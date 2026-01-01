Paliec sveiks, 2025.!

Jaunais gads vienmēr nāk ar cerību. Ar klusu, bet noturīgu ticību, ka priekšā būs vairāk skaidrības, sapratnes un spēka nekā aiz muguras palikušajos mēnešos. Tas ir brīdis, kad atskatāmies uz paveikto un godīgi sev pajautājam – ko esam iemācījušies, ko varam darīt labāk un ko vēlamies saglabāt.
Vairāku mēnešu garumā notika daudzi pasākumi, kas bija veltīti Alūksnes 105. gadadienai. Te vēlos teikt paldies ar kultūru un vēsturi saistītajiem cilvēkiem – radoši, sirsnīgi un baudāmi. Vienmēr prieks redzēt darīt gribošus un varošus jauniešus, varu tikai apbrīnot viņu apgriezienus un spēju orientēties, piemēram, mūsdienu jaunāko tehnoloģiju pasaulē. Tur man ir, ko mācīties. Un viņu mirdzošās acis, dodoties uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, – lielākajai daļai svētku dalībnieku tas paliks atmiņā uz mūžu.
Vasara pagāja pašvaldību vēlēšanu virpulī – pirms tām daudz laipnības no politiķu puses. Vēlēšanu rezultāti atnesa arī dažus pārsteigumus, vismaz man personīgi, un lika vēlreiz aizdomāties par vēlētāju noskaņojumu un gaidām. Vai priekšvēlēšanu laikā demonstrētā atvērtība un ieinteresētība turpinās arī ikdienas darbā, vai tomēr paliek tikai kampaņas atribūts, tas jau ir cits jautājums. Iedzīvotāji jau paši redz, cik noturīgi ir smaidi, cik patiesa bija solītā gatavība strādāt Alūksnes novada iedzīvotāju labā.
Aizvadītais gads prasījis pacietību, spēju pielāgoties un uzticēties cits citam laikā, kad pārmaiņas kļuvušas par ikdienu. Taču tieši šādos apstākļos visvairāk atklājas cilvēku stiprums – vēlme palīdzēt, iesaistīties un nepazaudēt cilvēcību. Prieks par aktīvajiem Alūksnes novada iedzīvotājiem, kuri vērsušies pēc palīdzības laikrakstā, bijuši gana drosmīgi, lai izteiktu publiski savu nostāju atsevišķos jautājumos. Jo tā jau ir – ja pats nedarīsi, tad arī nekas nemainīsies. Katrs stāsts, katrs notikums un katrs viedoklis, ar ko esam dalījušies, ir daļa no kopējā auduma, ko saucam par savu novadu.
Ieejot jaunajā gadā, es apņemos turpināt būt blakus – uzklausīt, stāstīt un iedrošināt. Meklēt patiesību, nevis sensāciju. Meklēt cilvēku, nevis tikai faktu. Un būt godīgai pret jums, lasītājiem. Domājams, nemelošu, ka tāpat uzskata arī mani laikraksta kolēģi.
Lai jaunais gads nes mieru mājās un skaidrību domās. Lai pietiek spēka mazajiem ikdienas darbiem un drosmes lielajiem sapņiem. Lai mēs visi kopā turpinātu veidot vidi, kurā gribas dzīvot.
Noteikti vairākas lietas es būtu darījusi citādāk, bija situācijas, kurās būtu rīkojusies gudrāk. Bet, ko nu vairs. Atā, 2025. gads, – ar Tevi bija interesanti, bet ar nākošo būs daudz labāk!
