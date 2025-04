Aktīvā tūrisma sezona Alūksnē sākas ar gaismas un piedzīvojumu pilnu enerģiju, kad dabiski skaistā vide aicina mūs izkustēties un atklāt jaunas iespējas. Šogad Alūksnes novada tūrisma organizatori aicina iepazīt Alūksnes ezeru laivu braucienā.

Šogad pavasaris lutina ar vairākām brīvdienām, un tās var izmantot arī aktīvai atpūtai. “2. maijā Alūksnes ezerā notiks laivošanas pasākums ģimenēm un draugiem “Trīs “A” Alūksnes ezerā” ar devīzi “Airē – atklāj – apceļo”. Pasākuma programmā iekļauta laivošana pa Alūksnes ezeru, kur dalībnieki varēs pārbaudīt savas prasmes desmit kontrolpunktos ar vērību un atjautību prasošiem uzdevumiem. Tas ļaus iepazīt tuvāko apkārtni no jauna skatu punkta,” stāsta Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere – Augule.

Tie, kas to izbaudījuši, zina, ko runā, un iesaka arī citiem. “Laivošana Alūksnes ezerā ir patiesi unikāla pieredze,” saka aktīvā laivotāja un uzņēmuma “Ezermalas laivas” saimniece Inga. “Ezera ūdens, apkārtējā daba un kultūrvēsturiskais mantojums tā krastos veido brīnišķīgu harmoniju, kas ļauj pilnībā iegrimt piedzīvojumā. Katrs airis pa ūdeni sniedz jaunu skatījumu uz ainavām krastos, kas ir tepat blakus, bet tik bieži paliek nepamanītas,” teic laivotāja.

Pasākums sāksies pulksten 13.00 no laivu piestātnes pie Alūksnes Mākslas skolas, savukārt reģistrācija norisināsies jau no pulksten 12.00 Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, Ojāra Vācieša ielā 1. Kopējais pasākuma ilgums ir plānots aptuveni četras stundas un noslēgsies atpūtas vietā “Pie Līkā bērza” ar sarunām un siltu zupu. Pasākumam ir dalības maksa, vairāk par to var interesēties Alūksnes Tūrisma informācijas centrā. Nodrošinājumā būs laivas dažāda lieluma kompānijām, kā arī ekipējums. Arī, ka esi viens, neraizējies, organizatori sola kompāniju.

Pasākumu organizē Alūksnes Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar “Ezermalas laivas”, Alūksnes ezera apsaimniekotāju “ALJA”, Alūksnes novada muzeju un IK “Marienburg”.

Jāņem vērā, ka pasākuma norisi var ietekmēt laikapstākļi – tad gan pasākums drošības apsvērumu dēļ var tikt atcelts.