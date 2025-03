Laivu mājas krāsos šovasar

Aizvadītās nedēļas nogalē notikusī Alūksnes ezera laivu novietņu “Iekšezers 13” lietotāju sapulce bija ražīga – izvirzīts pārstāvis saziņai ar Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldi un nolemts kopīgi sakārtot, saremontēt un vienoti nokrāsot laivu māju korpusu.

Izvēl pārstāvi

Viens no sapulces organizatoriem Juris Ozoliņš atzina, ka sākotnēji bijusi sajūta, ka uz apspriedi atnāks vien pieci seši interesenti, bet dalībnieku bija trīs reizes vairāk, ieskaitot arī kaimiņu novietnes “Iekšezers 15” pārstāvjus. “Izvēlējām no sava vidus pārstāvi turpmākai komunikācijai ar novada pašvaldības Būvvaldi. Tas ir Ivo Čekanauskis, kurš strādā vadošā amatā celtniecībā. Ivo laivu novietņu pārstāvjiem izveidoja “WhatsApp” grupu kopējai saziņai, un jau nedēļas nogalē atsūtīja visiem abu novietņu “Iekšezers 13” bloku detalizētu plānojumu un informāciju par katras laivu novietnes lietotāju piederību. Marķējām visu 24 laivu novietņu durvis ar kārtas numuriem,” stāsta J. Ozoliņš. Viņš ir gandarīts, ka I. Čekanauskis uzņēmās laivu novietņu sakārtošanas procesu, jo ne visiem ir tāds entuziasms un brīvais laiks, ko veltīt šim darbam. “Atzinīgi vērtēju Ivo Čekanauska darbošanos īpašumā pie Maskaļu ezera Veclaicenē, kā viņš sakārtojis apkārtni, izbūvējis laipas, tādēļ ir cerība, ka mēs viņa vadībā izdarīsim visu nepieciešamo laivu novietņu sakārtošanā,” saka J. Ozoliņš.

Slēdz vārtus

No 24 “Iekšezers 13” laivu novietņu lietotājiem pašlaik nav apzināti tikai aptuveni astoņi. “Sētā pie savu laivu novietņu blokiem esam izbūvējuši slēdzamus vārtus tāpat, kā tas ir pie laivu novietņu “Iekšezers 15” abiem blokiem. Atslēgas izsniegtas visiem novietņu turētājiem, bet kontaktinformācija par šādu iespēju atstāta uz laivu mājas durvīm arī tiem, kuri vēl nav apzināti un atslēgas nav saņēmuši. Slēgt sētas vārtus nepieciešams tādēļ, lai tur nestaigā nepiederošas personas un nebojā laipas vai neapkrāso novietņu sienas, neizsit logus. Vietām, iespējams, nav arī novietnes saimnieka, viņš ir miris vai noticis kas cits, jo durvis laivu mājai nav slēgtas,” stāsta sapulces iniciators.

Jumtu pašlaik nemainīs

Sapulces dalībnieki vienojušies, ka vispirms, atsaucoties Būvvaldes aicinājumam, sakārtos apkārtni un šopavasar abus “Iekšezers 13” blokus nokrāsos. “Tiem, kuriem nav kārtībā laipas pie durvīm novietņu iekšpusē, bija norādījums tās salabot. Lielā laipa ar alūksnieša Gunāra Rozenberga gādību ir salabota, viņa ieguldītos līdzekļus plānojam kompensēt. Vēl jāsalabo laipa, kas ved no pirmās līdz 12. laivu novietnei, un ir atsaukušies cilvēki, kas to sola izdarīt. Sapulcē izskanēja priekšlikums sakārtot ārpusi un nokrāsot arī to laivu novietņu fasādi, kurām pašlaik īpašnieki “nav atradušies”. Kopīgi vienosimies par izmaksām,” stāsta J. Ozoliņš.

Viņš atbalsta alūksnieša Valda Vīksnas viedokli, kas izskanēja laikraksta 7. un 14. marta numuros, par laivu novietņu jumta segumu. “Piekrītu, ka mūsu laivu novietņu šīfera jumts ir vēl pietiekami labs, lai to pašlaik nevajadzētu mainīt pret lubiņu segumu. Ja sāks tecēt ūdens iekšā, mēs to nomainīsim. Daudziem no mums savām laivu novietnēm jāieliek jauni pašlaik jau nopuvušie vārti, jāiestiklo logi, jāsakārto laipas un jānokrāso. Nebūsim pārāk optimistiski, bet domāju, ka katrs no mums var atrast šim nolūkam nepieciešamos pāris simtus eiro. Nākamais solis ir privatizācija, kas nebūt arī nebūs viegls process,” domā J. Ozoliņš.

Jāatgādina, ka par laivu novietņu sakārtošanu sarunas tika uzsāktas jau pērn, kad pašvaldība pauda plānu iekļaut tās vēsturiskā centra teritorijas daļā (bijusī VEF teritorija), ko pašvaldība plāno attīstīt. Pašreizējais laivu novietņu tehniskais un vizuālais stāvoklis ir slikts, tādēļ pašvaldība aicināja novietnes lietotājus organizēti plānot to sakārtošanu, lai tās varētu saglabāt.