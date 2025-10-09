Ievēlēta novada iedzīvotāju padome

Noslēgušās Alūksnes novada iedzīvotāju padomes vēlēšanas, un zināmi 16 cilvēki, kuri turpmākos piecus gadus darbosies sava novada un iedzīvotāju labā. Padomes vēlēšanās gan piedalījās vien neliela daļa novada iedzīvotāju – 531. Aktīvākie iedzīvotāji bija Jaunannas pagastā, kur vēlēšanās piedalījās 91 vēlētājs, un likumsakarīgi visvairāk punktu vēlēšanās saņēma tieši šīs teritorijas pārstāvis – Kaspars Gusts. Salīdzinājumam – Alūksnes pilsētā savu izvēli izdarīja vien 50 vēlētāji.
Lūdzot vērtēt iedzīvotāju aktivitāti, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis norāda, ka tā bija ļoti dažāda. Pagastos, kur bija vairāki kandidāti un vajadzēja izvēlēties vienu, aktivitāte bija lielāka – cilvēki izvēlējās paust atbalstu sev tīkamākajam kandidātam. “Jau vēlēšanu sākumā aktīvākās teritorijas bija Jaunanna un Pededze, kur vēlētāju skaits pārsniedza pilsētas rādītājus. Zinot balsstiesīgo skaitu novadā, aktivitāte kopumā ir salīdzinoši zema un varēja būt lielāka, taču nebija arī tā, ka kādā teritorijā neviens nebūtu devies vēlēt. Vietās, kur līdz šim kopiena bijusi aktīva, cilvēki iesaistījās vairāk. Iedzīvotāju padome gan nav tas pats, kas kopiena. Kopiena pastāv katrā pagastā – vairāk vai mazāk spēcīga, bet ar savu kodolu, kas darbojas konkrētajā vietā. Šobrīd katra kopiena ir izvēlējusies vienu līderi, kas to pārstāvēs iedzīvotāju padomē. Tādēļ kopumā vēlēšanu aktivitāti vērtēju kā apmierinošu,” teic I. Berkulis.
I. Berkulis atzinīgi vērtē to, ka novadā izveidota iedzīvotāju padome, jo tās darbs palīdzēs stiprināt saikni starp pašvaldību un iedzīvotājiem. “Kā padomei veiksies, būs atkarīgs no pašiem – ievēlētā padomes sastāva. Ja padome strādās konstruktīvi un mērķtiecīgi, veiksmīgi izdosies īstenot to, kas noteikts kā padomes kompetences.
Sastāvs ir labs – tajā ir daudzi zināmi cilvēki, pagastu un kopienu līderi. Tas ir īpaši vērtīgi, jo padome dabiski atbilst esošajām kopienām un spēs sniegt vēl lielāku pienesumu,” norāda I. Berkulis.
Balsot elektroniski vai klātienē
No iedzīvotājiem laikraksts saņēma komentārus, ka vēlēšanu sistēma bijusi sarežģīta un nesaprotama. I. Berkulis šim apgalvojumam nepiekrīt, uzsverot, ka iedzīvotājiem bija divas iespējas izteikt savu vēlmi – balsojot elektroniski vai klātienē klientu apkalpošanas centros. “Iespēja balsot klātienē bija pieejama pilnīgi visās teritorijās, līdzīgi kā tradicionālajās vēlēšanās, piemēram, pašvaldību. Lai gan nolikumā mēs varējām noteikt, ka vēlēšanas notiek tikai elektroniski – tas būtu atļauts –, izvēlējāmies dot iespēju vēlēt abos veidos. Ja būtu tikai elektroniski, vēlētāju skaits droši vien būtu vēl mazāks. Saprotam, ka ne visi iedzīvotāji prot strādāt ar elektronisko parakstu vai to vispār ir saņēmuši. Tādēļ vēlēšanās varēja piedalīties ikviens, un tie, kuri vēlējās, to arī izdarīja,” teic I. Berkulis. Iedzīvotāju padomei viņš vēl veiksmi un cer, ka kopīgi izdosies veidot konstruktīvu darbu novada labā.
Atbilstoši Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikumam iedzīvotāju padomes pirmo sēdi sasauks pašvaldības izpilddirektors. I. Berkulis konkrētu dienu pagaidām nevar nosaukt, vien teic, ka tas noteikti būs oktobra mēneša laikā. Pirmajā sēdē padomes locekļiem no sava vidus būs jāievēl padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs, kuri turpmāk vadīs un organizēs padomes darbību.
Tilts starp cilvēkiem un vietvaru
Visvairāk punktus vēlēšanās ieguvušais K. Gusts uzsver, ka šis panākums patiesībā ir jaunanniešu nopelns, kas parāda Jaunannas kā kopienas spēku. “Tas pierāda, ka mēs esam aktīvi un šajā ziņā soli priekšā gan citiem pagastiem, gan pilsētai. Protams, gribētos, lai aktivitāte būtu lielāka arī citos pagastos un pilsētā, kur dzīvo gandrīz puse novada iedzīvotāju. Vēlētāju aktivitāte kopumā bija zema. Iemesli var būt dažādi – vai nu pietrūcis informācijas, vai cilvēkos valda nolemtības sajūta un neticība, ka padome spēs kaut ko mainīt, tādēļ viņi izvēlējās neiesaistīties, ” teic jaunannietis.
K. Gusts pauž prieku par Jaunannas iedzīvotāju atsaucību. “Piešķirtais uzticības kredīts reizē ir arī spēcīga atbalsta aizmugure – vismaz no viena pagasta man ir garantēta laba sadarbība ar iedzīvotājiem. Padomi es salīdzinu ar tiltu, kas savieno divus krastus – vienā krastā atrodas iedzīvotāji, otrā – pašvaldība. Diemžēl pēdējos gados grava starp šiem krastiem ir kļuvusi arvien lielāka. Padomei būs izaicinājums izveidot drošu un pamatīgu tiltu, lai iedzīvotāju viedokļi, idejas un vajadzības nonāktu līdz novada vadībai,” teic K. Gusts un uzsver, ka lielākais izaicinājums būs sasaistīt tilta otrā pusē esošo vietējo varu. “Ir zināmas bažas un pietrūkst arī optimisma, zinot realitāti. Tomēr ceru, ka šis nav bezjēdzīgs pasākums un iedzīvotāju padome apliecinās sevi kā ļoti vērtīgu instrumentu. Ja skatāmies valsts mērogā, ir pašvaldības, kur padomes strādā ļoti labi un veiksmīgi. Svarīga ir uzticēšanās no vietējās varas un lai viņiem būtu vēlme sadzirdēt savus iedzīvotājus un sadarboties,” teic K. Gusts.
Aktīvi cilvēki – stipra padome
Iedzīvotāju padomes veidošanas procesā, skaidrojot sabiedrībai gan padomes nepieciešamību, gan darbības principus, aktīvi iesaistījās biedrība “Alūksnes lauku partnerība”, Alūksnes NVO atbalsta centrs un Alūksnes un Apes novada fonds. Alūksnes lauku partnerības valdes priekšsēdētāja Santa Harjo Ozoliņa rezultātu vērtē pozitīvi: padome ir ievēlēta, un mērķis sasniegts. “Ja runājam par vēlētāju aktivitāti – jāatceras, ka šīs bija pirmās padomes vēlēšanas mūsu novadā. Iespējams, daļa nemaz nav iedziļinājušies šajā procesā vai arī par to nav informēti. Protams, ir arī tādi, kas zina, bet raugās uz to visu skeptiski. Tomēr, manuprāt, priekš pirmās reizes rezultāts ir labs – vairāk nekā 500 novada iedzīvotāji zina, kas ir iedzīvotāju padome. Nākamais solis – lai padome sāk veiksmīgi strādāt, un tad radīsies arī lielāka interese no sabiedrības. Paldies drosmīgajiem, kuri bija un ir gatavi šajā procesā iesaistīties. Es redzu, ka mums ir aktīvi cilvēki – atbildīgi par savu vietu, un tas jau ir ļoti daudz,” vērtē S. Harjo Ozoliņa.
