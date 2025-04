Reģionu ziņas : Blomes pagastā atklāj Nigras taku

Smiltenes novada Blomes pagastā atklāta Nigras taka. Gar Nigras upi ir tapusi septiņus kilometrus gara, fiziski izaicinoša apļveida pārgājienu taka ar augstu grūtības pakāpi, – tajā cits citam seko kāpumi un kritumi upes stāvkrastos, gravas, strautiņi un neskaitāmi pagriezieni, informē Rūta Brakovska, Smiltenes novada tūrisma informācijas centra tūrisma darba organizatore.

Taka tika atklāta ar pārgājienu, kurā katrs gājējs varēja doties vai nu neatkarīgi pats savā tempā, vai kopā ar kādu no takas tapšanā iesaistītajiem – pārstāvjiem no Blomes pagasta pārvaldes un Smiltenes novada TIC, kā arī ar Blomes pagasta iedzīvotājiem, takas entuziastiem.

“Ceļā gājējus sveicina Nigras sargs, Dvīņu ozoli, krāces, vizbulīšu ziedi, sēravots, vairāki noslīdeņi un “bez 5 cm dižkoks” jeb Kāļu ozols. Vairākās piknika vietās ikviens ir aicināts apsēsties un izbaudīt pavasara saulīti un pagatavot ko gardu uz ugunskura,” stāsta Rūta Brakovska.

Visā takas garumā ik pa laikam uz kokiem ir uzkrāsots marķējums – sarkana svītra uz balta fona, kas kalpo kā apstiprinājums tam, ka gājējs atrodas uz īstās takas.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Durvis ver Zaļenieku kultūras nams

Pēc vērienīgas pārbūves, kas sākās 2023. gada nogalē un pašvaldībai izmaksāja vairāk nekā divus miljonus eiro, Jelgavas novadā atklāts Zaļenieku kultūras nams.

Kultūras nama atklāšanas svētkos tika sveikta jaunā Aspazijas literārās prēmijas laureāte. Šoreiz to saņem vietējā novadpētniece Arita Liepiņa, kas ilgāku laiku ir vadījusi Zaļenieku pagasta bibliotēku.

Ēkas atjaunotajās telpās nu atkal būs dzirdama mūzika, smiekli un dimdēs dejas soļi, jo mēģinājumus tajā atsāks abi pagasta deju kolektīvi, koris un amatierteātris. Plašas telpas radusi tautas lietišķās mākslas studija.

“Šeit atrodas pagasta sirds – darbojas kultūras nams un bibliotēka, gadiem ilgi vietējie šeit sanāk kopienai nozīmīgos notikumos, kopīgi svin svētkus un vada brīvos brīžus. Celtniecības darbu duna nu ir noslēgusies, un ēkā atkal ieplūdīs ierastā dzīvība, atsāksies mēģinājumi, notiks koncerti un teātra izrādes. Prieks, ka mēs esam devuši savu artavu, lai šo ēku saglabātu nākamajām paaudzēm,” par paveikto gandarīta ir Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna.

Projekta gaitā ēkas vecajai daļai atjaunota fasāde un vēsturiskie koka logi, kā arī veikta inženiertīklu pārbūve un pārbūvēts jumts. Ēkas pirmajā stāvā izveidota ģērbtuve, dušas telpas un tualete. Telpās veikts kosmētiskais remonts un grīdas seguma nomaiņa, kā arī pirmā stāva grīdas siltināšana. Savukārt ēkas jaunajā daļā

– otrajā stāvā izremontētas telpas, ierīkojot tur kabinetus. Kamerzālei izveidota neliela skatuves daļa, plakanā jumta vietā izbūvēts divslīpu jumts. Uzlabots un papildināts arī tehniskais nodrošinājums, piemēram, lielajai zālei iegādāta jauna skaņas un gaismas tehnika, kā arī LED ekrāns, kas ļaus paspilgtināt pasākumu noformējumu. Savukārt teritorijas labiekārtošanas projektā demontēti asfaltbetona celiņi un izbūvēti betona bruģakmens celiņi, kā arī veikta zāliena atjaunošana.

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, autoruzraudzību un būvuzraudzību, ir 2,7 miljoni eiro (ar PVN). Lielākā summas daļa segta ar trīsdesmit gadu termiņa aizņēmumu Valsts kasē, bet atlikusī daļa – no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Laikraksts “Zemgales Ziņas”

Muzeja gads sākas aprīlī

Tā nav kļūda, bet gan fakts, ka kalendārs var sākties ar aprīli. Tieši tādu izdevusi biedrība “Tēlnieka Voldemāra Jākobsona kultūrvēsturiskais mantojums”, jo izcilā novadnieka memoriālajā mājā ”Galdiņi” Bebru pagastā muzeja gads sākas aprīlī, kad atkal tiek plaši vaļā vērtas varenās šķūņa durvis un sākas gatavošanās vasaras sezonai. Kalendārs noslēdzas ar 2026. gada martu un vienlaikus ir arī dāvana memoriālās mājas 49. dzimšanas dienā.

Aprīlis Bebru pagasta ”Galdiņu” dzīvē ir īpašs mēnesis, jo 1976. gada 13. aprīlī te tika atvērta memoriālā māja — muzejs izcilā novadnieka piemiņai un viņa atstātajam mantojumam. Nākamgad unikālā kultūrvieta svinēs 50. gadskārtu. Pirmais muzeja kalendārs iznāca pagājušajā gadā, pateicoties Voldemāra Jākobsona skolnieka Andra Kristona finansējumam. Šīgada kalendārs, tāpat kā pirmais, iespiests tipogrāfijā “Erante” Jēkabpilī. To var nodēvēt arī par ceļvedi ikvienam, kurš vēlas iepazīt Voldemāra Jākobsona personību, viņa dzīves nozīmīgākos notikumus un iegūt informāciju par šīgada plānotajiem pasākumiem “Galdiņos”. Un to šogad, tāpat kā pērn, būs vesels birums. Viens no tiem būs no 16. līdz 18. jūlijam te notiekošais tēlniecības plenērs ‘‘Kal slēpes vasarā” un Ģirta Burvja izstāde.

Kalendāra publicētās fotogrāfijas atklāj Voldemāra Jākobsona dzīves aicinājumu — būt akmens modinātājam, skolotājam, dedzīgam slēpotājam un boksa čempionam, aizrautīgam tūristam. Vairākos kalendāra mēnešos izmantoti fragmenti no Lindas Šmites romāna “Āmurbrālis, akmens cietais”.

Šovasar, 21. jūnijā, Bebru pamatskolā, kurā savus skolotāja darba gadus aizvadījis Voldemārs Jākobsons, notiks salidojums. Kalendārs būs arī sirsnīgs sveiciens vecākās paaudzes Bebru pamatskolas absolventiem.

Laikraksts “Staburags”

Siltās ziemā ietaupīti 380 tūkstoši eiro

Bauskas novadā siltās ziemas dēļ izdevies ietaupīt 380 tūkstošus eiro ceļu, ielu un ietvju uzturēšanā, “Bauskas Dzīvi” informēja Bauskas novada pašvaldībā.

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka atklāja, ka vislielākais ietaupījums ir Bauskas apvienības pārvaldē – 280 tūkstoši eiro. Paredzēts, ka 113 tūkstošus eiro novirzīs jaunajai ziemas sezonai – vēl šī gada oktobrī, novembrī un decembrī. Atlikušie līdzekļi tiks atvēlēti šķembu ieklāšanai, apauguma noņemšanai, ceļa seguma virskārtas atjaunošanai.

Vecumnieku apvienības pārvaldē ieekonomētie līdzekļi sasnieguši 52 tūkstošus eiro. Tos plānots novirzīt brauktuvju seguma remontam un atjaunošanai.

Iecavas apvienības pārvalde ziemas sezonu noslēgusi ar 30 000 eiro ietaupījumu, kuru izlietos ceļa seguma atjaunošanai, šķemboto virsmu greiderēšanai, kā arī apauguma noņemšanai, uzlabojot satiksmes drošību. Rundāles apvienības pārvaldei ietaupījums ir turpat 18 tūkstoši eiro, kurus novirzīs ceļa seguma remontam un atjaunošanai.

Pašvaldība neplāno pārskatīt budžetu ziemas uzturēšanas darbiem nākamajam gadam. Kā norāda izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka, ziemas apstākļus prognozēt nav iespējams – ir gadi, kad intensīvas snigšanas dēļ pietrūkst naudas greiderēšanai, ceļu uzturēšanai.

Uz jautājumu par uzņēmējiem, kas siltās ziemas dēļ varētu būt cietuši ienākumu zudumu, pašvaldības vadība norāda – iepirkumi vairs netiek veikti tikai uz vienu gadu. “Tas bija raksturīgi iepriekš, kad pakalpojumu iepirka uz vienu gadu un uzņēmējs bija lielās nepatikšanās, ja tajā sezonā viņam darāmā nav. Nesanāca jau tā, ka pilnīgi nekas nebija jādara. Ir uzņēmēji, kuru rīcībā ir tehnika. Citādi bija ar zemniekiem, kam bija jāpērk lāpstas, jāgatavo traktori un tamlīdzīgi. Ja izrādās, ka nav jāšķūrē, tad līdzekļi izlietoti par velti. Turpināsim praksi ar vairāku gadu līgumiem ziemas sezonai, un ir arī citi darbi ziemā – ne tikai šķūrēšana, bet arī pretslīdes apstrāde, kas bija vajadzīga arī šajā ziemā,” skaidro Bauskas novada pašvaldības vadība.

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks vēl informē, ka ir novadā ienācis jauns, lielāks “spēlētājs” – “Latvijas autoceļu uzturētājs”, kurš iepriekš nepiedalījās iepirkumā, bet tagad startē. Arī zemnieki ar gada līgumiem tagad ir vairāk kā apakšuzņēmēji lielākam uzņēmumam. Plāns esot rīkot iepirkumus līdz trīs gadiem.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”