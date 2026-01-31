Alsviķu skolā pasniedz viespedagogs no Turcijas

Otrdien Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā mācību stundas noritēja citādi, nekā ierasts, – skolā viesojās pedagogs Dogans Alps Arins no Turcijas pilsētas Stambulas, kurš sporta stundas vadīja angļu valodā. Tādējādi vienā mācību stundā notika divas – sports un angļu valoda, kustību apvienojot ar valodas apguvi.
“Mēs vienmēr priecājamies par iespējām audzēkņiem gūt jaunu pieredzi un darboties citādi nekā ikdienā – paplašināt redzesloku un iegūt jaunu skatījumu. Šī ir īpaši vērtīga iespēja, jo pasniedzējs pie mums ierodas klātienē. Audzēkņiem tā ir iespēja paraudzīties uz lietām no cita skatupunkta, satikt jaunus cilvēkus un dzirdēt svešvalodu. Diemžēl daudzi audzēkņi nav bijuši ārpus Latvijas un neapmeklē arī pasākumus, tāpēc šādas tikšanās viņiem ir ļoti nozīmīgas. Tas uzlabo viņu dzīves kvalitāti, paplašina skatījumu un ienes ikdienā pozitīvas emocijas. Audzēkņi zina, ka pie viņiem ierodas viesis, un vienmēr ar nepacietību gaida šīs tikšanās. Vairāki Alpu jau satikuši iepriekš un ar prieku gaida atkalsatikšanos. Katrs šāds notikums padara dienu izzinošu un krāsainu,” stāsta sporta skolotāja Elīna Karaseva.
Divi mācību priekšmeti vienā stundā
Mācību priekšmetu integrēšana izglītības procesā nav nekas neparasts. Kā atzīst paši pedagogi, tieši nedaudz citādāku stundu laikā audzēkņi vielu apgūst vieglāk, piemēram, ļaujot pašiem darboties, pētīt. “Sports šajā gadījumā ir īpaši pateicīgs mācību priekšmets. Piemēram, sporta stundā iespējams integrēt matemātiku – mērīt, skaitīt, rēķināt un salīdzināt. Audzēkņi var izmērīt savu pulsu, aktīvi darboties un pēc tam salīdzināt rezultātus, vienlaikus apgūstot arī zināšanas par to, kādam pulsam jābūt, lai nenodarītu sev pāri. Šāda stunda vienmēr audzēkņiem ir daudz interesantāka un paver daudz plašākas iespējas nekā klasiskā mācību stunda,” skaidro pedagoģe. Šajās nodarbībās integrēti divi mācību priekšmeti – sports un angļu valoda. Alps ar audzēkņiem sazinājās angļu valodā, dodot iespēju jau iepriekš apgūto sporta terminoloģiju izmantot praksē. Savukārt audzēkņi, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēja aktīvi līdzdarboties, vēroja mācību stundu un dzirdētos vārdus angļu valodā pierakstīja darba lapās, skaidro angļu valodas skolotāja Ilona Riekstiņa.
Sadarbība, kas turpinās
Tieši skolotājas I. Riekstiņas draudzība ar Tarhana koledžu Stambulā un tās direktori Seldu Arinu, Alpa mammu, ir iemesls, kādēļ Alps izvēlējās vadīt nodarbības Latvijā, Alsviķu skolā. “2004. gadā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija “Comenius” projekta ietvaros uzsāka sadarbību ar skolu Turcijā. Veiksmīgi aizsāktā sadarbība turpinājās arī citos projektos, un laika gaitā Seldas dēlam radās interese par Latviju un latviešu valodu. Pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas Stambulā Alps izvēlējās studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Latvijā viņš pavadījis ilgu laiku, sešus gadus, un ir iemīļojis mūsu kultūru, vidi un cilvēkus. Lai arī šobrīd Alps Latvijā vairs nedzīvo, Alsviķu skolā viņš viesojās jau otro reizi. Pirmā viesošanās notika 2023. gadā, kad viņš skolā ieradās kopā ar mammu Seldu,” atminas I. Riekstiņa un teic, ka šis ir viens no piemēriem, kā projektu laikā iepazītie cilvēki kļūst par ilggadējiem draugiem un ļauj īstenot jaunas ieceres arī šodien. Tā, piemēram, šopavasar Alsviķu skolas audzēkņi, apdares darbu strādnieki un pavāru palīgi, “Erasmus+” projekta ietvaros dosies gūt darba pieredzi uz Ungāriju. Ungārija ir jauns skolas sadarbības partneris, tāpēc dalība projektā paver jaunas iespējas.
Pedagoģija ar pievienoto vērtību
Šobrīd Dogans Alps Arins ir viens no vadošajiem darbiniekiem skolā Stambulā, kur arī mācās bērni ar īpašām vajadzībām, bāreņi. Tas nozīmē, ka viņam ir plaša pieredze darbā ar bērniem, kuri dzīvē guvuši citādāku pieredzi – bērniem, kuri nav auguši ģimenē un kuru ikdiena atšķiras no ierastā. Arī Alsviķu skolas audzēkņi ir ar dažādu pieredzi, tāpēc šāda pedagoga klātbūtne un pieredzes apmaiņa ir īpaši vērtīga gan audzēkņiem, gan pedagogiem. “Vienmēr jūtos gandarīts, ka varam kopā kustēties un veikt fiziskus vingrinājumus. Ja redzu, ka viņi izbauda nodarbību, iesaistās un ir priecīgi, arī pats jūtos labāk. Katra šāda tikšanās man sniedz jaunas atziņas un māca ko vērtīgu. Patiesībā darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nav sarežģīts – viņiem vienkārši nepieciešama sirsnība, sapratne un mīlestība. Ja viņi jūtas labi, arī attieksme ir pozitīva,” saka Alps. Savulaik, vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, viņam kopā ar draugiem bija iecere Alūksnē rīkot nometni Turcijas bērniem. Diemžēl šo ieceri īstenot neizdevās, jo Alūksne atrodas pierobežā.
Pēcpusdienā pedagogs vadīja kursus, kuros piedalījās gan Alsviķu skolas, gan Alūksnes Sporta skolas pedagogi. Kursu laikā tika runāts par aktualitātēm sporta psiholoģijā, Alps dalījās pieredzē darbā ar bāreņiem Turcijā, kā arī iepazīstināja ar rokasbumbas spēli. Latvijā rokasbumba nav plaši izplatīts sporta veids, tādēļ pedagogs sniedza ieskatu tā būtībā un metodikā, skaidrojot pamatprincipus un pielietojumu treniņu darbā. Interese un zināšanas par šo sporta veidu viņam ir arī personīgas, jo rokasbumbu spēlē pats Alps, bet viņa tētis ir izlases treneris.
