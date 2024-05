Neizīrētos dzīvokļus plāno pārdot

Foto: freepik.com

Noslēgusies Alūksnes novada pašvaldības neizīrēto dzīvokļu inventarizācija. No visiem 366 pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem neizīrēti ir 95 dzīvokļi jeb 26 procenti no kopējā dzīvojamā fonda. Daļa no šiem dzīvokļiem ir dzīvošanai nederīgi, bet daļu pašvaldība plāno pārdot.

Pilsētā 27 dzīvokļi tukši

Novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Rimma Mellenberga informē, ka novada pašvaldībai pašlaik pieder 366 dzīvokļi, no tiem 159 atrodas Alūksnē un 207 novada pagastos. R. Mellenberga norāda, ka neizīrēti pavisam ir 95 dzīvokļi. “No 159 dzīvokļiem Alūksnē tukši ir 27, no kuriem četri ir dzīvošanai derīgi un 23 nederīgi. Tādēļ no 23 nederīgajiem dzīvokļiem septiņus plānojam virzīt pārdošanai. Pārējie desmit dzīvokļi atrodas daudzdzīvokļu mājās Dārza ielā 22 un Jāņkalna ielā 8, Alūksnē, kuras ir avārijas stāvoklī,” atklāj speciāliste. Viņa norāda, ka divos dzīvokļos pašvaldība veikusi remontdarbus, un tie ir piedāvāti īrei cilvēkiem, kuri pierakstījušies rindā uz dzīvojamo platību. “Vēl diviem dzīvokļiem atsavināšanas process jau noslēdzies, bet vēl divi paliek pašvaldības funkciju nodrošināšanai,” saka R. Mellenberga.

Virzīs pārdošanai

No pagastos esošajiem 207 dzī-

vokļiem 68 dzīvokļi inventarizācijas brīdī nebija izīrēti. No tiem 10 dzīvošanai derīgi un 58 dzīvošanai nederīgi. R. Mellenberga norāda, ka arī pagastos no 58 dzīvošanai nederīgajiem dzīvokļiem 31 dzīvokli pašvaldība virzīs pārdošanai. “11 no tiem atrodas divās daudzdzīvokļu mājās. Savukārt no 27 dzīvošanai nederīgajiem dzīvokļiem 11 atrodas četrās daudzdzīvokļu mājās, kas pašlaik jau iekļautas pašvaldības nojaucamo ēku sarakstā. Tomēr 16 dzīvokļi paliek pašvaldības funkciju nodrošināšanai,” stāsta speciāliste. Kā viens īpašums pārdošanā būs arī divas daudzdzīvokļu mājas. Ar pārdošanai pieejamo dzīvokļu sarakstu būs iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā, norāda R. Mellenberga.

Pašvaldība izveidojusi arī to dzīvokļu listi, kuriem nepieciešami būtiski kapitālieguldījumi, lai tos sakārtotu dzīvošanai derīgā stāvoklī. Katru gadu finanšu līdzekļu robežās kapitālieguldījumi tiek veikti vidēji četros dzīvokļos.

Process ilgs

“Dzīvokļu atsavināšanas process ir samērā ilgs, jo 99 % dzīvokļu nav ierakstīti Zemesgrāmatā, dzīvokļiem nav arī inventarizācijas lietas. Pirms pārdošanas tas viss ir jānokārto, šim nolūkam nepieciešami arī finanšu līdzekļi,” saka speciāliste.

“Pašvaldībai jāstrādā arī pie īres maksas peļņas daļas noteikšanas, jo pašlaik īrniekiem noteikta salīdzinoši neliela īres maksa. To paaugstinot, veicinātu arī iedzīvotāju, kuriem pašvaldība piešķīrusi īrē dzīvokli līdz 2002. gadam, vēlmi šos dzīvokļus iegādāties savā īpašumā,” piebilst pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.