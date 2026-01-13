Jauna kārtība – skolēni pusdienas apmaksā ar QR kodu

Daļa skolēnu vecāku mācību procesa atsākšanos pēc ziemas brīvdienām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā šogad gaidīja ar lielāku satraukumu nekā citus gadus. Iemesls – no jaunā gada skolā mainīta norēķinu kārtība par ēdināšanas pakalpojumiem, ko skolā sniedz SIA “Baltic Restaurants Catering”. Turpmāk vecākiem nauda jāieskaita īpašā virtuālajā maciņā, savukārt bērniem par pusdienām jānorēķinās, uzrādot QR kodu. Pārmaiņas ieviestas salīdzinoši strauji, ne līdz galam izskaidrojot, kas tieši vecākiem jādara, tādēļ daļā ģimeņu tas radījis neizpratni un pretestību.
Par gaidāmajām izmaiņām vecāki pirmo informāciju saņēma tieši pēdējā dienā pirms ziemas brīvlaika – 19. decembrī. Uzņēmums informēja, ka, sākot no 5. janvāra, norēķini par ēdināšanas pakalpojumiem tiks organizēti, izmantojot “Mily.lv” platformu. Vecākiem jāizveido ģimenes konts, jānoslēdz distances līgums un jāieskaita nauda e-naudas maciņā, ar kuru saistīts QR kods. Dodoties pusdienās, bērnam šis kods jāuzrāda mobilajā ierīcē vai drukātā veidā. Izmaiņas attiecas uz skolēniem no 5. klases, kuriem pusdienas daļēji apmaksā pašvaldība, bet daļēji – vecāki. 1.–4. klašu skolēniem pusdienas tiek nodrošinātas bez maksas, tādēļ reģistrēšanās platformā nav nepieciešama, taču gadījumā, ja bērns izmanto arī launaga pakalpojumu, konts tomēr jāveido.
Pirmās dienas – veiksmīgas
Skolas direktore Uva Grencione-Lapseniete stāsta, ka pirmās dienas jaunajā sistēmā aizritējušas veiksmīgi. “Jaunās sistēmas mērķis ir nodrošināt precīzu ēdināšanas pakalpojumu uzskaiti, atvieglot norēķinus un sniegt vecākiem pārliecību, ka bērns tiešām ir saņēmis siltas pusdienas. Ņemot vērā, ka informāciju saņēmām, sākoties ziemas brīvlaikam, kad bijām jau svētku noskaņās, varu teikt, ka ieviešana noritējusi labi. Pirmdien klātienē vēroju sistēmas darbību gan skolas ēkā Kanaviņu ielā, gan Glika ielā – viss strādāja, kā vajag. Bija ļoti maz gadījumu, kad QR kods nenoskanēja, un arī tad, ja vecāki vēl nebija paguvuši noslēgt līgumu, bērni tik un tā saņēma pusdienas. Visi, kuri ieradās ēdnīcā, paēda,” stāsta direktore.
Vienlaikus viņa atzīst, ka sākotnēji vecāku vidū bijis jūtams sašutums. Galvenais iemesls – viens no līguma punktiem, kas tika interpretēts kā pienākums maksāt par pusdienām tad, ja vecāks nav atteicis pusdienas. Tomēr tas neatbilst patiesībai – ja bērns nepusdieno, par pusdienām nav jāmaksā. “Ja bērns ir skolā, bet pusdienās nepiedalās, tā jau ir vecāku atbildība. Bērnam ir jāsaņem siltas pusdienas – tas ir svarīgi gan veselībai, gan spējai koncentrēties mācībām. Esmu gan skolas direktore, gan mamma, un man personīgi šī sistēma nelikās sarežģīta – visu sapratu no uzņēmuma sniegtās informācijas. Ja kādā brīdī radās neskaidrības, tās bija iespējams ātri noskaidrot. Arī pati zvanīju uz norādīto informatīvo tālruni un saņēmu izsmeļošas atbildes,” skaidro direktore.
Direktore uzskata, ka konkrētajā situācijā nav bijis nepieciešams rīkot vecāku sapulci. “Pārmaiņas sākotnēji bieži vien var radīt neapmierinātību, taču, procesam nostabilizējoties, viss pakāpeniski ieiet savās sliedēs. Vienlaikus atzīstu, ka informāciju vecākiem būtu bijis vēlams nosūtīt jau decembra sākumā,” uzsver direktore.
“Mily” sistēma skolā – ēdinātāja vērtējums
Arī ēdināšanas uzņēmums “Baltic Restaurants Catering” laikrakstam skaidro, ka pirmās dienas jaunajā ēdināšanas sistēmā aizvadītas veiksmīgi. “Lielākā daļa skolēnu uz pusdienām ieradās ar aktīviem QR kodiem, un gadījumos, kad vecākiem radās neskaidrības, uzņēmums sniedza skaidrojumus un palīdzēja rast risinājumus. Janvāra sākumā ēdināšanas līgumu slēgšana noritēja aktīvi, un lielākā daļa vecāku tos noslēguši patstāvīgi. Pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas, līgumi pārtraukti tikai tiem bērniem, kuriem pakalpojums vairs nav nepieciešams,” stāsta uzņēmumā.
Skaidrojot sistēmas maiņas iemeslus, uzņēmumā uzsver, ka tās ieviestas, vienojoties ar Alūksnes novada pašvaldību, lai uzlabotu ēdināšanas uzskaiti un norēķinu kārtību. QR koda pārbaude ir ērtāka un ātrāka, turklāt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija nav vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur darbojas šāda sistēma, – “Mily.lv” platforma jau tiek izmantota vairākās skolās. Uzņēmums nenoliedz, ka sistēmas ieviešanas sākumā vecāku viedokļi bijuši atšķirīgi, tomēr, ikdienā to lietojot un izprotot sistēmas darbību un līguma nosacījumus, lielākā daļa ir apmierināti.
Ne visi vecāki gatavi parakstīt līgumu
Ir vecāki, kuri apzināti izvēlas līgumu neslēgt – nevis tāpēc, ka to būtu aizmirsuši izdarīt vai neprastu, bet gan tādēļ, ka viņiem radušies jautājumi un šaubas. “Esmu pateicīga, ka darbojos vecāku padomē un esmu arī “WhatsApp” padomes sarakstē. Mani pārsteidza, ka informācija par izmaiņām tika nosūtīta tieši pirms svētkiem, turklāt tikai e-pastā. Sapratu, ka neesmu vienīgā, kurai nav skaidrs, kas īsti jādara, tāpēc nolēmu nesteigties un uzreiz neko neparakstīt,” publiski nenosaucot savu vārdu, stāsta mamma. Kad vecāku padomes sarakstē citas mammas sāka uzdot jautājumus un norādīt uz nepilnībām, arī viņa pievērsās līguma saturam rūpīgāk. Tādēļ viņa pieņēma lēmumu līgumu pagaidām neparakstīt.
“Pirmdien bērns devās uz skolu un, pārnācis mājās, pastāstīja, ka pusdienas varēja saņemt arī bez līguma un QR koda, tikai par pilnu maksu – 2,50 eiro, bez pašvaldības atbalsta. Mani tas apmierina. Varbūt šis atbalsts citam ir vairāk vajadzīgs,” noteic vecāks un piebilst, ka mūsdienās mēs jau tā parakstām daudz dokumentu un nododam savus datus, bieži pat īsti nezinot – kam un kāpēc. Tāpat arī viņa būtu vēlējusies citādu komunikāciju. “Manuprāt, būtu bijis ļoti svarīgi, lai skolas vadība kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem tiktos ar vecākiem klātienē un visu izskaidrotu. Tāpat informācija par izmaiņām būtu jāsniedz laikus, dodot iespēju vecākiem iedziļināties un uzdot jautājumus,” viņa saka.
Bez līguma – bez līdzfinansējuma
Uzņēmums skaidro, ka skolas ēdnīcā kompleksās pusdienas iespējams saņemt arī bez noslēgta ēdināšanas līguma, taču šādā gadījumā, norēķinoties pie kases, netiek piemērots pašvaldības līdzfinansējums. Ēdnīcā pieejama arī izvēles ēdienkarte, par kuru iespējams norēķināties uz vietas. Vienlaikus vecāki tiek aicināti savlaicīgi pieteikt ēdināšanas kavējumus līgumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu precīzu porciju uzskaiti un mazinātu lieku ēdiena gatavošanu. Uzņēmumā uzsver, ka gadījumos, ja kavējums nav pieteikts, bet bērns pusdienās neierodas un QR kods netiek reģistrēts, maksa par pusdienām netiek ieturēta.
Skolas padomes priekšsēdētāja Dace Sniķere–Kļitko uzsver, ka vecākiem būtu bijis vieglāk sagatavoties pārmaiņām, ja informācija par jauno kārtību būtu nosūtīta agrāk, nevis tieši pirms skolēnu brīvlaika. “Ja informācija būtu saņemta vismaz nedēļu iepriekš, būtu vairāk laika skaidrošanai, savstarpējai komunikācijai un, ja nepieciešams, arī klātienes tikšanās reizēm. Jāņem vērā, ka ir vecāki, kuriem nav ne e-paraksta, ne kvalificētā “Smart-ID”, tāpēc viņiem bija laikus jānodrošina iespēja līgumus parakstīt drukātā veidā. To varēja organizēt vēl pirms brīvdienām,” norāda vecāku pārstāve. Viņasprāt, pirmajā informatīvajā vēstulē uzreiz vajadzēja skaidri norādīt arī to, kas notiek ar iepriekš iegādātajiem pusdienu taloniem, kā arī precizēt, vai 1.–4. klašu skolēniem, kuri saņem brīvpusdienas, būs jālieto jaunie QR kodi korektai porciju uzskaitei.
Viņa neslēpj, ka pati ar informāciju e-klasē iepazinās tikai pēc direktores atgādinājuma 29. decembrī, pēc kā tā tika nodota arī pārējiem skolas padomes locekļiem. “No vecāku puses bija daudz jautājumu. Daļai jautājumu varēja rast skaidrojumu līgumā vai pavadvēstulēs, taču neatbildētos apkopoju un nosūtīju ēdinātājam. Atbildes saņēmām 6. janvārī, un ar tām tika iepazīstināti arī padomes pārstāvji, kuri informāciju nodeva tālāk klašu vecākiem,” viņa stāsta.
Sistēmu vērtē pozitīvi
Vērtējot jauno sistēmu no savas ģimenes pieredzes, skolas padomes priekšsēdētāja atzīst, ka tā šķiet pat ērtāka nekā iepriekšējā. “Jau iepriekš pusdienas apmaksājām ar pārskaitījumu un iegādājāmies talonus ilgākam laikam uz priekšu. Tagad, ja vecāks aizmirst iedot bērnam naudu vai iegādāties talonus, bērns nepaliks bez pusdienām – tās tiks saņemtas “kredītā”, par ko vecāki vēlāk norēķināsies,” viņa skaidro.
Vienlaikus D. Sniķere-Kļitko piekrīt vecākiem, kuri uzskata, ka sākotnēji bijusi nepieciešama plašāka informācija, piemēram, iekļaujot e-pasta vēstulē jautājumu un atbilžu sadaļu. Tas mazinātu vecāku nepieciešamību zvanīt un rakstīt ēdinātājam. “Īpaši daudz neskaidrību bija par iepriekš iegādātajiem taloniem – tagad zinām, ka jāiesniedz iesniegums, un nauda tiks atmaksāta uz kontu. Tāpat jautājumus radīja pusdienu atteikšanas kārtība, jo līgumā minēti atšķirīgi nosacījumi. Ēdinātājs rakstiski apliecinājis, ka gadījumā, ja QR kods netiek noskenēts, maksa netiek ieturēta, pat ja pusdienas nav atteiktas līdz pulksten 7.00,” viņa skaidro.
Vēl būtiskas vecāku bažas bijušas par ēdienkartes pieejamību, jo daļa bērnu par pusdienošanu izlemj tikai pēc tās apskatīšanas. Ēdienkarte neesot bijusi pieejama ne skolas mājaslapā, ne e-klasē, taču, kā norāda skolas padomes priekšsēdētāja, šo jautājumu solīts sakārtot.
