Lietainajā ziemā izšķīst ceļi

Janvāris līdzinās martam, visu laiku līst, lietu un gaisa temperatūru virs nulles sola arī turpmāk. Tas nozīmē, ka uz ceļiem braukšanas apstākļi ir un būs ļoti apgrūtināti, bet uzturēšanas darbi – neefektīvi. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem signālus saņem gan pašvaldība, gan redakcija. Ceturtdien uz grantētā valsts autoceļa Alūksne – Ziemeri ceļa strādāja VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Apes iecirkņa “Kalpakos” autogreiderists Valdis Kampe. Viņš atzina, ka darba uz grants ceļiem pietiek katru dienu. Šonedēļ viņš labo autoceļu Alūksne – Ziemeri, kura klātne sākusi uzrūgt. Greiderists te vietām uzber un nolīdzina šķembu kārtu, kā arī greiderē ceļa segumu.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ceļus parasti labo pavasarī. Šogad tas iestājies necerēti ātri –

jau janvārī. Zeme nav sasalusi, bet ierastā sniega vietā ik dienu līst lietus. “Uz grantētā valsts autoceļa Alūksne – Ziemeri ceļa klātne sākusi uzrūgt,” ik dienu strādājot tur, novērojis greiderists Valdis Kampe. “Vietām no ceļa klājuma “spiež augšā” mālu, tajos posmos ceļš vispār ir neizbraucams. Tādēļ šajās vietās vedam un uzberam, izlīdzinām šķembas,” stāsta autogreiderists.

Viņš atzīst, ka lietainais laiks nav piemērots, lai labotu bedres uz grants ceļiem, tomēr brauc un ceļus greiderē gandrīz vai katru dienu. “Nolīdzinot bedres, pirmajā mirklī izskatās normāli, bet, tiklīdz tām atkal pāri pārbrauc smagais transports, pildījums no tām tiek izsists laukā. Ja pa dienu nogreiderētais vakarā piesaltu, arī būtu labi, bet, kad iestāsies sauss laiks, ar ceļiem atkal viss būs kārtībā,” saka V. Kampe.

Ziemeru ceļš kā bļoda

Lielākā problēma, lai uzturētu kārtībā grantētos valsts autoceļus, ir šim nolūkam nepieciešamās naudas trūkums, novērojis uzņēmuma darbinieks. Viņš saka, ka citiem grants seguma autoceļiem gar malām izveidoti atbilstoši grāvji, tad ūdenim ir, kur palikt. “Alūksnes – Ziemeru ceļam vajadzētu ļoti daudz uzbērt, lai paaugstinātu braucamās daļas virskārtu, jo tā ir nosēdusies kā bļoda, ar malām uz augšu. Labojot to, vietām izrokam nelielus grāvjus, izveidojam noteces, lai liekais ūdens aizplūstu ātrāk līdz attālāk esošajam grāvim. Darām, ko varam, bet ar to jau nepietiek,” saka V. Kampe. Viņš atklāj, ka nereti darbinieki, kuri strādā uz ceļa, darbu vadītājam norāda vietas, kuras akūtāk būtu nepieciešams salabot, marķē tās. “Darbu vadītājs to pieraksta, bet atkal atduramies pie naudas trūkuma. Nav!” saka Valdis Kampe, kurš tobrīd gaida atbraucam transportu ar kārtējo šķembu kravu.

Viņš norāda, ka viena no iespējām ir ierobežot smagā transporta kustību pa grants seguma ceļiem šķīdoņa laikā. “To jau “Latvijas valsts ceļi” arī dara. Šogad jau vairākas reizes uzstādītas attiecīgās ierobežojuma ceļazīmes, atkal noņemtas un liktas vēlreiz. Kaut nedaudz, bet tas ir risinājums,” saka autogreiderists.

Ierobežos teju visus ceļus

Turpinoties nokrišņiem, lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, Alūksnes novada pašvaldība ar 21. janvāri ierobežojusi transportlīdzekļu satiksmi uz vairākiem novada pašvaldības grants seguma autoceļiem. Ierobežojumi noteikti arī uz valsts nozīmes grants autoceļiem.

Novada pašvaldības Pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze stāsta, ka pirmo rīkojumu par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem pagastos viņa parakstījusi jau 21. janvārī. “Tie noteikti jau gandrīz visos pagastos – Annas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Ziemera un Veclaicenes – kopumā uz 34 grants seguma autoceļiem. Savukārt no 29. janvāra ierobežojumi noteikti arī uz 12 Jaunalūksnes pagastā esošajiem pašvaldības autoceļiem. Visos ceļu posmos uzstādītas atbilstošas ceļazīmes, bet par konkrētiem ierobežotajiem autoceļiem informācija atrodama novada pašvaldības mājaslapā,” informē I. Sniedze.

Pārējos grants autoceļus laika gaitā vēl vērtēs, mēģinās pieteikt greiderēšanai, lai gan to nav nozīmes darīt uz pārmirkušiem ceļiem. “Ikdienā signālu par slikto grants seguma autoceļu stāvokli vēl joprojām saņemam no iedzīvotājiem un no uzņēmuma “Latvijas sabiedriskais autobuss”, tomēr greiderēt ceļu pa dubļiem nav jēgas, jāgaida sausāki laika apstākļi,” saka pārvaldes vadītāja.

Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus un ceļu stāvokli, ieteicams regulāri sekot līdzi jaunākajai informācijai pašvaldības mājas lapā, lai plānotu drošu un netraucētu pārvietošanos pa grants ceļiem Alūksnes novadā.

Mēdz neievērot

Par problēmām ceļiem nelabvēlīgajos laika apstākļos stāsta arī “Latvijas valsts ceļi” pārstāve.

“Lietus laikā grants ceļu segums var pārmitrināties, kā rezultātā iestājas šķīdonis un tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi. Vietām šādi ierobežojumi ir pastāvīgi. Diemžēl ne vienmēr ierobežojumi tiek ievēroti, un kravas transports, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, turpina izmantot arī tam nepiemērotus ceļus, pasliktinot to stāvokli,” informē VSIA “Latvijas valsts ceļi” pārstāve Anna Kononova. Viņa aicina autovadītājus ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un sekot līdzi ceļazīmēm. “Atgādinām, ka šķīdoņa laikā netiek izsniegtas īpašas atļaujas kravu izvešanai, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus,” norāda uzņēmuma pārstāve.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.

Papildus tam, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā lvceli.lv ir pieejama interaktīva karte, kurā attēloti gan pastāvīgie, gan īslaicīgie transporta masas ierobežojumi uz valsts autoceļiem ar grants segumu.

JĀGAIDA, KAD UZSALS

Ilgonis Jevsejevs, pensionēts autobusa šoferis: “Nekā laba pašlaik uz grants autoceļiem nav. Par autobusa šoferi gan vairs nestrādāju, bet ar personīgo automašīnu esmu braucis pa grants ceļu virzienā no Alūksnes uz Kalncempjiem un atpakaļ. Tur ir šķīdonis, bedres. Taču greiderēt šāda veida ceļus mitrā laikā nav nozīmes. To vajadzēja izdarīt jau tajā laikā, pirms iestājās pirmais sals. Tagad jāgaida, kad kļūs sausāks, atkal uzsals. Mitrā laikā greiderēt grants ceļus nozīmē izkaisīt naudu vējā. Tas ir veltīgi.”

UZZIŅA

Ar 27. janvārī transportlīdzekļu masas ierobežojumi šķīdoņa dēļ ieviesti 259 valsts ceļu posmos: