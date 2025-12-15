Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 15. decembris
Johanna, Hanna, Jana
weather-icon
+3° C, vējš 2.54 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Kad ieraksts kļūst svarīgāks par mirkli

10:07 15.12.2025

Laura Felša

26

Foto: freepik.com

Šajā svētku laikā liela daļa sabiedrības ne tikai steidz gādāt dāvanas, rotāt savus mājokļus, bet arī gludina glaunākās štātes kā sev, tā bērniem – sācies Ziemassvētku koncertu laiks bērnudārzos un skolās. Tas ir brīdis, kad sirsniņas pukst straujāk, eglītē lampiņas mirguļo un bērni aiz satraukuma, sarkani kā āboli, gatavi nodziedāt vismaz pāris dziesmas. Skaisti un saviļņojoši mirkļi, jo uz pasaules jau neviens brīnišķīgāk nedejo un nedzied kā paša bērns. Viss tik jauki, tik jauki. Un tad zālē atskan klusa dūkoņa. Neskan nekāds mūzikas instruments, bet gan “mammas ieslēdz filmēšanas režīmu”.

Pirmā rinda paceļas kā digitāls mežs – pazūd gan mazais rūķītis, gan visa skatuve. Ja kāds tomēr cer redzēt pa īstam, nevis caur sveša ekrāna atspīdumu, atliek cerīgi locīt galvu pa labi, pa kreisi.

Un tad pienāk brīdis, kad mazie rūķīši sāk dziedāt. Vai mammas klausās? Protams, bet tikai caur telefonu! Ir skaidrs, ka liela daļa atnākusi nevis izbaudīt bērna sniegumu, bet ierakstīt koncertu. Visu cieņu – katrs priekšnesums nofilmēts ar tādu rūpību, kā notiktu pasaules pirmizrāde Kannās.

Mammas uzvedas kā profesionālas operatores. Kāda jau zina, ka šis būs skatītākais video sociālajos tīklos, – filmē ar abiem telefoniem, tā teikt, drošībai. Kādai ārkārtīgi labi padodas kadru maiņa – mans bērns tuvplānā, mans bērns no sāniņa, mans bērns vēl tuvāk. Bet, ja kādreiz būs jāizveido dokumentālā filma “Mana atvase kļuva par Ziemassvētku brīnumu”, kāda filmē kā horizontāli, tā vertikāli – lai būtu vairāki varianti. Es varbūt uzburu nedaudz pārspīlētu ainu, bet pēdējo gadu laikā tā tendence šāda arī iekrāsojas.

Blakus kāds tētis, kurš vēlētos redzēt savu bērnu ar acīm, nevis pikseļos, cenšas pieklājīgi ieraudzīt to, kas notiek uz skatuves. Vecmāmiņa sēž malā, salikusi rokas klēpī. Viņa smaida. Viņa vienkārši skatās uz bērnu, uz skatuvi, uz deju. Vienkārši redz. Viņa grib atcerēties, nevis atskaņot.

Ak, vai nu es pati neesmu filmējusi savām vajadzībām? Protams, esmu! Bet ar katru gadu to daru aizvien retāk, jo esmu sapratusi kādu svarīgu lietu. Bērns no skatuves meklē manu seju, tāpēc es tagad filmēju ar sirdi un acīm. Galvenais, lai nav tā, ka bērni domā, ka Ziemassvētku brīnums ir tas, ka mamma uz koncertu atnāk, bet uz viņiem paskatās tikai tad, kad nospiež “Stop”. Lai nav tā, ka kāds mazs rūķis klusi nočukst blakus: – Vai viņas mūs filmē, lai pēc tam mājās skatītos?

Blakus rūķis nopūšas: – Nē… viņas vienkārši filmē.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

16:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krīzes situācijā mazos pacientus sūta uz kaimiņslimnīcām

08:00 09.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Redzēt karu savām acīm: Riharda Lāča ceļš cauri Ukrainai

08:00 11.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Ziemassvētkus gaidot…”    

14:30 14.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē notiks Ziemassvētku tirdziņš

18:02 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kā sakārtot slimnīcu tīklu?

08:00 10.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik bieži jūs iepērkaties sava pagasta mazajā veikaliņā?
Rezultāti

Pasākumi

Pirmdiena
15
Decembris
Sākums: 17:00

3. Adventes sveces iedegšana
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 10:00

Invalīdu biedrība ielūdz biedrus uz Ziemassvētku koncertu
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 13:00

Senioru tikšanās “Piparkūku vakars”
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 13:00

Ziemassvētku pasākums “Mazā sveču gaismiņā”
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 16:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025