Iepazīst Eiropas Parlamenta darbu

Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas programma sniedz jauniešiem iespēju iepazīt Eiropas Savienības darbību un attīstīt izpratni par demokrātijas procesiem. Pagājušajā nedēļā 12 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (AVĢ) skolēni kopā ar skolotājām Sintiju Auseju un Ingunu Vilemsoni un skolēniem no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas devās izglītojošā braucienā uz Strasbūru, lai piedalītos starptautiskajā programmā “Euroscola”.

Brauciena laikā iegūtas ne tikai vērtīgas zināšanas par Eiropas Parlamenta darbību, bet arī apskatītas vēsturiskas vietas dažādās Eiropas pilsētās, gūstot neaizmirstamus iespaidus.

Skolotāja Sintija Auseja pastāstīja, ka programmā “Euroscola” tikās skolēni no visas Eiropas, un katrs no viņiem ir ieguvējs. Tā ir iespēja jauniešiem vairāk uzzināt par Eiropas integrāciju un pašiem to piedzīvot. EP Vēstnieku skolas dalībnieki apskatīja Kauņas XI fortu, iepazina Varšavu, ceļā uz Čehiju apskatīja Ksjožas pili. Uzkāpjot pa 287 pakāpieniem Svētā Vitusa katedrālē, kur pavērās iespaidīgs skats uz Prāgu, un guva vēl daudz iespaidu. Ceturtdien bija iespēja apmeklēt Strasbūras Dievmātes katedrāli, savukārt piektdien visa diena pagāja EP programmā “Euroscola”.

“Svarīgi, ka jaunieši iepazīst Eiropas iestāžu darbību, piedalās simulācijas spēlē, kur iejūtas EP deputāta lomā. Šādā veidā viņi diskutē par demokrātiju, pamattiesībām un Eiropas vērtībām, izsaka savu viedokli, piedalās balsošanā un lēmumu pieņemšanā,” laikrakstam stāsta skolotāja Sintija Auseja. Viņa uzsver – komunikācija ar citu valstu skolēniem un angļu valodas pielietojums paplašina redzesloku un dod pārliecību par savu piederību Eiropas Savienībai.

Kopējais noskaņojums esot izcils, kā atzīst S. Auseja, viss brauciens pagājis kā viens mirklis. “Katrā valstī gūti neaizmirstami iespaidi, prieks, ka mums bija šāda iespēja,” viņa ir gandarīta.