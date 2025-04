Kolektīvi saņem augstus vērtējumus

Tuvojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, visā Latvijā skolēnu kolektīvi aktīvi piedalās pārbaudes skatēs, lai zinātu, kuri dosies uz svētkiem.

Novērtē emocionālo sniegumu

Ar lieliskiem panākumiem aizvadīts koru repertuāra apguves konkurss Balvos – abi kori no Alūksnes novada ieguva augstāko pakāpi: Alūksnes Mūzikas skolas 4. līdz 9. klašu korim 45 un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) Jauniešu korim 46,31 punkts. Konkurss notika divās kārtās, kad īsā laika periodā kori sagatavoja divas konkursa programmas ar obligāto dziesmu un divas izlozes dziesmas, ko nosauca tikai septiņas dienas pirms šī notikuma. “Tas nebija vienkārši, jo partitūras bija jāizpilda no galvas. Šāda veida atzinība bija īpaši nozīmīga, ņemot vērā, cik svarīgi bērniem ir justies novērtētiem un atbalstītiem, lai sagatavotos svētkiem, kas ir viens no svarīgākajiem kultūras notikumiem Latvijā,” stāsta abu koru diriģente Ina Perevertailo (konkursā Balvos koncertmeistare bija Rita Bogdanova). “Tas bija skaists pārsteigums! Saņemot pozitīvos žūrijas komentārus, bērni jutās gan lepni, gan emocionāli uzlādēti.

Žūrijas vērtējums apliecināja, ka šie kori ir gatavi lielajiem svētkiem. Patīkami, ka mākslinieciskajā ziņā žūrija atzinīgi vērtēja emocionālo sniegumu un interpretācijas nianses,” stāsta koru diriģente.

Piedalās astoņi kolektīvi

Aizvadītas arī skolas tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skate, kas norisinājās Alūksnes Kultūras centrā. Pasākumā piedalījās astoņas Alūksnes novada deju grupas – Ziemeru pamatskolas deju grupa “Vaidaviņa” (vadītājas Ināra Lazdiņa un Iveta Vārtukapteine), kā arī septiņas Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju grupas “Enku –

drenku” (vadītājas Daiga Ozoliņa un Anastasija Asilgarajeva). “Dejot ir laime, dejot ir prieks! Grūti atcerēties, kas ir šo vārdu autors, bet šis teiciens dejotāju vidū jau ir folklorizējies. Lai šodien dejotprieks ņem virsroku pār uztraukumu,” atlases skates atklāšanā teica Dziesmu un deju svētku koordinatore, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe. Saņemot žūrijas vērtējumu, viņa neslēpa sajūsmu un prieku par visu Alūksnes novada deju kolektīvu sniegumiem.

Panākumi iedvesmo

Siguldas Kultūras centrā “Siguldas Devons” norisinājās XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “StaroJums” Vidzemes reģionālā kārta. Alūksnes novadu tajā godam pārstāvēja 24 mākslas darbi no Alūksnes Mākslas skolas, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas, Ziemeru pamatskolas un ABJC. Pirmo pakāpi ieguva un izstādei Rīgā svētku laikā izvirzīti: Alūksnes Mākslas skolas audzēkņi (pedagoģes Rita Balane, Anita Vēliņa) –

Paula Gusta, Elza Pamils – Pamiljena, Agita Kreice, Rebecca Grinelli ar darbu “Starojums mākslinieces Dzidras Ezergailes grafikās”; Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas audzēkņi (pedagoģe Mārīte Pugeja) – Loreta Nikola Golmeistere “Rotā, saulīt!”, Dāvis Buliņš “Krāsu eksplozija” un Esmeralda Jakovļeva, Marta Bordāne ar vides objektu “Riņķa dancis”.

“Vizuālās mākslas darbos galvenais ir radošais ieguldījums, oriģinalitāte un tehniskais izpildījums. Panākumi konkursā iedvesmo pārējos skolēnus turpināt attīstīties un radīt arvien jaunus, spilgtus darbus,” saka skolotāja M. Pugeja. Viņai svarīgi redzēt, kā bērni un jaunieši atklāj savu talantu, rada unikālus darbus un gūst pārliecību par sevi. Darbi uzsākti jau janvārī, jo skolotāja no pieredzes zina, cik daudz laika prasa apjomīgs un rūpīgs darba izpildījums. “Galvenais lai nezūd vēlme pašiem radīt un pilnveidoties mākslā, apgūt jaunas tehnikas vai stilus,” saviem audzēkņiem vēl M. Pugeja.

Sajust vienam otru

Uz svētkiem dosies arī ABJC improvizācijas teātra studija “Profitroļi” (skolotāja Agita Līdumniece). Vidzemes novada teātra sporta turnīrā Valmierā viena no trīs Alūksnes 7. – 9. klašu grupām ieguva 48 punktus. “Tas ir augstākais punktu skaits, un esam gandarīti, ka varēsim piedalīties Valsts teātra sporta turnīrā Vērmanes dārzā. Svētkos piedalīsimies divas dienas. 12. jūlijā – turnīrs, kura laikā komanda izspēlēs trīs izlozētās teātra sporta tehnikas, no kurām vienā sacenšas tikai komandas kapteiņi. Šobrīd kopā trenējas un valsts turnīram gatavojas Kate Pilsētniece, Madara Donska, Amēlija Felša, Alise Upeniece un Ieva Balane. 13. jūlijā viss kolektīvs kopā ar citiem dalībniekiem piedalīsimies gājienā,” par svētku norisi stāsta A. Līdumniece. Žūrija augstu novērtēja komandu aktiermeistarību, ķermeņa plastiku, spontanitāti, stāsta veidošanas prasmi, spēju radīt tēlu, izspēlēt notikumu, sadarbību un spēju pieņemt komandas dalībnieku ierosinājumus jeb akceptēšanu. “Teātra sportā vissvarīgākā ir komandas spēja vienam otru sajust, sadarboties, paust emocijas un izspēlēt notikumu. Bet tikpat nozīmīgi ir tie kolektīva dalībnieki, kuri komandas spēles laikā ir skatītājos, jo viņi dod komandai ierosinājumus un emocionāli atbalsta savējos,” saka improvizācijas teātra skolotāja.

Vai drīkst fotografēt un filmēt?

Deju kolektīvu atlases skatē izskanēja noteikums, ka pasākumu nedrīkst filmēt, atļauts tikai fotografēt, savukārt kaimiņu Gulbenes novada laikraksta “Dzirkstele” žurnālistam liegts arī fotografēt. Tas medijiem raisīja jautājumus par to, kā pasniegt ziņas par gatavošanos svētkiem.

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Linda Ertmane “Dzirkstelei” skaidroja, ka svētku rīkotāji nav ieteikuši skates nefotografēt vai neveidot īsus videosižetus. Viņa norāda, ka Valsts izglītības satura centra ieteikuma forma neattiecas uz medijiem un arī ne uz vecākiem.” Visdrīzāk Gulbenes un citos novados izveidojies kāds komunikācijas pārpratums par skates atspoguļošanu. Foto: Dejotāji tiekas atlases skatē