Vīzija kustībā: jaunieši izzina karjeras iespējas reģionā

Lai jauniešiem dotu iespēju aktīvi iesaistīties savas nākotnes veidošanā un labāk izprast karjeras iespējas reģionā, Alūksnes novadā uzsākts vērienīgs “Erasmus+” līdzdalības projekts “Vision in Motion”. Tā ir skolēnu pašu radīta iniciatīva – projektu no idejas līdz iesniegšanai un apstiprināšanai rakstīja un arī īsteno paši jaunieši. Projekta galvenais mērķis ir dot jauniešiem iespēju iepazīt dažādas profesijas, satikt nozares pārstāvjus, izjust profesiju ikdienu un saprast, kādas karjeras iespējas pastāv viņu dzimtajā novadā.
Projekts “Vision in Motion” startēja šogad un ilgs līdz 2027. gada martam. Interesenti var droši pievienoties projekta komandai vai apmeklēt viņu rīkotos karjeras izvēles pasākumus.
Projekta koordinatores ir divas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagoģes – Ņina Razmislova un Ilze Egle. Viņu uzdevums ir atbalstīt, iedrošināt un palīdzēt jauniešiem augt, vienlaikus ļaujot pašiem uzņemties atbildību par procesiem, izdošanos un arī izaicinājumiem. Ar katru tikšanos jauniešu aktivitāte un pārliecība pieaug, apliecinot, ka šādas iniciatīvas ir nozīmīgs solis ceļā uz aktīvu, domājošu un sava novada nākotnē ieinteresētu jaunatni.
Visu dara paši
Lai saprastu, kas interesē jauniešus, ko viņi vēlas, projekta tapšanas procesā bija iesaistīti aptuveni 300 respondenti ne tikai no Alūksnes, bet arī blakus novadiem. “Projekta galvenais mērķis ir dot jauniešiem iespēju reāli iepazīt dažādas profesijas,” stāsta Ņ. Razmislova, piebilstot, ka projekts sākotnēji izlolots Alūksnes vidusskolā, bet, līdz ar skolas nosaukuma maiņu, tagad ir Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas projekts. Viņa uzsver – abas ar kolēģi I. Egli jauniešu vietā neko nedara – projektu no ieceres līdz realizācijai pilnībā vada paši skolēni. “Dalībnieki ir ļoti motivēti, aktīvi, ar lieliskām idejām. Mūsu uzdevums ir pieskatīt un pavirzīt viņus uz priekšu. Svarīgi, lai jaunieši paši analizē katru izdošanos, kā arī to, ja kaut kas nenotiek, kā iecerējuši. Būtiski, lai jaunieši aug šī projekta ietvaros,” saka skolotāja.
Nākamreiz iepazīs medicīnas nozari
Projekta būtība – uzaicināt konkrētas nozares speciālistu un uz tikšanos aicināt jauniešu auditoriju no reģiona, kam saistoši to iepazīt. Notikušas jau četras tikšanās un jauniešu interese pakāpeniski aug – ceturtajā reizē interesentu jau bija krietni vairāk nekā pirmajā. “Interese pieaug, un tas ir patīkami. Jebkurš projekts sākas no mazumiņa, jaunieši mācās procesā, tagad jau esam veiksmīgāk “ieskrējušies”,” stāsta Ņ. Razmislova. Līdz šim notikušas tikšanās ar laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” galveno redaktori Sandru Apini, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, videomeistaru un fotogrāfu Jāni Teteru, vizāžisti Jeļenu Vīgupu un frizieri Māri Vīgupu. Jaunieši iepazinuši žurnālistikas pasauli, uzzinājuši, kā top vietējais laikraksts, mācījušies, kā veidot savu sabiedrisko attiecību kampaņu, mācījušies veidot un ievietot sociālajos tīklos video, apguvuši filmēšanas un videomontāžas pamatus, kā arī nupat iepazinuši stila pasauli – par frizūras, makeup un apģērba saskaņošanu.
Ņ. Razmislova novērojusi, ka līdz ar katru projekta pasākumu jaunieši kļūst drošāki, labprāt iesaistās, uzņemas iniciatīvu. Turklāt iemācās arī komunikāciju, organizēšanu, prezentācijas prasmes – kopš projekta sākuma šajā ziņā vērojama liela izaugsme, uzteic skolotāja.
“Nākamā tikšanās plānota saistībā ar medicīnu,” informē Ņ. Razmislova un aicina skolēnus, kam ir interese par šo jomu, pieteikties projekta sociālo tīklu kontos – meklēt “Vision in Motion”!
“Projekts gan man, gan skolotājai Ilzei sagādā lielu gandarījumu. Īpaši patīkami ir strādāt ar jauniešiem, kuri vēlas, ir ieinteresēti, uzdod jautājumus,” ar prieku atzīst projekta koordinatore un aicina jauniešus sekot projekta aktivitātēm, izraugoties sen interesējošu tikšanos.
Veido afišas jauniešiem saprotamā veidā
AVĢ skolnieks Alekss Skuja projektā ir atbildīgs par video montāžu un afišu dizainu pasākumiem. “Montēju videomateriālus no projekta aktivitātēm, kurās esmu piedalījies, bet gadījumos, kad kādu aktivitāti neesmu apmeklējis, to veic cits komandas dalībnieks. Projekta nosaukums ir “Vision in Motion” (Vīzija kustībā), jo tas simbolizē mūsu ideju un mērķu īstenošanu darbībā. Domāju, jaunieši, kuri piedalās šādos projektos, parasti ir ieinteresēti un dara visu iespējamo – piedalās aktivitātēs, sagatavo materiālus un strādā komandā, lai sasniegtu projekta mērķus,” stāsta Alekss. Visas tikšanās reizes, kuras viņš apmeklēja, bijušas noderīgas. “Iemācījos, kā afišas veidot jauniešiem saprotamā valodā, lai piesaistītu uzmanību. Priecājos par iespēju piedalīties. Domāju, šādi projekti ir vajadzīgi, lai jaunieši vairāk socializējas, mācās darīt lietas paši un plāno aktivitātes,” atzīst 7. a klases skolnieks. Kā lielu atbalstu skolēns uzsver abu koordinatoru ieguldījumu. “Mums ir lieliska sadarbība – skolotājas palīdz mums plānot budžetu, sarunāt transportu un dod padomus, pārējo cenšamies paši”, pateicīgs skolotājām ir A. Skuja.
Māksla sadarboties un uzņemties atbildību
9. c klases skolniece Alise Salaka piedalījās projekta rakstīšanas procesā, viņa apmeklēja apmācības par līdzdalības projektiem, šobrīd ir arī projekta īstenotāja. “Īpaši pievēršos sociālajiem tīkliem, montēju video, ievietoju foto. Šis projekts ir stāsts par nākotni, tā mēs iegūstam priekšstatu par to, ko nākotnē gribam darīt. Alūksnes novada jaunieši ir ļoti aktīvi un daudzpusīgi. Protams, ir arī tādi, kuri vairāk jāuzrunā, jāuzmundrina,” atzīst projekta dalībniece, kura piedalījusies un organizējusi visas aktivitātes. “Katra no profesijām, ko iepazinām, ir svarīga, un būs vēl. Ievēroju, ka vislielākā aktivitāte ir tad, kad darbojamies praktiski. Mēs, jaunieši, šādā veidā iemācāmies sadarboties, sadalām pienākumus – tas ir lielākais ieguvums mūsu nākotnei. iemācāmies rīkoties ar finansēm, jo svarīgi iekļauties budžetā, un tā ir atbildības uzņemšanās,” ieguvumus uzskaita Alise.
Veidojas ticība saviem spēkiem
Skolniece Ērika Dubovska projektā lielākoties atbild par satura veidošanu sociālajos tīklos, bet piedalās visos procesos. “Uzskatu, ka “Vision in Motion” ir jauniešu nākotnes redzējums, kas tiek pārvērsts reālās darbībās. Tas nozīmē – ne tikai sapņot par savu nākotnes profesiju, bet aktīvi rīkoties, lai iecerēto īstenotu. Pārsvarā jau aktīvi ir tie, kuri iesaistās visur. Aicinu arī pārējos pievienoties. Svarīgi atrast īsto pieeju, lai uzrunātu jauniešus,” saka 9. c klases skolniece, kura vairāk atbalsta praktiskās darbības, ne tikai diskusijas. Jauniete uzsver, ka ar projekta palīdzību jauniešiem vieglāk izprast savas intereses un vēlmes. “Mums ir iespēja ne tikai iepazīt profesijas, bet attīstīt un pilnveidot savas prasmes. Tā veidojas ticība saviem spēkiem, veicina demokrātiskās prasmes – jāizvirza konkrēta atbilde un visiem kopā jāvienojas par vienu mērķi,” saka Ērika. Viņa, tāpat kā visi uzrunātie jaunieši, atzinīgi vērtē koordinatoru iesaisti un palīdzību. “Skolotājas mudina mūs izteikt skaļi savas idejas, sniedz ticību un drošības sajūtu, motivāciju, kā arī neļauj mums padoties,” pateicīga ir jauniete.
espēja pieņemt svarīgus lēmumus
11. c klases skolniece Anastasija Razmislova bieži iesaistās dažādās aktivitātēs un iniciatīvās, un arī šī nav izņēmums. “Projektā esmu no paša sākuma, bet mūsu komandas durvis vienmēr ir atvērtas, aicinu iesaistīties arī citus! Atceros, cik visi bijām priecīgi, ka mūsu projekts ir apstiprināts un varam sākt tā realizāciju. Tā ir sajūta, ka ejam pareizajā virzienā, tas motivē turpināt. Projekts ir īpašs ar to, ka arī mēs, jaunieši, varam piedalīties pieaugušo dzīvē, pieņemt svarīgus lēmumus, sabiedrībai dot pievienoto vērtību,” stāsta skolniece. Viņa uzskata, ka šādas aktivitātes motivē tos jauniešus, kuri iegūst augstāko izglītību, atgriezties dzimtajā pusē un dot savu artavu ar savu profesionalitāti. “Šī ir iespēja iepazīt darba tirgu Alūksnē. Mūsu mērķis ir parādīt, ka te var attīstīt jau esošos uzņēmumus, kā arī izveidot kaut ko jaunu. Aptaujājām daudzus jauniešus, lai saprastu, kas viņus interesē, un pēc tā arī vadāmies, rīkojot šīs tikšanās,” saka A. Razmislova, aicinot jauniešus paust savas domas arī tagad – jo projekts turpinās arī nākamgad. “Vēlos, lai par šo projektu uzzina arvien vairāk cilvēku, lai viņi var iesaistīties,” iedvesmota ir Anastasija.
Vērtīga ir praktiskā darbošanās
Topošā komunikācijas speciāliste Beatrise Skulte, kura kopā ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku jauniešiem stāstīja par savu profesiju. Tikšanās laikā skolēni veidoja sociālo mediju saturu – fotografēja un filmēja, ievietoja platformās. “Stāstījām pieredzes stāstus, kas šajā jomā iedarbojas veiksmīgāk un kas mūsdienu steidzīgajā pasaulē sociālajā vidē vairs neiedarbojas uz auditoriju. Pastāstīju par savu pieredzi, jo šobrīd studēju sabiedriskās attiecības un komunikāciju. Kā pievienoto vērtību uzsveru praktisko darbošanos – izveidojām komandas un kopā veidojām sociālo mediju plānu kādai no gaidāmajām aktivitātēm,” stāsta B. Skulte, kura uzteic arī skolotāju interesi apgūt ko jaunu. “Gribētos, lai jaunieši vairāk iesaistās šādos pasākumos – tas nākotnē tiešām noder un sniedz plašākas iespējas karjeras veidošanā,” viņa aicina.
