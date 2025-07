Plašāk, ērtāk, jautrāk – Alūksnē atvērta jauna vieta ģimenēm

Alūksnē durvis vēris jauns ģimenes atpūtas centrs un mini spa viesnīca “Ferdinands”. Alūksniešiem šī vieta labāk zināma kā “Jolanta”, kas pēc divu gadu rekonstrukcijas ieguvusi ne vien jaunu izskatu, plašākas atpūtas iespējas, bet arī jaunu identitāti. Ņemot vērā, ka atpūtas centrs atrodas Bānīša kvartālā, vietā ar īpašu nozīmi Alūksnes vēsturē, jaunais nosaukums izraudzīts apzināti – izvēlēts vēsturiskā šaursliežu dzelzceļa tvaika lokomotīves vārds “Ferdinands”. Tas ir kā veltījums vietējai vēsturei un reizē simbols jaunam sākumam.

Gribas teikt – no kādreizējās “Jolantas” saglabājusies vien vieta, jo viss pārējais piedzīvojis pārmaiņas. Jaunais “Ferdinands” pārsteidz ar plašumu, vērienu un brīvības sajūtu. Pilnībā atjaunota ēkas fasāde, kā arī izbūvēta jauna piebūve, kas būtiski paplašina telpu iespējas. Šajā jaunajā daļā ierīkota kafejnīca un bērnu atpūtas zona, nodrošinot komfortu apmeklētājiem jebkurā vecumā. Bērniem šeit paveras īsta sapņu pasaule – ar bumbu baseinu, spēļu laukumiņu un šļūkšanas cauruli, kuru, starp citu, var izmēģināt arī pieaugušie. Vieta jautrībai un piedzīvojumiem. “Pirmos apmeklētājus sagaidījām sestdien, un bērnu nevēlēšanās doties prom ir vispatiesākais novērtējums tam, ko esam izveidojuši. Tā kā mums pa-

šiem ģimenē ir bērni, zinām, ko viņi vēlas un kas viņiem patīk, un šo vietu esam veidojuši tieši tādu,” stāsta vietas saimnieki Jolanta un Mairis Arāji.

Rekonstrukcija bija ilgi gaidīts un plānots darbs. M. Arājs stāsta, ka projekts tapis jau pirms pieciem gadiem, bet to realizēt sākuši vien pirms diviem – kad beigušies darbi otrā ģimenes viesnīcā Alūksnē “Bahnhofs Hotel”. Sava ietekme bijusi arī kovida ierobežojumu laikam. Tomēr, lai arī ilgi gaidīta, rekonstrukcija ir notikusi, un nu rezultāts priecē ne vien pašus saimniekus, bet arī viesus un regulāros klientus. “Mēs paši jutām, ka pārmaiņas bija nepieciešamas, un, iespējams, to juta arī mūsu klienti. Esošās telpas bija par šauru – piemēram, bija pieprasījums pēc svinību telpām, taču esošajā platībā nevarējām uzņemt pat 30 cilvēkus. Telpas bija nogurušas, un pārmaiņas šķita kā loģisks nākamais solis. Vēlējāmies šo vietu sakārtot – arī mēs paši arvien vairāk izjutām, ka ir pienācis laiks pārmaiņām,” stāsta M. Arājs.

Vieta gan bērniem, gan pieaugušajiem

Domājot par to, kā jauno vietu veidot atšķirīgu no citām, izvēlēts akcents – bērni, jo tieši bērniem atpūtas iespēju piedāvājums Alūksnē ir gana niecīgs. “Vienmēr domājām par to, lai bērni pie mums justos labi un viņiem būtu ko darīt. Jau iepriekš “Jolantā” bija izveidoti atpūtas stūrīši mazuļu izklaidēm, taču ar to nepietika, un telpu, lai izveidotu ko vairāk, vienkārši nebija. Esošās telpas bija par šauru. Vajadzēja paplašināties – lai būtu ērtāk, plašāk un brīvāk. Pēc sava mazbērna piemēra redzējām, kas viņam patīk un kādai jaunajai vietai jābūt, lai viņš varētu darboties pats, kamēr vecāki atpūšas, bauda maltīti un sarunājas. Brīvdienās plāno piedāvāt bērniem animācijas un konkursus, kas padarīs atpūtu vēl krāsaināku un aizraujošāku. Domājam arī par pieaugušajiem – jau esam izvietojuši galda spēles, bet drīzumā plānojam piedāvāt vēl citus izklaides veidus, piemēram, populāras kļūst kārtis. Vēlamies radīt vidi, kur labi justos gan bērni, gan pieaugušie, un domāju, ka tas mums ir izdevies. Alūksnē ir par vienu skaistu vietu vairāk, kur gan pašiem alūksniešiem, gan ciemiņiem atnākt un pavadīt laiku. Šis ir kā apliecinājums, ka labs un skaists var būt ne tikai lielpilsētās, bet arī Alūksnē,” stāsta M. Arājs un piebilst, ka tagad svinībām var uzklāt galdu 70 – 80 cilvēkiem.

Vēl ne visi darbi ir pabeigti – joprojām turpinās spa zonas atjaunošana un paplašināšana, un arī tur gaidāmi jaunumi. Bērniem plānots izveidot silto baseinu ar slapjo slidkalniņu, būs āra terase ar silto džakuzi, būtiski plašāka saunas zona, bet esošās pirts vietā būs tvaika sauna. Tāpat plānotas izmaiņas garderobes un dušas zonā, lai nodrošinātu maksimālu komfortu apmeklētājiem. Šos darbus plānots pabeigt pavisam drīz – līdz septembrim. “Kāds būs pieprasījums, grūti spriest. Neteiktu, ka tas, kas jau mums bija, baseins ar saunu, bija ļoti apmeklēts. Ņemot vērā, ka pilsētā nekā tāda nebija. Ir pierādījies, ka atpūtnieki vēlas lielus centrus. Mēs šo koncepciju vairāk redzam kā relaksācijas vietu, nevis sporta baseinu, jo, cik esmu novērojis, cilvēki ir noguruši un meklē iespēju atpūsties, nevis aktīvi peldēt kā sporta veidu,” stāsta M. Arājs.

Ne tikai tūristiem

Mērķis ir radīt daudzveidīgu atpūtas kompleksu, kas piesaistītu ne tikai tūristus, bet arī vietējos iedzīvotājus. M. Arājs atzīst, ka Alūksnes aktīvā tūrisma sezona ilgst vien divus mēnešus. “Jūlijā un augustā nav jāraizējas par tūristiem – viņi noteikti būs. Atlikušo gada daļu jāpārdomā, kā motivēt apmeklēt Alūksni. Ir jāizveido vietas, kur viesiem būtu interesanti un kur viņi vēlētos atgriezties. Daudz darba vietu ir tieši saistītas ar tūrismu, un, ja atbraucēju nebūs, nebūs arī ienākumu. Tūristi ir ļoti nepieciešami. Vienlaikus mūsdienu ceļotājiem vairs nepietiek tikai ar šaha galdiņu numuriņā – viņi vēlas daudz plašākas un daudzveidīgākas atpūtas iespējas. To labi redzam Igaunijā, kur ir izveidoti šādi kompleksi – pie viesnīcām ir daudz latviešu automašīnu, un viesnīcas ir pilnas pat darba dienās. Alūksnē tūristi var izbaudīt skaistākās vietas, taču ko darīt pārējā laikā? Tieši tāpēc mēs veidojam atpūtas kompleksu, lai būtu ko darīt arī lietainās dienās,” stāsta M. Arājs.

Bieži dzirdam alūksniešus sūdzamies, ka pilsētā viss tiek darīts tikai tūristiem, bet par vietējiem iedzīvotājiem netiek pietiekami domāts. M. Arājs šādam apgalvojumam nepiekrīt un vēlētos, lai vietējie vairāk novērtētu to, kas ir radīts un pieejams. “Tūrists Alūksnē uzturas tikai dažas dienas, labākajā gadījumā – nedēļu. Mēs, vietējie, šo visu varam baudīt katru dienu, visus gada 12 mēnešus. Mūsu visvērtīgākais klients ir tieši mūsu pašu iedzīvotājs, un par to mēs ļoti domājam. Varbūt reizēm mūsu atlaižu karti neuztver kā īpaši vērtīgu, taču 15 % atlaide pastāvīgajiem klientiem ir maksimāli izdevīga ikdienas cena, ko varam piedāvāt. Tā nav niecīga, viens vai trīs procenti, bet ļoti būtiska atlaide, jo mēs tiešām daudz domājam par savējiem. Atklāšanas dienā sestdien tieši no vietējiem saņēmām daudz pozitīvu vērtējumu, kas apliecina, ka veiktais darbs ir bijis tā vērts. Tas iedvesmo turpināt pilnveidoties un radīt vēl vairāk iespēju gan vietējiem, gan ciemiņiem,” uzsver M. Arājs.

Foto: Linda Moroza