Greiders šopavasar nav redzēts

LAI GAN pašvaldības izpilddirektors norāda, ka pašvaldības ceļi regulāri tiek apsekoti un laboti, iedzīvotāji vēsta par kritisko stāvokli pavasarī tieši uz šiem ceļiem.

FOTO: ACULIECINIEKA

Siltās ziemas un pavasara laikapstākļu dēļ grants un zemes ceļu segums kritiskā stāvoklī pašlaik ir jau 700 valsts ceļu posmos. Arī Alūksnes novadā šajā pavasarī ceļi mēdz būt neizbraucami, par ko signālus saņem arī redakcija. Ziemera pagasta iedzīvotāja (vārds redakcijas rīcībā) šonedēļ fotogrāfijās fiksējusi neizbraucamo pašvaldības autoceļu Kaktiņi – Sauleskalns (V385), kuru viņa ikdienā mēro uz darbu Alūksnē. Braucēja stāsta, ka greiders uz šī ceļa posma šopavasar nav redzēts.“Nogreiderēja un ar šķembām pielaboja tikai valsts ceļa daļu no Māriņkalna uz Ziemeriem, bet šis ceļa posms tā arī palicis vienās bedrēs,” atklāj viņa, un stāstīto apliecina arī attēls, kas fiksēts uz ceļa Kaktiņi – Sauleskalns 19. martā. Pieļaujami, ka siltajās brīvdienās šeit būs vēl lielāks bezceļš. Kā tas tiek risināts?

Ik dienu VAS “Latvijas Valsts ceļi” savā mājas lapā sniedz informāciju par braukšanas apstākļiem uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Tajā norādīts, ka sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Tomēr pavasaris ir laiks, kad transportlīdzekļu vadītājiem jārēķinās arī ar esošo situāciju uz grants seguma ceļiem, kuri nereti atsevišķos posmos kļūst neizbraucami. Atbildot uz iedzīvotāju sūdzībām, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis norāda, ka pašvaldībai piederošos ceļus regulāri apseko pagastos strādājošie ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņi, kuri vērš uzmanību uz ceļu posmiem, kuri jālabo.

Jālabo savlaicīgi

Otrdien, 18. martā, Alūksnes novada pašvaldības domes deputāti Attīstības komitejas sēdē, diskutējot par autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2025. gada vasaras sezonā, runāja arī par problēmām, ar kurām transportlīdzekļu vadītāji uz ceļiem saskaras pavasarī. Opozīcijas deputāti domes vadībai atgādināja, ka ceļus nepieciešams labot savlaicīgi, kā piemēru minot, ka uz ceļa Ziemerī, ko pērn pašvaldība pārņēma no valsts, būtu nepieciešams aptuveni astoņās vietās uzbērt granti, un tas būtu salabots. Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, atbildot uz šo repliku, norādīja, ka katram autoceļam ik gadu tiek noteikta ziemas un vasaras uzturēšanas klase, par kurām tagad jābalso arī Attīstības komitejā strādājošajiem deputātiem. Viņš skaidroja, ka Alūksnes novadā, ņemot vērā satiksmes intensitāti uz ceļiem, galvenokārt noteikta D uzturēšanas klase, kas nav augsta klase. “Pašvaldība, uzturot ceļus, īpaši ziemā neskatās uz noteikto uzturēšanas klasi, bet vispirms uztur kārtībā tos ceļus, kas svarīgi skolēnu pārvadājumiem un apkārtnē strādājošajiem zemniekiem,” saka I. Berkulis.

Jārēķinās ar klimatiskajiem apstākļiem

Novada pašvaldības pagastu apvienības pārvalde informējusi, ka pērn piesaistīts speciālists, kurš pilnībā apsekojis visus pašvaldības no valsts pārņemto ceļu 40 kilometrus un identificējis, kas ir sakārtojams, kas uz tiem ir primāri darāms. “No valsts saņemtā mērķdotācija šogad tiks novirzīta pašvaldības no valsts pārņemto ceļu kritiskāko posmu pakāpeniskai sakārtošanai, taču tas neizslēdz iespēju šiem ceļiem pielietot arī to mērķdotāciju, kas no valsts 130 000 eiro apmērā saņemta papildus. Ceļu stāvoklis atkarīgs no finansējuma, kāds tas tiek katru gadu piešķirts,” sacīja I. Berkulis.

Viņš norādīja, ka pašvaldībai piederošos ceļus regulāri apseko arī pagastos strādājošie ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņi. “Diemžēl Latvijā visos laikos pavasarī un rudenī ir bijuši uzrūguši ceļi, un, ja klimatiskie apstākļi krasi nemainīsies, tā tas būs arī turpmāk. Vienmēr pavasarī fiksējam tos ceļu posmus, kurus nepieciešams uzlabot,” saka izpilddirektors.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pirms katras sezonas attiecīgā novada dome apstiprina ceļu uzturēšanas klases. Tās nosaka, ik pēc pieciem gadiem veicot uz ceļiem satiksmes diennakts intensitātes mērījumus, un ceļu uzturēšanas klases nosaka, rēķinot pēc attiecīgas formulas. Savukārt ceļu uzturēšanas klases nosaka laiku, kādā jāsāk konkrētā ceļa ziemas un vasaras ikdienas uzturēšana. Ja uz atsevišķiem ceļiem notiek skolēnu un pasažieru pārvadājumi, klase automātiski tiek noteikta augstāka, informē izpilddirektors.

Būšot nauda arī atputekļošanai

Alūksnes novada pašvaldības pagastu apvienības pārvalde pērn izstrādājusi arī iekšējo normatīvo dokumentu, pēc kura vadās, atputekļojot atsevišķu autoceļu posmus. “Katru gadu pēc ceļu ziemas uzturēšanai iztērētā finansējuma pieejami līdzekļi arī to atputekļošanai vasarā,” sacīja I. Berkulis. Savukārt Attīstības komitejas vadītājs novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons norādīja, ka šim nolūkam jāgaida piemēroti laika apstākļi, jo atputekļot ceļus nedrīkst tad, kad tie ir izkaltuši sausi un kūp. “Tā būtu vējā izmesta nauda. Katru gadu pašvaldība, izvērtējot nepieciešamās vietas, atputekļo arvien vairāk kilometru novada ceļu. Pilsētā vasarā tiek atputekļotas visas grants seguma ielas,” teica D. Tomsons.

