- neveido dziļas iegrimšanas zonas, kas aiztur siltumu.
Tās ir kā ziemas džemperis ar ventilācijas zonām – silti tieši tik, cik vajag.
Gela slāņi un dzesējoši audumi
Mūsdienīgi matrači bieži satur gela piesātinātas putas, kas uzsūc siltumu un atdod to lēnām.
Piemēroti, ja meklējat kompromisu starp mīkstumu un temperatūras kontroli.
Ir vērts pievērst uzmanību arī:
- dzesējošiem pārvalkiem,
- termoregulējošiem audumiem,
- tīkla tipa augšējiem slāņiem.
Antialerģiski audumi – mazāk baktēriju, mazāk mitruma
Mitrs matracis rada ideālu vidi baktērijām un smakām. Tāpēc matrači ar:
- bambusa šķiedrām,
- sudraba joniem,
- dabīgu šķiedru virskārtām
palīdz uzturēt higiēniskāku un sausāku gulēšanas vidi.
