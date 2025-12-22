Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 22. decembris
Saulvedis, Saule
weather-icon
+2° C, vējš 1.67 m/s, Z-ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Gads, kas lika noticēt sev

08:20 22.12.2025

Agita Bērziņa

171

Vai tu tici horoskopiem? Nevis individuāli veidotām astroloģiskajām kartēm, kas balstītas tavos personīgajos datos un kur astrologs zvaigžņu vēstījumu analizē tieši tev, bet gan tiem vispārīgajiem horoskopiem, kas paredzēti katrai zodiaka zīmei. Piemēram, manā gadījumā – Dvīņiem, tātad vienai divpadsmitajai daļai cilvēku. Atzīšos – parasti tam īpaši neticu, drīzāk uztveru ar nelielu humora devu. Tomēr šī gada pareģojums liek aizdomāties. Gada sākumā, lasot Dvīņu horoskopu, kurā tika solīta profesionālā izaugsme, jauni projekti un gads, kas pilnībā paies darba zīmē, es tikai pasmīkņāju. Toreiz šķita – par kādu gan karjeras izaugsmi var būt runa, ja esmu tikko atgriezusies darbā pēc ilgstošas slimošanas un pati vēl īsti nezinu, uz ko vispār esmu spējīga.

Taču dzīve izspēlēja savus jokus, un gads patiesi aizritēja darba zīmē – labā nozīmē. Gada pirmajā pusē saņēmu simpātiju balvu kā portāla “Alūksniešiem.lv” redaktore Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Valsts valodas centra akcijā “Latvijas mediju valodas balva 2024”. Tas bija negaidīts pārsteigums un vienlaikus ļoti liels prieks, jo apliecināja, ka arī reģionos paveiktais darbs tiek pamanīts. Jā, tā bija tikai simpātiju balva, taču manās acīs tai bija daudz lielāka vērtība.

Vasarā metos pilnīgi nezināmā avantūrā un ieguvu vietu Izmeklējošās žurnālistikas vasaras skolā, kur trīs dienu garumā Rīgā zināšanas apguva aptuveni 150 žurnālisti no ļoti dažādām pasaules valstīm. Un es – no mazās Alūksnes – biju starp šiem cilvēkiem. Tā man bija liela uzdrīkstēšanās un izkāpšana ārpus komforta zonas. Pirmkārt, lekcijas notika angļu valodā, otrkārt, dodoties turp, nepazinu pilnīgi nevienu.

Nav noslēpums, ka mediji šobrīd apgūst digitalizācijas naudu, kur līdztekus modernas un mūsdienīgas tehnikas iegādei notiek arī intensīva mācīšanās. Rakstīt tekstus mēs, protams, protam, taču izaicinājumi slēpjas citur – kā sevi parādīt sociālajos tīklos, kā filmēt un montēt, veidot podkāstus un vienlaikus digitālajā vidē neuzķerties uz krāpniekiem. Informācijas ir daudz – jaunas, sarežģītas, bet ļoti nepieciešamas. Jo laikrakstiem būs jāmainās, un, iespējams, pēc desmit, divdesmit vai trīsdesmit gadiem avīzi papīra formātā rokās vairs neturēsim.

Savukārt decembrī kopā ar vēl 15 Latvijas žurnālistiem, galvenokārt no reģionu medijiem, devos izzināt, kā norit darbs Briselē – Eiropas Savienības galvaspilsētā. Briselē jau biju viesojusies vairākkārt pirms kovida laika un vēl iepriekš, tāpēc šis brauciens man nebija ikdiena un jau atkal tā bija izkāpšana no ērtās komforta zonas. Taču ļoti vērtīga un iedvesmojoša.

Teiksiet vēl, ka šis gads nav aizritējis darba zīmē un ka tā nebija izaugsme? Iespējams, zvaigznes neko neparedz, taču tās dažkārt dod drosmi noticēt tam, ko pati vēl nebiju gatava ieraudzīt. Brīžiem apkārtējie ticēja man vairāk nekā es pati sev.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Lauku veikaliņi – vieta, uz kuru var doties čībās

08:00 16.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

No nākamā gada parāds sekos dzīvoklim

08:00 18.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Atzele” koncertā sauks ziemu

09:40 17.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Sīļos” pārtrauc elektrības padevi

09:35 19.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Smiltenes novadā - vairāk nekā 3000 saldumu paciņu

08:30 16.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ar dziesmu pretī Ziemassvētku brīnumam

15:27 16.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai jau esat sarūpējis Ziemassvētku dāvanas?
Rezultāti

Pasākumi

Pirmdiena
22
Decembris
Sākums: 16:30

Pasākums ģimenēm ar bērniem “Mazu brīdi pirms”
Otrdiena
23
Decembris
Sākums: 18:00

Koncerts “Sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā”
Otrdiena
23
Decembris
Sākums: 19:00

Muzikāli izklaidējošs gadumijas šovs “Sapnis Vecgada naktī”
Trešdiena
24
Decembris
Sākums: 10:00

“Tradicionālais Ziemassvētku paskrējiens”
Trešdiena
24
Decembris
Sākums: 12:00

Ziemassvētku sarīkojums ģimenēm ar bērniem “Ziemassvētku brīnums”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025