“Gribu nopirkt sertifikātu”

Foto: unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Kopš jūnija vidus cilvēkiem, kuru rīcībā ir “Covid-19” sertifikāts, piešķirti atvieglojumi, piemēram sertifikātu saņēmušajiem nav jāievēro pašizolācija, atgriežoties Latvijā teju no visām valstīm.

Visi jau zina – lai saņemtu sertifikātu, personai jābūt vakcinētai, izslimojušai “Covid-19” vai arī jāsaņem negatīvs testa rezultāts. Tiesa, atvieglojumi negatīva testa saņēmējiem un vakcinētajām un pārslimojušām personām atšķiras.

Pēdējā laikā uzvirmojušas dažādas diskusijas par veidiem, kā šo sertifikātu iegūt. Soctīklu lietotāji apspriež, vai šos sertifikātus iespējams viltot, bet citi meklē ar koronavīrusu inficētus cilvēkus, lai speciāli no viņiem šo vīrusu “saķertu”. Slimību profilakses un kontroles centrs gan brīdina – šie cilvēki neapzinās, ar ko viņi riskē.

Arī mūsu pašu pilsētā spriež, kā izšmaukt no “testēšanās” un potes. Kāds saka: klau, tu zini, kur dabūt sertifikātu? Vēl kāds – dzirdēju, ka pa 50 eiro var nopirkt. Savukārt citi jau zina, ka tas maksājot 400 eiro. Tad sarunas raisās par to, kā vairāk nopelnīt vasarā, lai līdz rudenim nebūtu jābeidz darba attiecības. Jo zināms, ka no 1. oktobra darba devējam būs tiesības atlaist sertifikātu neieguvušu darbinieku.

Lai taptu skaidrāks, paredzēts, ka darba devējam būs jānosaka amatu un darbinieku kategorijas, kurām jābūt ar “Covid-19” sertifikātu, un jāinformē par to darbinieki. Obligāta sertifikāta prasība būs veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā strādājošajiem.

Tāpat darba devējam un darba ņēmējam ir tiesības vienoties par darbinieka bez sertifikāta nodarbināšanu, veicot citus pienākumus. Gadījumos, ja personai ir objektīvi attaisnojoši iemesli, kāpēc tā nav ieguvusi sertifikātu, darba devējam nav tiesību izbeigt darba vai dienesta attiecības, un situācija risināma atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Vēl jāzina, ka darba devējam būs aizliegts uzteikt darba līgumu vai izbeigt dienesta attiecības ar sertifikātu neieguvušu grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, līdz bērna divu gadu vecumam.

Turklāt, uzliekot pienākumu vakcinēties savu darba vai amata pienākumu veikšanai, valsts uzņemas atbildību par personai vakcinācijas rezultātā radīto kaitējumu veselībai.

Saprotams, ka ir alternatīvas tiem, kuri izmisīgi saka – es nevakcinēšos, lai tur vai kas. Bet es saku – paldies, ka mani šis viss neskar. Man prieks, ka varēšu strādāt, apmeklēt pasākumus un satikt savus draugus. Jo ir taču feini, ka vari Alūksnes ieliņās satikt kādu pazīstamo un brīvi parunāties. Tā kā pirms diviem gadiem.