Aprīlī sāksies kandidātu pieteikšana

Foto: freepik.com

No aprīļa iedzīvotāji varēs pieteikt kandidātus Alūksnes novada iedzīvotāju padomei. Pieteikšanās termiņš būs viens mēnesis. Otrdien Attīstības komitejas sēdē novada domes deputāti atbalstīja lēmumu uzsākt iedzīvotāju padomes vēlēšanas, savukārt gala lēmumu par procesu plānots pieņemt 27. marta domes sēdē.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro – lai pieteiktu padomes locekļu kandidātus, būs jāaizpilda pieteikuma veidlapa papīra formātā vai elektroniski. Veidlapas aprīlī būs pieejamas gan pašvaldības tīmekļvietnē www. aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome, gan pašvaldības klientu apkalpošanas centros pagastu bibliotēkās un pašvaldības administratīvajā ēkā Alūksnē.

“Saskaņā ar Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikumu kandidātu iedzīvotāju padomei varēs izvirzīt ne mazāk kā 10 iedzīvotāji, kuri ir tiesīgi vēlēt attiecīgās teritoriālās vienības (pagasta vai pilsētas) pārstāvi – tie ir 16 gadu vecumu sasnieguši iedzīvotāji, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši attiecīgajā novada teritorijā, un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā. Tātad, Alūksnes novada iedzīvotājs gan balsot par iedzīvotāju padomes kandidātiem, gan tos izvirzīt var tajā novada teritoriālajā vienībā, kur ir viņa deklarētā dzīvesvieta,” skaidro E. Aploka.

Kurš var kandidēt?

Saskaņā ar nolikumu par iedzīvotāju padomes locekli varēs izvirzīt un ievēlēt jebkuru personu, kas atbilst Pašvaldību likuma 58. panta trešās un ceturtās daļas prasībām, – proti, vismaz 16 gadu vecu Latvijas vai Eiropas Savienības pilsoni, ja viņš ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Taču kandidātam nav obligāti jābūt deklarētam Alūksnes novadā. Tajā pašā laikā likums paredz, ka domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks nevar būt padomes locekļi. Tāpat svarīgi – persona var kandidēt iedzīvotāju padomē tikai tad, ja tā tam ir brīvprātīgi piekritusi un šo piekrišanu apliecinājusi ar savu parakstu uz pieteikuma veidlapas.

10 ieteicēju paraksti

Pieteikuma veidlapu varēs iesniegt gan pats kandidāts, gan cita persona, taču jebkurā gadījumā kandidātam nepieciešami vismaz 10 pieteicēju paraksti. Papīra formātā aizpildītas veidlapas varēs iesniegt pašvaldības klientu apkalpošanas centros, savukārt elektroniski aizpildītās – nosūtīt uz pašvaldības e-adresi vai e-pastu. Elektroniski iesniegtie pieteikumi obligāti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu – gan pašam kandidātam, gan visiem pieteicējiem. “Lai vēlēšanu process varētu turpināties, no katras novada teritoriālās vienības jāpiesaka vismaz viens kandidāts. Ja noteiktajā termiņā kādā teritorijā neviens netiks pieteikts, termiņš tiks pagarināts par 14 kalendāra dienām. Ja arī pagarinātajā termiņā no kādas novada teritorijas nebūs pieteikts neviens iedzīvotāju padomes kandidāts, tad diemžēl iedzīvotāju padomes vēlēšanu process apstāsies,” skaidro E. Aploka.

Izvērtēs kandidātus

Saņemtos pieteikumus pašvaldība apkopos un izvērtēs kandidātu atbilstību likuma prasībām. Ja katrai teritoriālajai vienībai būs vismaz viens kandidāts, kas atbildīs izvirzītajiem kritērijiem, izpilddirektors apstiprinās iedzīvotāju padomes kandidātu sarakstus. Pēc tam tiks sastādīts vēlētāju saraksts, un, kad tas būs gatavs, izpilddirektors izsludinās vēlēšanu periodu, norādot klātienes balsošanas vietas, dienas un laikus.

Atbilstoši padomes nolikumam, vēlēšanas notiks vienas nedēļas laikā. Balsot varēs klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centros, izmantojot vēlēšanu zīmes, vai elektroniski, nosūtot parakstītu vēlēšanu zīmi ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības norādīto e-pasta adresi.

Padomē būs ievēlētas 16 personas – pa vienai no katras teritoriālās vienības, kas būs saņēmušas visvairāk balsu. Ja kādā teritoriālajā vienībā neviens no izvirzītajiem nebūs ievēlēts, tad ievēlēto sarakstā iekļaus nākamo visvairāk balsis saņēmušo kandidātu no jebkuras citas teritoriālās vienības.