Abonē! E-avīze
Piektdiena, 28. novembris
Rita, Vita, Olita
weather-icon
+0° C, vējš 1.79 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Gaisa kvalitāte iekštelpās un tās nozīme veselībai

00:00 28.11.2025

REKLĀMA

60

Mūsdienās cilvēki arvien vairāk laika pavada iekštelpās – mājās, darbā, izglītības iestādēs. Tas nozīmē, ka gaisa kvalitāte telpās tieši ietekmē mūsu labsajūtu, veselību un produktivitāti. Slikts iekštelpu gaiss var būt iemesls alerģijām, elpceļu iekaisumiem, nogurumam un samazinātai imunitātei.

Kas ietekmē gaisa kvalitāti telpās?

Viena no galvenajām iekštelpu gaisa piesārņojuma problēmām ir putekļi, pelējuma sporas, dzīvnieku spalvas un sadzīves tīrīšanas līdzekļu tvaiki. Tie nereti uzkrājas slēgtās telpās bez pietiekamas ventilācijas un var veicināt dažādas hroniskas veselības problēmas, īpaši bērniem un cilvēkiem ar alerģijām.

Cits būtisks faktors ir tīrīšanas līdzekļos esošās ķīmiskās vielas, kas var izdalīt kaitīgus gaistošos savienojumus. To ilgstoša iedarbība var izraisīt galvassāpes, kairinājumu acīs un elpceļos vai pat radīt ilgtermiņa veselības riskus.

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti, svarīgi ir regulāri vēdināt telpas, izvēlēties videi draudzīgus tīrīšanas līdzekļus un izmantot efektīvas uzkopšanas metodes, kas nepasliktina gaisa kvalitāti.

Dabiskāka pieeja tīrībai

Lai samazinātu ķīmisko vielu ietekmi uz gaisu un vienlaikus nodrošinātu augstu higiēnas līmeni, arvien vairāk cilvēku izvēlas alternatīvus uzkopšanas risinājumus. Viens no tiem ir tvaika tīrītājs, kas ļauj uzkopt dažādas virsmas bez nepieciešamības izmantot sadzīves ķīmiju.

Tvaiks ar augstu temperatūru spēj ne tikai notīrīt netīrumus, bet arī likvidēt līdz pat 99,99 % baktēriju, vīrusu un citu mikroorganismu. Tas ir īpaši noderīgi vietās, kur nepieciešama īpaša tīrība, piemēram, virtuvēs, vannasistabās un telpās ar bērniem. Turklāt, izmantojot tvaiku, netiek radīti kaitīgi izgarojumi, un uz virsmām nepaliek ķīmiskas atliekas, kas var nonākt gaisā vai uz ādas.

Ikdienas ieradumi labākai gaisa kvalitātei

Lai nodrošinātu veselīgu iekštelpu “klimatu”, būtiski ir veidot atbildīgus uzkopšanas paradumus. Ieteicams izvairīties no pārmērīgas sadzīves ķīmisko līdzekļu lietošanas, izvēlēties tīrīšanas rīkus, kas samazina putekļu sacelšanu, un sekot līdzi gaisa mitruma un temperatūras līmenim.

Ne mazāk svarīgi ir izmantot efektīvas uzkopšanas iekārtas, kas samazina putekļu un alergēnu uzkrāšanos. Piemēram, mitrā tīrīšana ar mikrošķiedras drānām vai tvaiku palīdz būtiski uzlabot vidi, kurā uzturamies ikdienā. Šāda pieeja ir draudzīgāka gan cilvēka veselībai, gan apkārtējai videi.

Tīrs gaiss iekštelpās sākas ar apzinātu izvēli – gan attiecībā uz uzkopšanas līdzekļiem, gan iekārtām, kuras izmantojam.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Drosme aizbraukt, bet vēl lielāka – atgriezties

08:00 26.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Starp Latvijas izcilākajām izglītības iestāžu komandām

07:43 21.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē izskanējusi čempionu apbalvošanas ceremonija

17:24 23.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jaunanna izvēles priekšā: ko saglabāt, ko mainīt?

07:54 24.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu

14:03 27.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Divu pagastu vadība vienās rokās (1)

07:52 25.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kas ir svarīgākais novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
28
Novembris
Sākums: 19:00

Komēdija “Traki laba diena”
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 10:00

Florbola sacensības “Ilzenes rudens 2025”
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 11:00

Gatavošanās svētkiem Ates muzejā
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 11:00

Kāršu spēles PUNS Ceļojošā turnīrs
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 18:00

Aija Andrejeva koncertā “Tagadne”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025

Kaspars komentē:

Divu pagastu vadība vienās rokās

Traki tai Smiltenes novadā... 2 pagastus grūti vadīt... Varbūt var atbraukt uz Alūksni pieredzes apmaiņā, jo te viens cilvēks spēj 15 pagastus vadīt!?

09:41 25.11.2025

DZINTARS komentē:

Dots devējam atdodas

Protams visos ruporos skandina par veselīgu dzīvesveidu un cukurs ar apšaubāmas kvalitātes konfektēm nav tas par ko būtu jāsatraucas mūsdienās....medus, gaļa, melnzeme, malka, u.c. lietas saņemtas no[...]

21:07 24.11.2025