Atkritumu šķirošanā uzsvars uz izglītošanu

Apritējis gads, kopš arī Latvijā ir spēkā nosacījums par bioloģisko atkritumu obligātu šķirošanu. Daudzviet pilsētās un pie daudzdzīvokļu mājām parādījušies tā saucamie brūnie konteineri. “Latvijas Avīze” interesējās, kā ar biošķirošanu veicies, kāda ir bijusi iedzīvotāju atsaucība un izpratne par šo pasākumu.

Jomas eksperti aplēsuši, ka bioloģiskie atkritumi veidojot 30 – 40 % no kopējiem sadzīves atkritumiem. Tas ir ievērojams atkritumu apjoms, ko iespējams pārstrādāt un atgriezt atkārtotā apritē. Eiropas Savienība dalībvalstīm noteikusi augstas prasības, kas attiecināmas uz atkritumu apjoma samazināšanu un to pārstrādi, – līdz 2035. gadam poligonos drīkstēs apglabāt tikai 10 % no kopējā atkritumu apjoma. Līdz ar to bioloģisko atkritumu šķirošanas veicināšana ir viens no veidiem, kā Latvija var pietuvoties šī mērķa izpildei.

Pareizi sašķirotus bioloģiskos atkritumus visbiežāk izmanto komposta vai enerģijas – siltuma un elektrības – ražošanai. Jau tagad daudzi biogāzes ražošanas uzņēmumi šos atkritumus uzskata par vērtīgu resursu. Piemēram, laikraksts “Bauskas Dzīve” janvārī informējis, ka Bauskas novada dome šogad nolēmusi atļaut SIA “Lielmežotne” ievest pārtikas atkritumus ne tikai no citiem novadiem, bet pat no kaimiņvalsts galvaspilsētas Viļņas, lai tos pārstrādātu biometānā un palielinātu saražotās biogāzes apjomu, ko izmanto koģenerācijas stacijai.

Sešas pārstrādes rūpnīcas

“Lai iedzīvotāji būtu motivēti bioloģiskos atkritumus šķirot, ļoti svarīgi ir ne tikai pateikt, ka tagad ir “tāda iespēja”, bet arī jāskaidro, kā pareizi jāšķiro, kāpēc tas jādara un kur tas viss nonāk. Cilvēkam, kurš šķiro bioloģiskos atkritumus, jābūt pārliecībai, ka tas, ko viņš dara, ir noteikti mērķēts, tam ir noteikts uzdevums un arī rezultāts – šos atkritumus pārstrādā. Mums Latvijā šobrīd darbojas sešas bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas, kur tos ved un pārstrādā kompostā, šādi samazinot apjomu, ko apglabājam atkritumu poligonos,” “Latvijas Avīzei” stāsta Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) valsts sekretāra vietniece Rudīte Vesere.

Lai iedzīvotājus motivētu šķirot bioloģiskos atkritumus, maksa par to izvešanu noteikta 60 % apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Aprēķins vēl tāds – ja bioloģiskos nodala no nešķiroto atkritumu masas, tad kopsummā vēl varot samazināt izdevumus par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem: jo mazāk ko ielikt zaļajā konteinerā, jo mazāk tie jāizved un mazāki ir maksājumi.

Daļa iedzīvotāju, jo īpaši privātmājās dzīvojošie, bioloģiskos atkritumus šķirojot jau sen un līdz ar to pagājušajā gadā izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā faktiski nejuta. Sarežģītāka bioloģisko atkritumu šķirošana bijusi un joprojām ir tieši pilsētniekiem, īpaši daudzdzīvokļu namos dzīvojošajiem.

Sodus vēl neliek

Bioloģisko atkritumu dalītā vākšana kā obligāta prasība noteikta līdz ar 2024. gada 1. janvāri. Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu. Attiecīgi – ja pašvaldība pienākumu šķirot bioloģiskos atkritumus ir noteikusi, ja iedzīvotājiem un uzņēmumiem bioloģisko atkritumu konteineri ir pieejami, bet tos neizmanto vai bioloģiskos atkritumus ievieto tiem neparedzētos konteineros, tad var piemērot arī administratīvos sodus.

Tomēr ministrijas ieskatā šobrīd lielākā nozīme ir sabiedrības izglītošanas un informēšanas, nevis sodīšanas pasākumiem. Turklāt ar to jānodarbojas visām iesaistītajām pusēm – valstij, pašvaldībām, apsaimniekotājiem un poligoniem. Ministrija arī informē, ka 2024. gada otrajā pusē jau pilnīgi visās pašvaldībās bijuši izstrādāti un ieviesti bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmas saistošie noteikumi. Kādi ir pirmā darbības gada rādītāji, dati vēl nav apkopoti.

Rezultāti lielākajā pašvaldībā

Tikmēr galvaspilsēta pagājušā gada rezultātus šajā jomā jau ir apkopojusi. Kā “Latvijas Avīzi” informēja Rīgas domē, pērn no Rīgas “Getliņi Eko” poligonā ievestas 7083,72 tonnas dalīti vāktu bioatkritumu, kas tur ievietoti bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksā. Tas esot par 22 % vairāk nekā 2023. gadā.

Tomēr kopumā, kaut arī šķiroto bioatkritumu apjoms pieaugot, tā tomēr joprojām ir tikai niecīga daļa – tikai kādi 4 % no savākto nešķiroto sadzīves atkritumu. Līdz 2024. gada beigām Rīgā bija uzstādīti 5611 brūnie konteineri – ievērojams pieaugums, jo 2023. gada beigās to skaits bijis 2142. Rīgas pašvaldības noteikumi paredz, ka bioatkritumu konteineriem jābūt uzstādītiem pie visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās ir vairāk nekā desmit dzīvokļi. Pēc Valsts zemes dienesta datiem, Rīgā kopā ir šādas 6554 būves ar 11 un vairāk dzīvokļiem. Šobrīd uzstādīto konteineru skaits gan tiešā veidā neatspoguļojot noteikumu prasību izpildi, jo konteinerus uzstāda arī pie tādiem namiem, kur tas nav obligāti, bet iedzīvotāji ir izteikuši tādu vēlmi.

Iedzīvotāju izpratne par šo šķirošanu veidojoties laika gaitā. Sākotnēji vairāk saņemtas sūdzības par antisanitāriem apstākļiem, kas veidojas ap brūnajiem konteineriem, bet gada otrajā pusē rīdzinieki vairāk sūdzējušies jau par namu pārvaldniekiem, kuri nenodrošinot iespēju šķirot bioloģiskos atkritumus.

Arī Rīgas pašvaldībā uzskata, ka biošķirošanas veicināšanai jāturpina kopīga sabiedrības izglītošana, kā arī būtu vēlama vēl zemāka izvešanas cena, vislabāk “nulles” tarifs.

Pie nelieliem apjomiem apsaimniekošana dārga

“Bioloģisko atkritumu apsaimniekošana ir dārga un uzņēmumam peļņu nenes. Ja no tā varētu pelnīt, tad ar to nodarbotos privātie atkritumu apsaimniekotāji. Lai bioatkritumu apsaimniekošana kļūtu rentablāka, nepieciešams ievērojami lielāks dalīti vākto bioatkritumu apjoms. Šobrīd no tā, kas ir, iegūstam gāzi, ko pārstrādājam siltumā un elektrībā. Ceram, ka tuvākajos gados varēsim jau spert soļus komposta atgriešanā tautsaimniecībā,” “Latvijas Avīzei” pastāstīja Imants Stirāns, SIA “Getliņi Eko” valdes priekšsēdētājs.

Tomēr izpratnes vairošanās un intereses pieaugums par šo atkritumu šķirošanu esot vērojams. Gadu no gada dalīti vākto atkritumu daudzums pieaug. Piemēram, 2023. gadā poligonā ievestas 11 000 tonnas bioatkritumu, pērn – jau 15 000 tonnas. Pieaugums varētu būt vēl lielāks – poligons esot tam gatavs.

“Tomēr arī saprotam, ka paradumu izmaiņām ir vajadzīgs laiks. Piemēram, Vācijā un Austrijā līdz pilnvērtīgai bioatkritumu sistēmas ieviešanai pagāja gadu desmiti. Mums atliek mācīties no viņu veiksmēm un neveiksmēm, lai izdarītu to pēc iespējas ātrāk,” saka Imants Stirāns.

No atkritumu pārstrādes viņa vadītais uzņēmums ik gadu saražo apmēram 30 GWh elektroenerģijas, no kā lielāko daļu pārdod brīvajā tirgū. Tāpat “Getliņi Eko” ik gadu saražojot apmēram 20 GWh siltuma, un to izmanto siltumnīcu apkurei, kā arī citiem infrastruktūras objektiem poligonā.

Apsaimniekotāja pieredze

“Pagājušā gada sākumā “Eco Baltia vide” visā Latvijā bija izvietojusi nedaudz virs 1500 konteineriem bioloģiskajiem atkritumiem, bet gada beigās uzstādīto konteineru skaits sasniedza jau virs 2800. Visvairāk no “Eco Baltia vide” apsaimniekotajām teritorijām konteineri izvietoti Rīgā – gada beigās to skaits attiecībā pret gada sākumu jau bija dubultojies – konteineru ir vairāk nekā 2000, kamēr gada sākumā bija izvietoti nedaudz virs 1000 konteineriem. Pārējie konteineri izvietoti citos reģionos – Mārupē, Ādažos, Salaspilī, Liepājā. Tāpat redzam savākto apjomu pieaugumu – lai arī attiecībā pret citu atkritumu veidiem tas ir neliels, bioloģisko atkritumu apjoms 2024. gada nogales mēnešos bija uz pusi lielāks nekā gada sākuma mēnešos,” “Latvijas Avīzi” informēja Jānis Aizbalts, Latvijā vadošā vides apsaimniekošanas pakalpojumu uzņēmuma “Eco Baltia Vide” valdes priekšsēdētājs.

Analizējot pagājušā gada datus, uzņēmums secina, ka mazāka interese un pieprasījums pēc bioatkritumu konteineriem bijis no privātpersonām. Tas skaidrojams ar privātmāju iedzīvotāju iespējām veidot piemājas kompostu, bioloģiskos atkritumus apsaimniekojot pašu spēkiem un ekonomiskāk. Piemēram, Rīgā pagājušā gada janvārī privātpersonām bijuši izvietoti 315 brūnie konteineri, bet gada beigās – 424. Uzņēmums arī secina, ka iedzīvotāju paradumus katrā reģionā ļoti lielā mērā ietekmē pašvaldību interpretācija par bioloģisko atkritumu šķirošanas nepieciešamību un šo iespēju nodrošināšanu. Proti, Rīgā pašvaldība noteikusi, ka bioloģisko atkritumu konteineram ir jābūt pie katras daudzdzīvokļu mājas, kurā ir vairāk par desmit dzīvokļiem. Bet Dienvidkurzemes reģionā (Aizputē, Grobiņā, Priekulē) bioloģisko atkritumu konteineri obligāta prasība esot tikai pie daudzdzīvokļu mājām, kur savāktais vai plānotais sadzīves atkritumu apjoms mēnesī pārsniedz 1,91 m3.

Tajā pašā laikā citos reģionos bioloģisko atkritumu šķirošana ir iedzīvotāju pašu izvēle. Valsts uzlikusi par pienākumu pašvaldībām nodrošināt iespēju šķirot bioloģiskos atkritumus, taču pašvaldības tos varot interpretēt arī pēc saviem ieskatiem. Tādēļ atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā uzskata – lai pilnvērtīgi spriestu par iedzīvotāju paradumiem, būtu jānodrošina stingrs regulējums, kas paredz vienlīdzīgu šķirošanas infrastruktūru ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Arī vides apsaimniekotāji uzskata – lai gan jau tagad iedzīvotājiem bioloģisko atkritumu šķirošana ir izdevīgāka par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, šīm izmaksām uzņēmuma klientiem vajadzētu būt vēl draudzīgākām vai pat bez maksas. Tātad iekļautām nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas tarifā.

Ilmārs Randers

Gada bioloģiskie atkritumi – sešu autobusu apjomā

Kad pērn februārī interesējāmies, vai un kā alūksnieši ”saraduši” ar brūnajiem konteineriem, kuri tobrīd pakāpeniski tika uzstādīti Alūksnes novadā, Ganību ielas 1. mājas vecākais Imants Bertāns atzina, ka mēneša laikā jaunā sistēma nav iegājusies un iedzīvotāji ir kūtri šķirotāji. Tagad pie nama sastaptie iedzīvotāji atzīst – apmēram reizi nedēļā viņi bioatkritumus iznes un konteiners nekad nav tukšs – tātad šajā mājā gada laikā situācija ir mainījusies uz labo pusi.

Savukārt daudzdzīvokļu namam Alūksnē, Lielā Ezera ielā 22 bioloģisko atkritu konteinera nav, un iedzīvotājiem tas nav traucēklis. Mājas vecākā Maija Semjonova stāsta, ka viņu mājai nav obligāts nosacījums šķirot bioatkritumus, jo tajā ir mazāk par 18 dzīvokļiem. “Tomēr zinu, ka iedzīvotāji šķiro atkritumus. Arī es šķiroju. Stiklu un papīru aizvedu uz šķirojamiem konteineriem Dārza ielā. Savukārt bioatkritumus vedu uz dārzu, kur man ir komposta kaudze,” saka M. Semjonova.

40 procenti no kopējā

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja SIA “Lautus vide” statistika liecina, ka Alūksnes novadā pārstrādei nodoto bioloģiski noārdā-

mo atkritumu apjoms 2024. gadā bijis 255,83 m3. “Vizualizējot šo apjomu var salīdzināt ar 100 līdz 150 m2 lielu mājokli, pieciem līdz sešiem autobusiem vai vidēja izmēra baseinu (10 x 5 x 5 metri). Šis ir apjoms, kas savākts, iztukšojot bioloģisko atkritumu konteinerus. Savukārt privātmāju īpašniekiem ir iespēja pašiem īstenot bioloģisko atkritumu kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Uzņēmumiem, ja bioloģisko atkritumu apjoms ir lielāks par 80 litriem nedēļā, bioloģisko atkritumu dalītā vākšana ir obligāta,” saka SIA “Lautus vide” mārketinga speciāliste Zane Rašmane. Viņa stāsta, ka Alūksnes pilsētā pie daudzdzīvokļu mājām šobrīd izvietoti 33 brūnie jeb bioatkritumu konteineri, bet novada teritorijā neviena no 18 daudzdzīvokļu mājām šādu iespēju nav izmantojusi. 2198 privātmāju īpašnieki ir izvēlējušies īstenot bioloģisko atkritumu kompostēšanu sava īpašuma teritorijā, piesakot mājkompostēšanu.

“Te jāatgādina, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešana ir maksas pakalpojums, tāpēc nav pieļaujams, ka citas daudzdzīvokļu mājas iemītnieki izmanto tos, kas ir citā adresē. Konteineru slēgšana, ja kāda no mājām izvēlas tādu variantu, nav aizliegta, taču svarīgi, lai tas netraucētu apsaimniekošanas procesam gan pašiem atkritumu radītājiem, gan atkritumu apsaimniekotājiem,” norāda Z. Rašmane.

Uzņēmuma statistika liecina, ka bioloģiskie atkritumi veido līdz 40 % no sadzīves atkritumu apjoma. “Tātad, tos šķirojot, ir iespēja samazināt kopējo sadzīves atkritumu apjomu, un tos var izvest retāk, maksājot mazāk,” norāda speciāliste.

Viņa atklāj, ka kopš 11. novembra, kad Alūksnes novadā stājās spēkā jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums, izvesti jau 67,68 m3 bioloģiski noārdāmo atkritumu. Tajā pašā laikā konstatētas 15 neatbilstības bioloģisko atkritumu konteineros ar kopējo apjomu 1,8 m3, kas liecina par iedzīvotāju izpratnes trūkumu, jo neatbilstošais saturs tiek izvests kā sadzīves atkritumi.

“Ņemot vērā, ka katru gadu palielinās sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs, paredzams, ka palielināsies arī atkritumu apsaimniekošanas maksa. Eiropas Savienība noteikusi, ka līdz 2035. gadam poligonos drīkstēs apglabāt tikai līdz 10 % atkritumu. Nākotnē par atkritumu apsaimniekošanu mazāk maksās tie klienti, kuri atkritumus šķiros, tādēļ aicinām iedzīvotājiem būt aktīviem, atbildīgiem un atkritumus šķirot jau tagad. Jo mazāk šķirosim, jo dārgāks būs pakalpojums,” saka Z. Rašmane.

Arvien mazāk brūnajos biokonteineros ievietoti kopējie sadzīves atkritumu maisiņi. “Iedzīvotāji saprot, ka jāšķiro, un šādā veidā maksa par atkritumu apsaimniekošanu būs lētāka. Vairāk piepildīti biokonteineri ir vasarā, ziemā šo atkritumu tomēr nav tik daudz,” saka arī SIA “Lautus vide” klientu apkalpošanas speciāliste Alūksnē Aivita Gelbrote.

Privātmājās interese sezonāla

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Zaao” darbības teritorijā pakalpojums ir obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī privātmāju īpašniekiem pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās. Tas nozīmē, ka datus attiecinām uz konkrētajām teritorijām, kurās šie pakalpojumi ir ieviesti. Smiltenes novadā – Smiltene, Rauna, Ape, Grotūzis, Kalnamuiža, Saltupi, Silva, Vidzeme, stāsta SIA “Zaao” sabiedrisko attiecību speciāliste Dina Lukaševiča – Lāce.

Viņa norāda, ka privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties izmantot bioatkritumu konteineru vai pašiem īstenot kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Ja izvēle ir par labu kompostēšanai, par savu lēmumu jāinformē SIA “Zaao”, kas veido un uztur mājkompostētāju reģistru. Uzņēmumiem dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais bioatkritumu apjoms ir lielāks par 80 litriem nedēļā.

Smiltenes novada Apē privātmāju īpašniekiem uzstādīti divi biokonteineri, Trapenē, Gaujienā un Virešos pagaidām šāds pakalpojums nav pieejams. Kopumā privātmāju īpašniekiem novadā uzstādīti 26 biokonteineri, savukārt pie daudzdzīvokļu mājām – 27 konteineri. Kopš 2024. gada februāra savāktas 48,483 tonnas bioloģisko atkritumu, par izvēli veikt mājkompostēšanu ziņojušas 65 mājsaimniecības.

“Privātmāju īpašnieku interese par biokonteineriem ir sezonāla. Vasaras un rudens mēnešos, kad rodas vairāk bioloģisko atkritumu, piemēram, āboli, pļautā zāle un rudens lapas, interese par šo pakalpojumu ir lielāka. Ziemas periodā savāktais apjoms ievērojami samazinās,” saka Dina Lukaševiča – Lāce. “Tieši kvalitāte ir tā, ko vēlamies uzteikt mūsu klientu šķirošanas paradumos. Lai arī apjoms savāktajiem bioatkritumiem nav liels, tajos ir salīdzinoši mazs piemaisījumu apmērs. Mēs turpināsim strādāt pie tā, lai informācija par šķirošanu sasniegtu aizvien vairāk iedzīvotāju,” saka SIA “Zaao” pārstāve.

Teksts un foto: Aivita Lizdika

Teksts un foto: Aivita Lizdika