Reģionu ziņas: Bērvircavas muižu izsolē neviens nenopērk

Padomju apbūves ieskauta, Jelgavas novada Sesavas pagastā līdzās kultūras namam pussabrukusi jau gadiem stāv Bērvircavas muižas kungu dzīvojamā ēka, kas esot senākā koka ēka Latvijā un, iespējams, arī visā Baltijā.

Vairākkārt bijusi vēlme seno namu nojaukt, tomēr tam nav piekritusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Pirms pāris gadiem Bērvircavas muižas kungu māja nonāca pašvaldības īpašumā, kas nolēma to pārdot. Tomēr izsole beidzās bez rezultāta. Vēsturiskās ēkas liktenis nav vienaldzīgs Piļu un muižu asociācijai, kā arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, tāpēc Lielvircavas muižā notika ekspertu diskusija par variantiem, kā saglabāt Bērvircavas muižas kungu ēku.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Elvīra Mantrova skaidro, ka tas ir svarīgi, jo zem sliktā stāvoklī esošā ārējā apvalka, kas izveidots, 19. gadsimtā ēku paplašinot, labi saglabājušās 17. gadsimta apgleznotās griestu sijas un citas liecības.

Mākslas vēsturnieks un ilggadējais Rundāles pils saimnieks Imants Lancmanis diskusijā norādīja, ka, viņaprāt, ēkai vajadzētu noņemt 19. gadsimta apvalku, pārvest to uz Brīvdabas muzeju un atjaunot 17. gadsimta veidolā. Lai arī nelabprāt, bet šādam variantam piekristu arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Ekspertu ieskatā pastāv arī citas iespējas, kā ēku ar visām 17. gadsimta liecībām nezaudēt. SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādājusi gan tās atjaunošanas, gan konservācijas projektu. Arhitekts Artūrs Lapiņš stāsta, ka, atjaunojot Bērvircavas muižas kungu māju, varētu arī domāt, kā atgūt seno muižas parku, kas potenciālajam īpašumam dotu papildu vērtību un iespējas. Cik varētu izmaksāt ēkas atjaunošana, gan īsti pateikt nevarot, jo tas atkarīgs arī no tās izmantošanas mērķa. Savukārt, ja ēka, kas pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama, tomēr paliek pašvaldības īpašumā, tā noteikti būtu jāiekonservē.

Plānots, ka jau tuvākajā laikā Jelgavas novada dome elektroniskajā izsoļu vietnē izsludinās nākamo izsoli ar pazeminātu sākumcenu – 11 200 eiro. Sākotnējā Bērvircavas muižas kungu ēkas izsoles cena bija 14 000 eiro.

Laikraksts “Zemgales Ziņas”

Gaujienieši vēlas sakārtot BMX trasi

Gaujienas iedzīvotāju padome rīkoja tikšanos, lai dalītos pieredzē un noskaidrotu, cik dzīvotspējīga ir ideja Gaujienā atjaunot BMX trasi. Diskusija bija pozitīva, un tika pieņemts lēmums, ka to vajag atjaunot, lai bērniem un jauniešiem piedāvātu kvalitatīvākas un daudzpusīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Kā stāsta Gaujienas iedzīvotāju padomes priekšsēdētājas vietniece Anete Esmeralda Aizupiete, iniciatīva par trases atjaunošanu nāca no pašiem iedzīvotājiem. “Gaujienā ir sportiski bērni un jaunieši, bet šobrīd viņiem ir ierobežotas iespējas kvalitatīvai un daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai, kas veicinātu fiziskās aktivitātes un sporta kultūras attīstību. BMX trase ir lieliska atpūtas vieta ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī piesaistītu jauniešus no apkārtējiem pagastiem, jo iepriekš tā jau ir bijis,” viņa norāda.

Tikšanās laikā atbalstu šai iecerei izrādīja Gaujienas un Trapenes pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Šepters, sniedzot pozitīvu redzējumu par BMX trases nākotni. Tika uzklausīta arī biedrības “BMX klubs Silvas Ziķeri” pieredze, ar ko būtu jārēķinās un kā izdodas apsaimniekot BMX trasi Silvā.

Pieredzē dalījās arī gaujienietis, aktīvā sporta cienītājs Reinis Rubins, atsaucot atmiņā trases ziedu laikus pirms vairākiem gadiem. “Tolaik daudz sviedru tika izliets kā trases uzturēšanā, labošanā, tā arī treniņos. Atminos, kā pēc skolas BMX trasē pulcējās pat padsmit jaunieši reizē, kuri šeit līdz tumsai braukāja ar velosipēdiem. Vairāki pat šodien brauc BMX sacensībās. Viņu vidū arī Jēkabs Kalniņš un Emīls Jāņkalns, kuriem aizraušanās ar šo sporta veidu sākās tieši Gaujienā,” stāsta Reinis.

Kā izteicās diskusijas dalībnieki, iecerei ir skaidrs virzības plāns un līdz ar vietējās kopienas atbalstu šī ideja ir īstenojama. Tiklīdz nokusīs sniegs, pavasarī būs daudz darāmā – nezāļu ravēšana, ūdens liešana, šķembu bēršana, blietēšana, zāles pļaušana, kārtības noteikumu izstrādāšana un atkritumu tvertnes uzstādīšana. Aicinājums aktivitātēs iesaistīties katram, kurš vēlēsies ieguldīt daļiņu sevis pagasta sakopšanā un attīstības veicināšanā, – tiks laikus publicēts sociālajos tīklos.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Bauskā lādiņu rūpnīcai piešķir 26,2 miljonus

Valdība apstiprināja 26 282 630 eiro piešķiršanu no Aizsardzības ministrijas budžeta modulāro pulvera lādiņu rūpnīcas izveidei Iecavas pagasta “Ziemeļniekos”.

Vienlaikus valdība nolēma noteikt šim nekustamajam īpašumam nacionālo interešu objekta statusu, informēja Aizsardzības ministrija (AM).

AM norāda, ka nacionālo interešu objekta statusa piešķiršana ļaus efektīvāk un noteiktā termiņā uzbūvēt infrastruktūru, kas nepieciešama artilērijas munīcijas modulāro pulveru lādiņu komplektēšanas rūpnīcas izveidei jeb projekta “Rollo” īstenošanai. Nacionālo interešu objekta statusa noteikšana nekustamajam īpašumam ir saskaņota ar Bauskas novada pašvaldību.

AM ieguldīs līdzekļus valsts kapitālsabiedrībā, lai izpildītu valstij svarīgo drošības interešu aizsardzības projektu. Savukārt, lai nodrošinātu jaunu valsts deleģēto uzdevumu izpildi, projekta “Rollo” īstenošanu un VAK darbību, AM ir saņēmusi Ministru kabineta atļauju 2025. gadā palielināt finansējumu par 501 744 eiro nepieciešamā personāla nodrošināšanai.

Projektu “Rollo” Latvijā īsteno 2023. gada nogalē dibinātā SIA “Valsts aizsardzības korporācija” (VAK) un tās mērķis ir līdz 2027. gadam kopīgi ar ārvalstu partneriem izveidot ražotni. Tā ir daļa no Eiropas Komisijas atbalstītā projekta “Rollo”.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Jelgavā varēs “satikt” pasaules slavenības

Līdz 27. aprīlim tirdzniecības centrā “Pilsētas pasāža” Jelgavā būs aplūkojama unikāla vaska figūru izstāde. Apmeklētāji varēs sastapt teju 40 slavenas personības – no vēsturiskiem līderiem līdz mūsdienu popzvaigznēm, portālubauskasdzive.lvinformēja izstādes rīkotāji.

Starp izstādē apskatāmajām figūrām būs, piemēram, Napoleons Bonaparts, Alberts Einšteins un Leonardo da Vinči. Tāpat būs iespēja aplūkot arī Salvadoru Dalī, Lady Gagu un Džoniju Depu. Arī bērnu filmu un multfilmu varoņi būs daļa no ekspozīcijas, piemēram, sliņķis Sids no “Ledus laikmeta” un meistars Joda no “Zvaigžņu kariem”.

“Jelgavā ir ieradusies ļoti nopietna kolekcija, kas ne tikai izklaidēs, bet arī izglītos apmeklētājus. Neapšaubāmi par ekspozīcijas centrālo daļu kļūs kompozīcija, kas veidota pēc Leonardo da Vinči freskas “Svētais vakarēdiens” motīviem. Jāatzīmē, ka vaska figūras ir veidotas ārkārtīgi rūpīgi, ievērojot vēsturisko precizitāti, apkopojot un izmantojot informāciju no dažādiem avotiem,” teic izstādes kurators Armens Arutjunjans.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Gleznu nosola par 700 eiro

Dienu pirms Ukrainas kara trešās gadadienas Jaunjelgavā norisinājās atbalsta pasākums. Tajā tika vākti ziedojumi divu cēlu mērķu īstenošanai — drona iegādei un automašīnas pielāgošanai, kas palīdz cīņā pret iebrucēju.

Viens no pasākuma lielākajiem notikumiem bija mākslinieka Andreja Bovtoviča gleznas “Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi” izsole. Darbu īpaši radīja Ukrainas atbalstam. Darba sākumcena bija 50 eiro. Vairāksolīšanā diezgan raiti cipars uzkāpa līdz 400 eiro. Pārkāpjot pustūkstoša slieksni, par gleznu solīja trīs pretendenti. Pēc spraigas duelēšanās par jauno gleznas īpašnieku kļuva Aldis Vārpiņš, kurš to nosolīja par 700 eiro. Izsolē iegūtā nauda nokļuva biedrības “Agendum” ziedojumu kastē un to izmantos nākamās automašīnas pielāgošanai ievainoto izvešanai. Otrs augstākais solītājs bija novada mērs Leons Līdums. Priekšsēdētājs ar kolēģiem bija savākuši 500 eiro, par kuriem cerēja tikt pie gleznas. Lai gan izsolē uzvarēt neizdevās, naudu tāpat ziedoja biedrības atbalstam. Mākslinieks A. Bovtovičs gan mierināja, ka pašvaldībai uzgleznos citu gleznu.

Kopā atbalsta pasākumā biedrības “Agendum” apakšprojektam “Save our Heroes” saziedoja 2381,17 eiro. Tas ir projekts, kas sniedz atbalstu Ukrainas frontes mediķiem. Tajā pilnpiedziņas automašīnas tiek pielāgotas ievainoto izvešanai no kaujas zonas jeb tā sauktās “nulles”. Agrāk uz fronti sūtīja mobilos hospitāļus, teltis, kas piemērotas mediķu darbam. Pirms nepilniem diviem gadiem izbūvēja pirmo evakuācijas auto. Tā ir automašīna, ar kuru mediķi izved ievainotos karavīrus no kaujas zonas. Nesen automašīnas sāka arī bruņot.

Paralēli vāca līdzekļus MAVIC drona ar termokameru iegādei. Šim mērķim saziedoja 2153,38 eiro.

Laikraksts “Staburags”