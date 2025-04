Atbalstīs “Sarežģītos Zvirbulēnus” un viņu vecākus

Pēdējos gados Latvijā gan vecāki, gan ārsti, skolotāji un citi speciālisti aizvien vairāk interesējas par autiskā spektra traucējumiem, jo autisma izplatība pasaulē aizvien pieaug. Arī Alūksnes novadā dzīvo bērni ar šo diagnozi un viņu vecāki dara visu iespējamo, lai sava bērna ar īpašām vajadzībām dzīvi atvieglotu. Ar šādu mērķi pērn decembrī Alūksnē reģistrēta vecāku un bērnu atbalsta biedrība “Sarežģītais Zvirbulēns”, un tās valdes priekšsēdētājs Rustams Bogdanovs tagad aicina pievienoties visus ieinteresētos.

Vajadzīga īpaša pieeja

Autisms ir attīstības traucējums, kas ietekmē bērna spēju sazināties ar citiem cilvēkiem, iesaistīties saskarsmē un elastīgi pielāgoties dažādām situācijām. Šāds īpašs bērniņš aug arī alūksniešu Rustama un Rūtas Bogdanovu ģimenē. Mazais Regnārs mācās Ziemeru pamatskolas 2. klasē, un mamma ir viņa asistente, kura regulāri ir arī skolā kopā ar dēlu. “Tā var novērtēt reālo situāciju, vērot savu un citus bērnus, salīdzināt viņu spējas, jo grupiņā kopā ar mūsu dēlu mācās arī citi bērni. Katram no viņiem šīs slimības izpausmes ir atšķirīgas, tādēļ tas, kas mācību procesā der vienam no bērniem, neder citam. Katrs no bērniem, kuri slimo ar autismu, attīstās atšķirīgās jomās. Regnāram, lai gan viņam patīk dažādas nodarbes, visvairāk padodas angļu valoda. Šiem bērniem gan skolā, gan mājās nepieciešama īpaša pieeja, jo viņi situācijas sabiedrībā uztver saasinātāk. Tādēļ, iespējams, nereti arī skolā rodas dažādi savstarpēji konflikti, kad mazie ir sanervozējušies, un viņiem nepieciešams laiks, lai nomierinātos,” stāsta R. Bogdanovs. Vērojot mācību procesu skolā un savu bērnu ikdienā, Bogdanovu ģimenei radās vēlme palīdzēt gan ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, gan skolai, kurā mācās šie bērni.

Saņēma atbalstu

Bogdanovu ģimene sazinājās ar Latvijas Autisma apvienības vadītāju Līgu Bērziņu, kura priecājās par ideju veidot atbalsta biedrību vecākiem, kuri audzina bērnus ar autismu, un dalījās savā pieredzē. “Vērsos pēc informācijas arī Alūksnes lauku partnerībā, Latvijas lauku atbalsta dienestā, pie Ziemeru pamatskolas direktores un vecāku padomes, konsultējos arī Alūksnes novada nevalstisko organizāciju atbalsta centrā. Visur saņēmu atbalstu savai vēlmei veidot biedrību, jo ne tikai Ziemeru pamatskolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām,” saka R. Bogdanovs.

Aizvadītā gada nogalē ģimene pieņēma lēmumu izveidot biedrību, kas atbalsta vecākus un viņu bērnus ar autismu – “Sarežģītais Zvirbulēns”. Tā oficiāli reģistrēta 26. decembrī, un tagad jau radusi darba telpas Pils ielā 27b, 2. stāvā ar ieeju no pagalma puses. Biedrības kodols pašlaik ir trīs cilvēki – valdes priekšsēdētājs ir R. Bogdanovs, viņa vietniece Ziemeru pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētāja Linda Vaivode un revidente R. Bogdanova.

Aicina atsaukties

Biedrības darbība ir pašos pirmsākumos, tādēļ tās valdes priekšsēdētājs R. Bogdanovs aicina atsaukties visus tos vecākus, kuriem ir interese uzzināt ko vairāk par autismu, lai vēlāk kopīgi varētu plānot, kā palīdzēt bērniem, kuriem ir šie veselības traucējumi. “Biedrības mērķis ir izglītot vecākus un iespēju robežās vecākus un skolas, kuras šādus bērnus izglīto, atbalstīt arī materiāli, piesaistot ziedojumus. Sarunās ar Latvijas Autisma biedrības vadītāju esmu guvis atbalstu turpmākai sadarbībai. Plānojam, ka tā būs sazināšanās ar speciālistiem, mediķiem un citu jomu pārstāvjiem, kuri mūsu biedrības biedriem varētu sniegt konsultācijas, lekcijas, noderīgu informāciju bērnu audzināšanā, izglītošanā un attīstībā. Domāju, ka tas ir būtisks atbalsts, jo vecākiem pēc padoma nebūs jādodas uz galvaspilsētu, bet speciālisti atbrauks pie mums uz Alūksni. Tās būs ne tikai konsultācijas vecākiem, bet arī kopīgas nodarbības ar bērniem, radošās darbnīcas, lai izprastu viņus, lai novērtētu viņu attīstības pakāpi, spējas un talantus. Tas ir ļoti svarīgi, jo vecāki saules mūžu nevarēs būt kopā ar saviem īpašajiem bērniem, tādēļ, izprotot viņu talantus, mēs varam virzīt viņu attīstību tā, lai vēlāk bērni pieaugušā vecumā spētu paši sevi uzturēt, būt neatkarīgi. Domāju, ka tikšanās reizēs vecākiem būs arī vērtīgi dalīties pieredzē bērnu ar īpašām vajadzībām audzināšanā. Vienmēr ir labi zināt, kā citi risina līdzīgas problēmas,” stāsta R. Bogdanovs. Viņš aicina atsaukties visus ieinteresētos, zvanot viņam pa tālruni, rakstot uz e-pastu vai vēršoties klātienē biedrības telpās. Lai speciālisti no Rīgas būtu ieinteresēti sadarbībai, biedrībā nepieciešami ne mazāk kā desmit cilvēki. “Aicinu mums pievienoties visus tos, kuriem ir svarīga savu bērnu vai mazbērnu attīstība, kā arī brīvprātīgos, kuri būtu gatavi palīdzēt biedrībai attīstīties. Īpaši priecāšos, ja mūsu darbā iesaistīsies jaunieši, kuri varētu palīdzēt ar novatoriskām idejām un padomiem, piemēram, biedrības mājas lapas izveidei un palīdzētu arī citos saimnieciskos jautājumos. Tuvojas skolēnu vasaras brīvlaiks, kad to šeit, pie mums biedrībā, būs iespēja pavadīt saturīgi,” saka biedrības valdes priekšsēdētājs un aicina pievienoties.

BIEDRĪBA “SAREŽĢĪTAIS ZVIRBULĒNS”

Adrese: Pils ielā 27b, 2. stāvā ar ieeju no pagalma puses

Tālrunis: 28321803

E-pasts: rustams.bogdanovs@gmail.com

Ziedojumu konts:

LV95UNLA0055005053641

UZZIŅA

Autisms ir attīstības traucējums, kas ietekmē bērna spēju sazināties ar citiem cilvēkiem, iesaistīties saskarsmē un elastīgi pielāgoties dažādām situācijām. Bērniem ar autismu ir raksturīgas vienveidīgas intereses, stereotipiskas darbības un rotaļas un reizēm arī pastiprināts vai arī pavājināts sensorais jutīgums. Autisms tiek saukts par neirobioloģiskiem vai neiroloģiskiem un attīstības traucējumiem. Tas nozīmē, ka cēloņi ir saistīti ar galvas smadzeņu darbības īpatnībām. Autisms nav tas pats, kas emocionālas grūtības, kautrīgums vai noslēgts raksturs.

AVOTS: ĀRSTS.LV