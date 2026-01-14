Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem

Kāds solās būt jaunais gads Alūksnes novada iedzīvotājiem? Atbilde meklējama vērienīgajā pašvaldības darbu plānā, kurā centrālo vietu ieņem dzīvojamā fonda atjaunošana, izglītības kvalitāte un sakārtota vide gan pilsētā, gan pagastos. Kamēr vēl sniegs klāj pilsētu un laukus, pašvaldība gatavojas vēsturiski lielākajam investīciju “lēcienam”, kas arī šogad prasīs rūpīgi pārdomātu un sabalansētu budžetu, lai nodrošinātu nepieciešamo līdzfinansējumu lielajam plānoto projektu apjomam, kuru realizēšana sāksies jau pavasarī. “Tas būs gads, kurā risināsim gadiem aktuālos mājokļu jautājumus un radīsim jaunus pakalpojumus, vienlaikus prātīgi sabalansējot pašvaldības finanšu iespējas ar mērķi padarīt Alūksni vēl pievilcīgāku vietējiem iedzīvotājiem un jaunajiem speciālistiem,” saka domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
Sāks īstenot iespaidīgus projektus
Priekšsēdētājs plāno, ka 2026. gads Alūksnes novadam finanšu ziņā solās būt divreiz jaudīgāks nekā iepriekšējais sakarā ar vairāku vērienīgu projektu apstiprināšanu un investīciju to realizācijai saņemšanu. Pašvaldībai ir nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu lielajam projektu apjomam. Atbalsta finansējuma apjoms ir dubultojies, tādēļ pieaug arī līdzfinansējuma proporcija, kas projektos ir no 15 līdz 25 %. Līdz ar to 2026. gada budžetā pašvaldība jau paredz aizņēmumu aptuveni 800 000 eiro apjomā. “Šāds solis ir nepieciešams, lai nepazaudētu piešķirto atbalstu un nebūtu jāatsakās no iesāktajiem plāniem. Jo pagājušā gada nogalē saņemtais atbalsts dos lielu pienesumu vairākām nozarēm mūsu novadā. Tas prasīs arī lielu darba atdevi no pašvaldības administrācijas darbiniekiem,” norāda Dz. Adlers.
Turpinās sakārtot ceļus un ielas
Ceļu infrastruktūras jomā viens no lielākajiem darbiem pašvaldībai šogad būs Jāņkalna un Pils tranzītielu virskārtas asfalta seguma atjaunošana, atklāj domes priekšsēdētājs. Projekta kopējās izmaksas ir ievērojamas – valsts atbalsts sasniedz 701 690 tūkstošus eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir ap 260 tūkstošiem eiro. Tāpat pavasarī tiks pabeigti darbi Helēnas ielā, kur pirms asfalta uzklāšanas uzņēmumi SIA “Rūpe” un SIA “Alūksnes enerģija” nomainīs siltumtrases un ūdensvada komunikācijas. “Sakārtosim arī posmu Helēnas ielas un Raiņa bulvāra krustojumā, kur rudens un ziemas periodā pastāvīgi krājas ūdens. Paralēli darbiem pilsētā turpināsies lauku ceļu uzlabošana vairāku pagastu teritorijās, uzberot granti un mainot caurtekas, ko iesākām pagājušajā gadā. Pašvaldība savā pārziņā pārņēmusi vairākus valsts ceļus, kas atrodas novada teritorijā. Katru gadu šiem ceļiem saņemam atbalsta finansējumu. Šogad tie būs 50 tūkstoši, kurus izmantosim šo ceļu atsevišķu posmu uzlabošanai,” stāsta Dz. Adlers. Viņš piebilst, ka gan dažos pagastos, gan pilsētā atsevišķās vietās veiks meliorācijas darbus.
Apsveicama ir arī pašvaldības iecere, kas saistīta ar tranzītielu remontā iegūtā nofrēzētā asfalta tālāku izmantošanu. To, kā jau tas bija pirms vairākiem gadiem, plānots izmantot pilsētas grants ielu seguma uzlabošanai divu līdz trīs kilometru garumā, kas, kā norāda domes priekšsēdētājs, būs divreiz lētāk nekā jaunu projektu izstrāde un jaunas virskārtas uzklāšana.
Pievērsīs uzmanību izglītības kvalitātei
Alūksnes novads šobrīd izglītības jomā skolu tīklu uzskata par sakārtotu, tādēļ galvenā uzmanība tiek pievērsta mācību kvalitātei. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā plānots ieguldīt līdzekļus bioloģijas kabineta izveidē. Vēsturiskajā korpusā zāli pārveidos par modernu mācību kabinetu, kurā skolēni varēs apgūt zināšanas mūsdienīgā vidē. “Ceram, ka tas izdosies tāds, ar kuru varēs lepoties ne tikai novadā, bet arī visā valstī, bērniem būs lieliska iespēja iegūt padziļinātas zināšanas mācību priekšmetā. Pašvaldība lepojas ar pedagogiem, kuri aktīvi iesaistās projekta ideju realizēšanā. Esam piesaistījuši profesionālus speciālistus tehniskās dokumentācijas izstrādei. Jau šī gada nogalē uzsāksies bioloģijas kabineta izbūve,” atklāj Dz. Adlers. Viņš, kā jau iepriekš informējis, atgādina, ka papildu atbalsts piešķirts arī austrumu pierobežas programmā, kur Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā plānota apkures katlu nomaiņa, ēdināšanas bloka kvalitātes uzlabošana. Liepnas un Ziemeru pamatskolā plānota interaktīvo tāfeļu iegāde un atsevišķu telpu remonts. Viņš arī priecājas par Sporta skolas un biedrības saņemto Basketbola federācijas atbalstu basketbola inventāra iegādei, jo tas atslogos pašvaldības budžetu.
Prioritāte – dzīvojamais fonds
Kā norāda domes priekšsēdētājs, dzīvojamā fonda paplašināšana novadā ir viena no šī gada pašvaldības augstākajām prioritātēm. Jau februārī plānots uzsākt darbus Jāņkalna ielā 8, Alūksnē, izveidojot 12 sociālos dzīvokļus. “Mālupē daudzdzīvokļu mājā “Pīlādži” pašvaldība plāno pārbūvēt lielos, pašlaik nepieprasītos tai piederošos trīs un četru istabu dzīvokļus par vienistabas un divistabu dzīvokļiem, izveidojot vairāk nekā 20 mazākas dzīvojamās platības. Vērienīgs projekts 2,5 miljonu eiro apmērā plānots Brūža ielā, Alūksnē. Pilsētas vēsturiskajā centrā tiks uzbūvētas divas jaunas daudzdzīvokļu mājas. Pašvaldība rūpīgi sekos, lai šie dzīvokļi, kad ēka būs uzbūvēta, tiktu kvalitatīvi uzturēti,” norāda Dz. Adlers.
Alsviķu ielas teritorijā, kur jau izveidota mūsdienīga infrastruktūra, pašvaldība turpina meklēt investorus daudzdzīvokļu māju būvniecībai. “Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā investori neraujas austrumu pierobežā investēt naudu un būvēt dzīvokļus. Ja neizdosies kādu no investoriem ieinteresēt, iespējams, nāksies rast citus risinājumus māju būvniecībai,” plāno domes priekšsēdētājs.
Tikmēr Kanaviņu ielā komersants jau būvē 18 dzīvokļu māju speciālistiem, kuras izīrēšanas kārtību noteiks pašvaldības saistošie noteikumi.
Nozīmīgas investīcijas plānotas sociālās aprūpes centra “Pīlādži” teritorijā Mālupē. Tur būvēs grupu dzīvokļus un paplašinās pansionātu, lai gan būvniecības izmaksu pieaugums pašlaik tiek lēsts par gandrīz 50 procentiem un rada bažas par iespējamo nepieciešamību pēc papildu finansējuma. Tā kopumā novada teritorijā plānots izveidot vairāk nekā 60 jaunus dzīvokļus.
Sāksies būvdarbi VEF teritorijā
Savukārt bijušajā VEF teritorijā, tiklīdz laikapstākļi to atļaus, uzsāksies būvdarbi, kas saistīti ar šī lielā īpašuma nojaukšanu, inženierkomunikāciju ierīkošanu, pievadceļa izbūvi 400 metru garumā un ēkas Parka ielā 2 rekonstrukciju. Gar ezera krastu starp laivu novietnēm uzsāksies promenādes izbūve, sākot no kafejnīcas “Pie Martas” līdz pat “Līkajam bērzam”, tiks veikti meliorācijas darbi Miera ielas posmā. Pavasarī plānots uzsākt Saules tilta atjaunošanas darbus, izveidot Franču dārzu pie Tūrisma informācijas ēkas. Pagājušā gada nogalē noslēdzām līgumu par Pilssalas tilta remontdarbiem, kuriem būtu jābeidzas jau pavasarī līdz ar aktīvās sezonas uzsākšanos, cerams, ka būvnieks nepievils. “Visbeidzot, atbalsts 100 tūkstošu eiro apmērā jau rezervēts ziemas sporta un atpūtas bāzes “Mežinieki” teritorijas attīstībai. Šobrīd ceram, ka šis atbalsta apjoms šai teritorijai dubultosies sadarbībā ar “Alūksnes lauku partnerību”, lai turpinātu stiprināt infrastruktūru biatlonistiem un slēpotājiem,” uzskata domes priekšsēdētājs.
Aicina būt aktīviem
Dz. Adlers uzsver – apjomīgie darbi, kas plānoti šajā gadā, liecina par novada drosmi un vēlmi augt, neskatoties uz ekonomiskajiem un ģeopolitiskajiem izaicinājumiem austrumu pierobežā. “Pašvaldība apzinās, ka tik apjomīga projektu ieviešana prasīs ne tikai lielus finanšu resursus un vismaz trīs gadu secīgu, intensīvu administrācijas darbu, bet arī iedzīvotāju pacietību un sapratni laikā, kad pilsētā un novadā noritēs aktīvi būvdarbi. Katrs asfaltētais ielas posms, katrs jaunais dzīvoklis un modernizētais skolas kabinets ir ieguldījums novada ilgtermiņa pievilcībā,” domā domes priekšsēdētājs. Arī šogad pašvaldība turpina strādāt, lai sagatavotu augstas gatavības projektus Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistei. Viens no tādiem, kur iespējams piesaistīt finansējumu līdz 1 miljonam eiro, ir autoostas apkārtnes labiekārtošana, kā arī Lielā Ezera ielas remontdarbi.
Pašvaldības vadība aicina iedzīvotājus būt aktīviem, sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu gaitu un kopīgiem spēkiem veidot Alūksnes novadu par vietu, kurā gribas dzīvot, strādāt un audzināt nākamās paaudzes. “Tikai savstarpējā sapratnē un sadarbībā ir iespējams sasniegt tos mērķus, ko kopā esam sev izvirzījuši šim gadam,” saka Dz. Adlers.
