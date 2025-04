Iestāsies par priekšrocībām vietējiem iedzīvotājiem

“Latvija pirmajā vietā” saraksta līderis ir Ainars Melders, SIA “A. S. I. M” valdes priekšsēdētājs. Ar otro numuru startē Gints Minings, SIA “Paritāte AGR” valdes priekšsēdētājs, bet trešais sarakstā ir “Baltic Restaurant Catering” šoferis Igors Javorskis. A. Melders vēlēšanās startē kopš 1994. gada un ir Alūksnes novada vēlētājiem pazīstams politiķis, bet pirms četriem gadiem notikušajās pašvaldību vēlēšanās nebalotējās.

Pavisam divpadsmit

A. Melders stāsta, ka ikvienam, kurš startē šajā sarakstā, balotēties vēlēšanām bija brīva izvēle. “Mums nebija uzstādījums, ka sarakstā esošajam obligāti jābūt partijas biedram. Tas varēja būt ikviens, kurš vēlējās nākt komandā un strādāt,” saka viņš. “Latvija pirmajā vietā” sarakstā iekļauti 12 deputātu kandidāti. Bez trīs minētajiem vēl ir Alūksnes vidusskolas sporta pasniedzējs Sergejs Sverčkovs, IU “Mio” īpašnieks Mārtiņš Orlovs, zemnieku saimniecības “Jaunsvari 1” vadītājs Juris Ribušs, bezdarbniece Tatjana Steklova, AS “Air Baltic Corporation” stjuarte Justīne Jansone, privātās sākumskolas “Namiņš” mūzikas skolotāja Paula Pūpola, SIA “Unisports” pārdevējs – konsultants Jānis Sniķeris, bezdarbnieks Jānis Sausais un SIA “Zeven” valdes priekšsēdētājs Aivars Baumanis. Septiņiem no viņiem ir augstākā izglītība, bet pieciem vidējā, desmit no viņiem ir latvieši, bet divi krievu tautības cilvēki. CVK statistikas dati liecina, ka 11 šī saraksta deputāta kandidāti savu dzīves vietu deklarējuši Alūksnes novadā, bet viens Rīgā.

Vēlas pārskatīt nodokļu politiku

Saraksta priekšvēlēšanu programmā deputātu kandidāti aicina balsot par Alūksnes novada izaugsmi un pagastu attīstību, par tradicionālām vērtībām, stipru ģimeni un kristīgām vērtībām, par bērnudārziem, skolām un kultūras namiem novadā, par cienīgu cilvēka dzīvi novadā, neatkarīgi no tautības. Viņi sola sakārtot infrastruktūru un attīstīt ceļus iedzīvotāju labklājībai, piesaistīt investīcijas un izbūvēt “Mežinieku” kompleksu iedzīvotāju aktivitātēm, izbūvēt gājēju un velo celiņus. Viņi uzskata, ka jāatceļ nekustamā īpašuma nodoklis iedzīvotājiem, jāpārskata citu nodokļu politika un jānodrošina efektivitātes un lietderības principa ievērošana. Tāpat ievēlēšanas gadījumā sola pašvaldības struktūras izmaiņas, izveidojot pakalpojumu centrus ar pārvaldnieku uz vietas pagastos. Līdzīgi kā citu deputātu kandidātu sarakstu pārstāvji, arī “Latvija pirmajā vietā” ir gatavi realizēt projektu “Baseins” – rehabilitācijas un atpūtas kompleksu visiem novada iedzīvotājiem, kā arī veidot jaunus rotaļu laukumus, pastaigu takas un atpūtas zonas.

Svarīga ir iedzīvotāju drošība

A. Melders norāda, ka ievēlēšanas gadījumā pirmais darbs, ko vēlēsies izdarīt, būs nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana iedzīvotājiem. “Mēs nestrādājam tikai tūristiem, arī vietējiem iedzīvotājiem jābūt zināmai priekšrocībai, šeit dzīvojot. Jāatceļ nekustamā īpašuma nodoklis, pretējā gadījumā varam pārcelties uz dzīvi citos novados, jo skolas vairākos pagastos ir aizvērtas, kultūras iestādes ir panīkušas, pagasti būtībā ir iznīcināti, mums nav citu privilēģiju,” saka A. Melders. Viņš uzsver arī to, ka cilvēkiem, dzīvojot Alūksnes novadā, ir jābūt drošībai, jo atrodamies Krievijas pierobežā. “Svarīga ir sadarbība ar Valsts policiju, jāpaplašina videonovērošanas tīkls novadā, jānodrošina pretgaisa aizsardzība līdzīgi, kā tas ir Igaunijā. Tie ir ilgtermiņa uzdevumi, kas jārisina kopā ar Eiropas Savienību, jo esam NATO ārējā robeža,” saka deputāta kandidāts. Viņš piebilst, ka pašvaldības domē vajadzētu samazināt prezentācijas izdevumus, jo dāvanas un ziedi jāpērk par savu, nevis nodokļu maksātāju naudu. Jāsakārto arī sabiedriskais transports, lai tas kursētu pēc iespējas biežāk.

A. Melders uzskata, ka līdzšinējā dome ir daudz izdarījusi pilsētas attīstībā, un ievēlēšanas gadījumā viņš ir gatavs daudzus no iesāktajiem darbiem turpināt. “Arī VEFa teritorijas pirkšana bija atbalstāma, bet novadu nevar virzīt tikai uz tūrismu. Tas neatnes tik lielu pienesumu, kā mēs vēlētos, jādomā vairāk par vietējiem iedzīvotājiem,” saka A. Melders.