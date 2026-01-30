Bargais sals ir klāt!

Abonē! E-avīze
Sinoptiķi jau nedēļas sākumā solīja, ka naktī no šodienas uz rītdienu gaidāms pamatīgs sals. Kā ziņoja nacionālās informācijas aģentūra “LETA”, šajās dienās Eiropas ziemeļos pastiprinās anticiklons un Baltijas valstīs ieplūst aukstāks gaiss no Arktikas. Sāks aizsalt Rīgas līcis, ledus veidošanās pastiprināsies arī atklātā jūrā pie Kurzemes. Paredzams, ka lielā valsts daļā gaisa temperatūra naktī noslīdēs zem –20 grādiem un vietām austrumos var sasniegt –30 grādus. Vai mēs Alūksnes novadā esam gatavi bargajam salam? Visticamāk, ka jā – mēs taču lepni sevi dēvējam par ziemas galvaspilsētas iemītniekiem! Tā jau vienmēr bijis – kad Latvijā valda ziema, Alūksnē tai skatās tieši acīs. Un ziemas galvaspilsētā jau sals nav nekāds viesis – tas ir šeit saimnieks.

Pēc sinoptiķu solītā šķiet, ka sals neklauvēs pie durvīm, bet stāvēs tieši istabā. Šādos apstākļos sals vairs nav tikai nepatīkams – tas kļūst par nopietnu drošības risku, tāpēc ir svarīgi laikus parūpēties par sevi, saviem tuviniekiem un arī mājdzīvniekiem. Dzīvniekiem jānodrošina silta, no vēja pasargāta vide un pieeja nesasalušam ūdenim, bet iespēju robežās – uzturēšanās telpās. Dzīvnieki, tāpat kā cilvēki, cieš no aukstuma, un ilgstoša atrašanās salā var radīt nopietnas veselības problēmas vai pat apdraudēt dzīvību. Pat ja šķiet, ka suns ir pieradis pie āra apstākļiem, bargā salā viņš var nosalt, apsaldēt ķepas, ausis vai asti. Suņa būda nenodrošina pietiekamu aizsardzību pret stipru salu, vēju un mitrumu. Drošākā vieta sunim ziemas naktīs ir silta, sausa telpa. Tie, kuri atstāj mājdzīvnieku pa nakti ārā, lūdzu, šonakt laidiet viņu istabā. Rūpes par dzīvniekiem bargā ziemā ir mūsu cilvēcības mēraukla.

Ziemas spelgonī siltums un rūpes ir ne tikai fiziska nepieciešamība, bet arī cilvēcības izpausme. Mazs zvans, palīdzīga roka vai labs vārds var nozīmēt ļoti daudz. Sazināsimies ar gados vecākiem cilvēkiem, apjautāsimies par viņu pašsajūtu un vajadzībām.

Un tomēr – alūksnietis ziemu ne tikai pārdzīvo, viņš to iztur. Ar humoru, ar siltu tēju, ar frāzi “kādreiz bija vēl aukstāk” un ar pārliecību, ka pavasaris tomēr kaut kad pienāks. Varbūt ne drīz, bet pienāks. Tāpēc velkam cepures, siltinām mājas un atceramies: ja ārā ir –30, tad vismaz ir skaidrs, kurš šobrīd valda Latvijā – ziema. Rūpēsimies viens par otru, lai šo salu varam pārvarēt droši un ar siltumu sirdī.

