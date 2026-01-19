Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 19. janvāris
Andulis, Alnis
weather-icon
+-7° C, vējš 2.05 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Pierobeža nav nomale

08:57 19.01.2026

Laura Felša

124

Dzīvojot Alūksnes novadā, esmu dzirdējusi apzīmējumus “reģions”, “attālums”, “nomaļš”. It kā atrašanās pie valsts robežas automātiski nozīmētu būt kaut kam mazākam, lēnākam vai mazāk svarīgam. Taču patiesībā pierobeža nav nomale – tā ir drošības līnija un dzīva kopiena, kurā cilvēki ne tikai dzīvo, bet arī strādā, audzina bērnus un veido nākotni.

Janvāris ir brīdis, kad ierasti runājam par jauniem sākumiem. Taču pierobežā jaunais gads bieži sākas ar veciem jautājumiem – vai būs darbs, vai būs ceļi, vai būs jaunieši, kuri paliek? Alūksnes novads nav tukša vieta kartē. Tā ir teritorija ar uzņēmējiem, skolotājiem, mediķiem, zemniekiem, jauniešiem, kuri grib strādāt un dzīvot savā dzimtajā pusē. Taču, lai tas notiktu, ar labiem nodomiem vien nepietiek. Jārada vide, kurā gribas ne tikai izdzīvot, bet dzīvot. Bieži runājot ar cilvēkiem, esmu jautājusi – vai zini kādu zelta noslēpumu, kam jānotiek, lai cilvēki mūsu novadā atgrieztos? Atbildi tā arī neesmu saņēmusi, laikam jau mums katram pašam jāgrib te būt, jāatrod iespēja šeit dibināt ģimenes. Prieks redzēt un komunicēt ar strādātgribošiem, radošiem jauniešiem, kuri ir šīs puses patrioti, – viņi neaizbrauc, bet paliek.

Pierobežai nepieciešama īpaša attieksme, izpratne, ka vienādi noteikumi visā valstī praksē nenozīmē vienādas iespējas. Darba vietu piedāvājums šeit ir ierobežotāks, sabiedriskais transports – retāks, mājokļu izvēle – šaurāka. Tajā pašā laikā prasības cilvēkiem ir tieši tādas pašas kā Rīgā: strādāt, maksāt nodokļus, būt aktīviem un lojāliem valstij. Ja pierobežā jaunietis pēc skolas neredz iespēju strādāt, dzīvot un attīstīties, viņš aizbrauc. Ne tāpēc, ka nemīl savu novadu, bet tāpēc, ka grib nākotni. Un katrs aizbraukušais ir signāls, ka kaut kas sistēmā nestrādā. Varu jau viņus saprast – galvaspilsētas kārdinājumi vilināt vilina, arī ar mani pašu tā reiz notika. Bet esmu pateicīga, ka atgriezos Alūksnē, – šī ir vieta, ko mīlēt. Šeit ir uzņēmēji, kuri dod iespēju strādāt gribošajiem. Man ir svarīgi, ka varu te justies droši, kas attiecas uz bērniem – viss ir sasniedzams, man sirds ir mierīga, jo skola tepat, aiz stūra. Prieks, ka skolēniem ir plašas interešu izglītības iespējas, – es teiktu, mēs ejam uz augšu, uz priekšu! Pierobeža nav nomale. Alūksnes novads ir miera osta, kur sapņu piepildījums nav nereāls! Tā ir vieta, kur sākas Latvija. Un, ja gribam stipru valsti, mums jāsāk ar stiprām pierobežām – ne tikai vārdos, bet arī darbos. Lūk, varam ar lepni paceltu galvu teikt, ka dzīvojam vietā, kur sākas mūsu valsts!

Un, skatoties ārā pa logu, atkal varam lepni pacelt galvu, jo dzīvojam taču ziemas galvaspilsētā! Ir daudz labu iemeslu, lai te būtu.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem (4)

08:00 14.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Dzērājšoferis Smiltenes novadā ar kravas auto nobrauc no ceļa

09:03 19.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jauna kārtība – skolēni pusdienas apmaksā ar QR kodu

08:00 13.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rosinās Kolberģa ciemu nepievienot Alūksnei

10:04 15.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mazie veikali – lauku cilvēku draugs

08:00 13.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apē sakārtota pašvaldības ēka Tirgus ielā 5

08:00 16.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Cik liela alga (bruto) mēnesī jums būtu nepieciešama?
Rezultāti

Pasākumi

Pirmdiena
19
Janvāris
Sākums: 17:00

Tikšanās ar Niklāvu Mičuli “Ko nozīmē būt publiskai personai Latvijā?”
Otrdiena
20
Janvāris
Visu dienu

Aicina aizdegt svecīti savas mājas logā un aiziet uz Zeltiņu kapiem
Otrdiena
20
Janvāris
Visu dienu

Pie Mātes tēla 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
Otrdiena
20
Janvāris
Sākums: 16:00

Pie Kolberģa tautas nama Barikāžu aizstāvju atceres diena
Otrdiena
20
Janvāris
Sākums: 17:00

Apē - Barikāžu atceres pasākums.
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Ilgonis komentē:

Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas ir obligāti jāizmeklē uz ĀCM

Slēpotājiem vienmēr būs fani. Mežacūkas.

14:21 18.01.2026

Ilgonis komentē:

Latvijas biatlonistiem 13. vieta Pasaules kausa posmā stafetē

Trīs tik būs iedzīšanā šodien. Rastorgujevs, Birkendāls, Buliņa. Nav daudz. Tas viss šodien. Saku būs medaļas.

12:04 18.01.2026

Ilgonis komentē:

Latvijas biatlonistiem 13. vieta Pasaules kausa posmā stafetē

Šodien interesants biatlons. Rastorgujevs. Ūdeni, cukuru nē. Tikai ļoti lielās tabletes. Uzvarēsim. Medaļas. Es saku būs medaļas.

12:02 18.01.2026