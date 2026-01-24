Viena pirmdiena janvārī

Kā tu juties šo pirmdien, 19. janvārī? Vai juties enerģijas un iedvesmas pilns? Vai tieši pretēji – biji noguris un izsmelts? Es jutos piekususi pēc brīvdienām, kad tā vien gribējās atlaisties dīvānā ar televīzijas pulti rokās, bet tā vietā bija jāiet, jādara, jābrauc un jābūt savā labākajā formā. Tādēļ šo pirmdien biju nogurusi, ne tik priecīga un enerģiska kā citas dienas. Negribējās ne strādāt, ne ko darīt. To arī sev ļāvu – lielos darbus un uzdevumus atliku otrdienai. Tā vietā daudz vairāk nekā ikdienā arī palasīju ziņas internetā.
Un te lasu – katru gadu mēneša trešā pirmdiena ir gada depresīvākā diena un tai pat piešķirts īpašs nosaukums – zilā pirmdiena. Termins radās 2005. gadā kā mārketinga kampaņas sastāvdaļa, un tam tika piešķirts šķietami zinātnisks pamatojums – formula, kas it kā apvieno laikapstākļus, finansiālo spriedzi pēc svētkiem, neīstenotās Jaungada apņemšanās un motivācijas kritumu. Lai gan ideja izklausās pārliecinoši, psihologi un zinātnieki jau sen norādījuši, ka šādai formulai nav reāla zinātniska seguma. Nav pierādījumu, ka cilvēku emocionālais stāvoklis visā pasaulē vienā konkrētā janvāra pirmdienā pēkšņi sasniegtu zemāko punktu.
Taču tas nenozīmē, ka sajūta par janvāra smagumu ir nepamatota. Tumšās dienas, saules trūkums, nogurums pēc intensīva gada noslēguma un ikdienas rutīnas atgriešanās tiešām var ietekmēt pašsajūtu. Zilā pirmdiena šajā ziņā kļūst par ērtu simbolu, uz kuru projicēt kopējo ziemas nomāktību.
Manā gadījumā, Zilajā pirmdienā tiešām jutos sliktāk kā citkārt, tomēr problēma rodas brīdī, kad šis mīts sāk noteikt domāšanu. Ja cilvēkiem tiek iestāstīts, ka konkrēta diena ir “lemta” sliktam garastāvoklim, pastāv risks, ka viņi tam arī pakļausies. Tā vietā, lai meklētu patiesos iemeslus savam nogurumam vai skumjām, tos norakstām uz kalendāru. Tas var mazināt gan personīgo atbildību par savu labsajūtu, gan vēlmi meklēt risinājumus.
Tāpēc zilā pirmdiena drīzāk būtu jāuztver nevis kā neizbēgams liktenis, bet kā atgādinājums – janvāris daudziem nav viegls mēnesis, un tas ir normāli. Nogurums, nomāktība vai motivācijas trūkums nav vājuma pazīme, bet gan signāls, ka ir vērts apstāties un pievērst lielāku uzmanību sev. Iespējams, tieši šajā laikā ir jādod sev vairāk dienasgaismas, kustības, mierīgāka ritma un mazāk prasību.
Janvāris var būt smags, bet tas nenozīmē, ka viena konkrēta diena nosaka visu. Emocijas nerodas pēc formulām, un katra pirmdiena ir tik atšķirīga, cik atšķirīgi esam mēs paši. Reizēm pietiek atļaut sev būt mazliet lēnākiem, klusākiem un mazāk prasīgiem pret sevi.
