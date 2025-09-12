Radoši, digitāli un kustībā – Bērnu un jauniešu centra jaunais mācību gads

Jaunais mācību gads sācies ne tikai vispārējās izglītības skolās, bet arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (ABJC), kur bērniem jau no pirmsskolas vecuma pieejamas dažādas ārpusskolas nodarbības. Gads iesācies darbīgi – centrā piedāvā 47 interešu izglītības programmas un jauniešu radošās iniciatīvas. Pirmās nodarbības un tikšanās jau notikušas, solot radošu un interesantu gadu. Kopējais skaits nav būtiski mainījies, piedāvājot 20 programmas kultūrizglītības jomā, tostarp četras pirmsskolas izglītības iestādē, 20 STEM jomā, sešas sociālajā un pilsoniskajā jomā, bet vienu sportā.
ABJC direktore Eva Aizupe uzsver, ka arī šogad, piedāvājot interešu izglītības programmas jeb pulciņus, prioritāte ir STEM joma un kultūrizglītība. “Ir aizvadīti Dziesmu un deju svētki, un varētu šķist, ka nu varam atvilkt elpu, taču tā nebūt nav. Gadi paskrien ļoti ātri, un, lai kvalitatīvi sagatavotos nākamajiem svētkiem, jāsāk darbs jau tagad. Cik liels būs dalībnieku skaits kultūrizglītības pulciņos, vēl grūti prognozēt, bet interese ir, un iesniegumi turpina pienākt. Protams, bija bažas par to, kā būs pēc šīs vasaras Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – vai bērni baidīsies no lielas slodzes un atturēsies, vai arī tieši jutīsies iedvesmoti un vēlēsies turpināt. Šobrīd šķiet, ka interese ir pat pieaugusi, un par to ļoti priecājamies. Dalībnieki ir, un arī pēc četriem gadiem mūsu kolektīvi būs gatavi piedalīties nākamajos dziesmu un deju svētkos,” stāsta E. Aizupe.
Plašāks piedāvājums Ziemeros un Liepnā
Šogad plašs interešu izglītības programmu piedāvājums pieejams ne tikai Alūksnē, bet arī pagastu skolās – Ziemeru pamatskolā un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā. “Arī iepriekš abās tika organizētas nodarbības, taču šogad piedāvājums ir plašāks – īpaši programmās STEM jomā, kas ir viena no Bērnu un jauniešu centra prioritātēm. Piemēram, Liepnā skolēni varēs apmeklēt LEGO darbnīcu (skolotāja Guna Ilva), bet Ziemeros – programmēšanas nodarbības ar PHOTON robotu (skolotāja Solvita Vancāne). Mūsu pārliecība ir, ka STEM programmas jānodrošina ne tikai Alūksnē, bet arī pagastu skolās. Šis ir pirmais solis šajā virzienā – sava veida izmēģinājums. Noslēdzoties mācību gadam, vērtēsim interesi, un, iespējams, nākamgad piedāvājums kļūs vēl plašāks,” norāda E. Aizupe.
Liepnas skolā šogad ir vairāki jaunumi interešu izglītībā – darbu sācis deju kolektīvs “Nebēdnieki” (vadītāja Jana Kalēja) un teātra sporta pulciņš (vadītāja Iveta Boroduška). “Liepnas skola jau ir pazīstama ar augstiem sasniegumiem vizuālajā mākslā, taču, domājot par iespēju piedalīties arī Dziesmu un deju svētkos, radās šie divi jaunie pulciņi. Tie ļaus Liepnas skolēniem tiekties uz nākamajiem svētkiem un nest skolas vārdu plašākā mērogā,” saka E. Aizupe.
Jauni pulciņi Alūksnē
Jaunumi sagaida arī Alūksnē – gan jauni pedagogi jau iemīļotām programmām, gan pārveidotas un pavisam jaunas nodarbības pie zināmiem pasniedzējiem. Piemēram, mūsdienu deju studiju “Dejo savam priekam” turpmāk vadīs Lolita Šadurska, jauni pulciņi ir “Podkāstu studija” (Nikolajs Rakovs) un programma “Datoru pavēlnieki”, kur skolotājas Solvitas Ozoliņas vadībā bērni apgūs praktiskas un ikdienā noderīgas datorprasmes. Kā uzsver metodiķe Ieva Rakova, daudzi jaunieši pavada laiku datoros un telefonos, galvenokārt spēlējot spēles, taču nereti pietrūkst zināšanu, kā paveikt vienkāršus darbus digitālajā vidē.
Savukārt “Podkāstu studijas” vadītājs N. Rakovs stāsta, ka ierosme veidot jaunu programmu radusies tieši tādēļ, ka jauniešu centrā digitālā projekta ietvaros ir iegādāts daudzveidīgs un mūsdienīgs aprīkojums, tostarp podkāstu jeb raidierakstu studija. “Liksim to lietā – kopā ar jauniešiem apgūsim, kā aprīkojums darbojas, kā veidot saturu. Runāsim par tēmām, kas viņiem pašiem ir svarīgas. Interese par tehnoloģijām jauniešu vidū ir liela, un, tiklīdz centrā parādījās pirmās iekārtas, viņi gribēja tās izmēģināt. Kā jau visiem, arī jauniešiem patīk strādāt ar modernu tehniku, kas dod iespēju radīt kvalitatīvu saturu, un šobrīd tāda iespēja ir,” stāsta N. Rakovs.
Nekad nav par vēlu sākt
Pirmās tikšanās ABJC programmu vadītājiem ar bērniem un vecākiem jau notiek, un centrs aktīvi pieņem iesniegumus. Taču nekas vēl nav nokavēts – kā uzsver E. Aizupe, pieteikties programmām iespējams visas šīs nedēļas garumā. Tāpēc precīzi dati par to, cik bērnu piedalīsies ārpusstundu aktivitātēs, būs zināmi tikai septembra beigās. “Aicinām nebaidīties un pamēģināt. Labi saprotu, ka reizēm ir sarežģīti savienot dažādas aktivitātes, – bērns vēlas apmeklēt gan sporta, gan mūzikas vai mākslas skolu, kā arī kādu no centra pulciņiem. Tādēļ droši var atnākt, izmēģināt un tad izlemt, vai patīk un vai tam pietiks laika,” saka E. Aizupe. Viņa uzsver arī vecāku nozīmi – viņu atbalsts un iedrošinājums var būt izšķirošs, lai bērns iesaistītos programmās. Tāpēc vecākiem ieteicams piedalīties pirmajās sapulcēs, kur iespējams iegūt visu aktuālo informāciju un uzdot neskaidros jautājumus.
Iesniegumus iespējams iesniegt gan programmu vadītājām klātienē, gan iesniegt elektroniski – izdrukāt, parakstīt, ieskenēt vai arī aizpildīt elektroniski un nosūtīt, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. “Ir bērni, kuri apmeklē vairākus pulciņus vienlaikus un visu arī paspēj, taču ir arī tādi, kas ārpus skolas nekur nepiedalās. Tieši viņus īpaši gribētos iedrošināt – izmēģināt un iesaistīties. Vecāki šeit spēlē būtisku lomu, jo tieši viņi var rosināt bērnu. Ja jaunāko klašu skolēnus parasti piesaka vecāki, tad vēlāk izvēle bieži tiek atstāta pašu bērnu ziņā, un nereti tā netiek izdarīta vispār. Tomēr nekad nav par vēlu sākt, un tieši šobrīd ir īstais brīdis pamēģināt ko jaunu,” uzsver E. Aizupe. Ja saistībā ar vasaras nometnēm vecākiem ir satraukums, vai visiem pietiks vietas, tad, piesakoties pulciņiem, satraukties nevajag – visus uzņems un, ja interese būs lielāka, nekā cerēts, organizēs papildu grupas.
Projekti un jaunas iespējas
Atgādinām, ka Bērnu un jauniešu centrs īsteno projektu “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā”, kura ietvaros notiek apmācības, tiek atjaunota tehniskā bāze un īstenotas citas aktivitātes, lai stiprinātu jauniešu digitālās prasmes. Lielais notikums šajā projektā būs oktobrī – digitālā jeb IT diena, kas šoreiz notiks Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Bērnu un jauniešu centrā turpinās darbs arī citos projektos. Piemēram, septembra beigās jaunieši “Erasmus+” programmas ietvaros dosies apmaiņas braucienā uz Bulgāriju, kur galvenā tēma zaļais dzīvesveids. Tāpat centrs iesniedzis četrus projektus LEADER programmā, un, ja tie tiks apstiprināti, jauniešiem būs pieejamas vēl vairāk jaunas aktivitātes.
Arī jaunajā mācību gadā turpināsies jauniešu jau iemīļotā tradīcija – “Mēneša cepiens”. Reizi mēnesī jaunieši kopīgi gatavos gardus ēdienus un neformālā gaisotnē pārrunās sev aktuālas tēmas. Pasākums paredzēts jauniešiem no 13 gadu vecuma. Pirmais “cepiens” 18. septembrī 18.00 jauniešu centrā “PaGALMS”, Dārza ielā 8e, Alūksnē.
Jaunums šajā mācību gadā – sarunu cikls “Kas es esmu?”. Tā mērķis ir iedvesmot un dalīties pieredzē par mācībām, darbu, izvēlēm un sevis atklāšanu. Pirmā tikšanās notiks 12. septembrī 17.00, kad “Pa-GALMS” viesosies Gustavs Stradiņš – jaunietis, kura dzīve rit gan kokos un dārzos, gan arī uz skatuves. Viņš ir dārzkopības tehniķis, arborists, topošais ainavu arhitekts un bundzinieks grupā “Druhumurs”. Gustavs stāstīs par savu ceļu starp dabu un mūziku, daloties ar pieredzi un atziņām, kas var palīdzēt arī citiem atrast savu virzienu.
Apmaksas kārtība saglabājusies iepriekšējā – skolas vecuma bērniem pašvaldība sedz pirmā pulciņa līdzmaksājumu. Ja bērns apmeklē tikai vienu pulciņu, vecākiem nav jāmaksā nekas. Par katru nākamo pulciņu jāmaksā mēnesī 7 eiro. Pirmsskolas vecuma bērniem maksa mēnesī ir 10 eiro par katru pulciņu, pat ja bērns piedalās tikai vienā.
Bez interešu izglītības programmām Bērnu un jauniešu centrs piedāvā arī piecas jauniešu radošās iniciatīvas. Piedāvājums šogad: jauniešu grupa “Oluksnieši”, “Dziedi savam priekam” (vadītāja Elizabete Baldiņa), “Radošās pērles” (Sintija Adlere), Jauniešu dome (Nikolajs Rakovs) un “Ar gadžetiem uz tu” (Ainārs Cekuls).
Programmas kultūrizglītības jomā: koris no 1. līdz 12. klasei, folkloras krātuvīte “Drīveldreķi”, deju kolektīvi “Vaidaviņa”, “Enku–drenku” (1.–12. klase) un “Nebēdnieki” (1.–9. klase), mūsdienu deju studijas “Dejo savam priekam” un “Move” (1.–12. klase), kā arī nodarbības ritmikā, džambas spēlē, ģitārspēlē, ukuleles pasaules mūzikā. Interesenti var piedalīties arī improvizācijas teātra studijā “Profitroļi” (1.–9. klase), teātra pulciņā, teātra sporta pulciņā un teātrī “SnulliS”, kā arī vizuālās mākslas pulciņā “Akcents”. Programmas ir pieejamas arī pirmsskolas vecuma bērniem – “Enku–drenku” darbojas PII “Pienenīte”, PII “Sprīdītis” un PII “Pūcīte”, un vokālā studija “Puķuzirņi”.
Programmas STEM jomā: dronu skola, konstruēšana, būvēšana un tehniskā modelēšana, LEGO darbnīcas dažādām vecuma grupām, LEGO inženieri, LEGO darbnīca AGLP, robotika 1.–6. klasei, robotika un tehniskā jaunrade, programmēšana ar PHOTON robotu, eksperimentu klubs, jauno ķīmiķu klubs, bērnu rokdarbu studija, foto, video un multimediju nodarbības, ““Pinterest” idejas”, “Radoši un koši”, PHOTON roboti, podkāstu studija un programma “Datoru pavēlnieki”. Mazākajiem pirmsskolas vecuma bērniem pieejamas LEGO darbnīcas PII “Pienenīte” un PII “Sprīdītis”.
Sociālajā un pilsoniskajā jomā – “Stilīgas meitenes ABC”, “10 kW radošo citronu”, “Esi spēks!”, Mazpulks, “Velo prieks”, kā arī angļu valodas nodarbības mazākajiem pirmsskolas vecuma bērniem.
Sporta jomā – nodarbība šahā un dambretē.
