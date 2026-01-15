Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 15. janvāris
Fēlikss, Felicita
weather-icon
+-15° C, vējš 0.89 m/s, Z vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

No restorānu muzikanta līdz tautas ikonai

08:19 15.01.2026

Aivita Lizdika

84

Kad janvāra saltums sastopas ar Rīgas ielu akmeņiem, šogad gaiss šķiet citādāks. Tas ir piesātināts ar pateicību, ko vārdos ietērpt ir gandrīz neiespējami. Deviņdesmit gadu. Tas nav tikai skaitlis pasē vai nodzīvoto dienu virkne. Maestro Raimondam Paulam tie ir deviņdesmit gadi pie melnbaltajiem taustiņiem, kas kļuvuši par Latvijas sirdspukstiem.

Iedomājieties ar skatītājiem pilnu koncertzāli.

Gaismas nodziest, un, aplausiem skanot, uz skatuves lēnām iziet viņš – nedaudz salīcis, ar tikai sev vien raksturīgo, pašironisko smaidu lūpu kaktiņā. Viņš apsēžas pie klavierēm. Tajā brīdī visa zāle aiztur elpu. Viņa pirksti vēl nepieskaras taustiņiem, bet mēs jau dzirdam to īpašo “Paula skaņu”. Tā ir dzidra, viegla un vienlaikus smaga kā vēstures nasta, ko viņš nesis cauri gadu desmitiem, nezaudējot savu stāju. Ir grūti atrast mājokli Latvijā, kurā neskanētu viņa mūzika. Tostarp arī manējā, arī es esmu izaugusi ar Paula dziesmām. Viņa dziesmu klāsts ir milzīgs – vairāk nekā 2000 melodiju. Maestro ir “izvedis saulītē” tik daudz jauno solistu, tā iedodot arī balsi mūsu ilgām, skumjām un priekam. “Mēmā dziesma”, “Kurzeme”, “Teic, kur zeme tā”, “Cielaviņa”, “Laternu stundā” un vēl, un vēl… No džeza improvizācijām, kas atgādināja par brīvību padomju pelēcībā, līdz kora dziesmām, kas Dziesmu svētku estrādē liek asarām saskriet acīs pat visstiprākajiem vīriem. Kad skan “Manai Dzimtenei”, mēs ne tikai dziedam, mēs atceramies, kas mēs esam. Maestro mūzika visos laikos ir bijusi mūsu patvērums, jo viņa radītās mūzikas smalkajā elegancē ir bijis apslēpts viņa patriotisms.

Aiz spožajām prožektoru gaismām un milzīgajiem ziedu klēpjiem vienmēr ir bijis Cilvēks. Cilvēks, kurš ar savu leģendāro humoru spēj atbruņot jebkuru, taču savā mūzikā bieži paliek skumji vientuļš. Šajos 90 gados viņš ir pavadījis mūžībā draugus, dzejniekus un laikabiedrus, savu mīļoto sievu Lanu, taču viņa klavieres nekad nav apklusušas. Tās runā par mīlestību, kas nebeidzas, un par laiku, kas neizbēgami rit uz priekšu, bet klausītājam viņa mūzikā apstājas.

Šī jubileja nav tikai atskats pagātnē. Tas ir apliecinājums tam, ka talants, darba tikums un uzticība savai tautai padara cilvēku nemirstīgu jau dzīves laikā. Pauls nav tikai komponists, viņš ir mūsu kultūras simbols, mūsu dzīvais piemineklis un, kā dzirdēts sarunās, savulaik vismīļākais “restorānu muzikants”, kurš izaudzis līdz pasaules mērogam, bet sirdī palicis uzticīgs savai Rīgai.

Šodien, kad Maestro pirksti atkal skar klavieres, mēs neskaitīsim gadus. Mēs skaitīsim tos brīžus, kad ar viņa mūziku turpināsim dzīvot. Mēs teiksim paldies par katru takti, par katru ironisko joku un par to milzīgo mīlestību, ko viņš, pats it kā paliekot ēnā, ir dāvājis mums visiem. Veselību, dzīvesprieku un vēl daudzus dzidrus akordus, Maestro!

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sācies jauns posms Alūksnes sporta dzīvē

08:00 09.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem (2)

08:00 14.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jauna kārtība – skolēni pusdienas apmaksā ar QR kodu

08:00 13.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jana Rāga: “Fotogrāfijā esmu vispatiesākā”

08:00 10.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mazie veikali – lauku cilvēku draugs

08:00 13.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Balto Ziemassvētku pasākumi decembrī SAC “Alūksne”

08:00 09.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Par ko pašvaldībai 2026. gadā būtu vairāk jārūpējas? (Var izvēlēties 3 atbilžu variantus)
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
15
Janvāris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar dzejnieku Krišjāni Zeļģi
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 13:00

Malienas pagasta iedzīvotāju sapulce
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 14:00

Gaujienā - " Barikādēm – 35"
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 16:00

Alūksnes Kultūras centrā koncerts “Lauris Amantovs 50”
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 19:00

Teātra vakars kopā ar Jaunannas pagasta amatierteātri “Šūpoles”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Robis komentē:

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem

adlers gatavojās vērienīgiem atkatiem,protams iedzīvotājiem vienalga......

18:20 14.01.2026

Jānis komentē:

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem

Tik skaistu ūdens liešanu sen nav nācies redzēt, pilnīga šokolāde, bet varbūt tā ir tikai krāsa. Redzēsim pēc fakta, kas vēl tiks "optimizēts". Būsim reāli, pēc fakta, naudas ieguldīšana Liepnas[...]

10:28 14.01.2026

Ēriks komentē:

Slavētie un peltie lietotie apģērbi – kādēļ esam tos iecienījuši?

Hmm... otra puse no zero waste kustības ir vienkārši neizvēlēties fast fashion preces (vai vismaz ar augstaku frekvenci piemeklēt alternatīvas). Piemēram pats var uztaisīt savu custom kreklu ar[...]

00:10 09.01.2026