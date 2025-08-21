Alūksnes slimnīca palikusi bez pediatra

SIA “Alūksnes slimnīca” nākusi klajā ar paziņojumu, ka no 1. augusta uz nenoteiktu laiku būs slēgta Bērnu nodaļa. Tas saistīts ar pediatru prombūtni – arī uz nenoteiktu laiku, līdz ar ko slimnīcā netiks nodrošināts arī neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojums pediatrijas profilā slimnīcas Uzņemšanas nodaļā. Bērnu ārstu trūkst, tomēr slimnīcas administrācija nav atmetusi domu piesaistīt jaunos ārstus pediatrus.
SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa skaidro, ka tas tādēļ, ka šī gada sākumā Bērnu nodaļas vadītāja daktere Anita Šnikvalde iesniegusi atlūgumu. Viņa nodaļā vairs nestrādā, bet turpmāk pildīs tikai ģimenes ārsta darba pienākumus. “Līdz ar to kādu laiku pie mums uz dežūrām brauca daktere pediatre Madonas slimnīcas Bērnu nodaļas vadītāja Ināra Ližbovska. Ierastajā laikā slimnīcas Bērnu nodaļā strādāja arī daktere pediatre Inese Priedīte un daktere pediatre Līvija Eriņa. Tomēr arī allaž enerģiskā un zinošā daktere Priedīte, kurai pašlaik ir darba nespējas lapa, darījusi zināmu, ka turpmāk slimnīcā vairs nestrādās,” situāciju skaidro M. Kauliņa. Līdz ar to arī daktere Eriņa izdarījusi izvēli un darbu pēc pašas vēlēšanās Alūksnes slimnīcas Bērnu nodaļā vairs neturpinās.
Izsludināta vakance
Alūksnes slimnīcai šogad pēc sadalījuma pienākas pediatrs. “Ļoti gaidām šo speciālistu. Augustā slimnīcā darba vizītē viesojās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols un slimnīcas valdes locekļi, kuri mums pastāstīja, ka notikusi intervija ar kādu rezidenti pediatrijā, kura norādījusi, ka dosies darbā uz Alūksnes slimnīcu. Pašlaik gan vēl nekādu apstiprinājumu šim faktam neesam saņēmuši, lai gan līdz septembrim būtu jānoslēdz sadarbības līgums. Tomēr jāgaida vēl četri gadi, kamēr jaunā speciāliste studēs rezidentūrā,” stāsta slimnīcas valdes priekšsēdētāja. Domājot par Bērnu nodaļas iespēju atsākt darbu, SIA “Alūksnes slimnīca” izsludinājusi vakanci uz Bērnu nodaļas galvenā ārsta/pediatra vakanci, kurai gan pašlaik neviens nav atsaucies.
Nav gatavi pārbraucieniem
Ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvjiem Alūksnes slimnīcas administrācija pārrunājusi iespēju pāriet uz Bērnu nodaļas dienas stacionāru Alūksnē, jo šādu praksi pielieto arī citas slimnīcas. Tomēr arī tad ārstam pediatram jābūt uz vietas katru dienu. “Vienkāršāk, protams, šādu praksi ir realizēt Pierīgas slimnīcās, kur pediatrs uz darbu slimnīcā ikdienā var aizbraukt. Mēs esam tālu no lielajiem centriem, tādēļ izbraukāt grūti. Par šo tēmu esmu diskutējusi ar Balvu un Rēzeknes novadu pediatriem, bet arī viņiem savos reģionos darba pietiek, un viņi nav gatavi braukt strādāt arī pie mums. Problēmu esam pārrunājuši arī ar Latvijas Pediatru asociācijas valdes priekšsēdētāju profesori Ilzi Gropi, taču bez rezultātiem,” stāsta valdes priekšsēdētāja.
Tomēr Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pediatru drīkst aizvietot arī ģimenes ārsti, tādēļ bērni ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru nepieciešamības gadījumā var vērsties pie ģimenes ārsta. Savukārt gadījumā, ja nepieciešama stacionēšana, ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna pacientu nogādās uz tuvāko slimnīcu, kur palīdzību bērniem sniegs.
Cerību neatmet
M. Kauliņa stāsta, ka slimnīcas administrācija jauno pediatru meklējumos nav apstājusies. “Uzrunājām kādu pediatru, kurš pašlaik strādā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Viņš atbrauca uz Alūksnes slimnīcu apskatīt telpas un aprīkojumu, ieinteresējām viņu. Turklāt speciālists izrādīja interesi Alūksnē strādāt ar bērniem, kuriem konstatēts autiskais spektrs, arī ambulatori. Pediatru piesaistē iesaistījusies arī novada pašvaldība un piedāvāja viņam trīsistabu dzīvojamo platību gadījumā, ja jaunais speciālists izlems par labu darbam Alūksnē. Taču viņš pašlaik vēl aptuveni pusgadu studēs doktorantūrā, strādā arī par pasniedzēju, tādēļ ļoti gaidīsim viņa lēmumu pēc studijām,” atklāj M. Kauliņa un uzsver, ka nav atmesta doma rast iespēju slimnīcas Bērnu nodaļai darbu turpināt.
Remontē grīdas
Alūksnes slimnīca stacionāro ārstniecības iestāžu dalījumā pēc sniegto pakalpojumu līmeņiem ir 2. līmeņa slimnīca, tādēļ M. Kauliņa norāda, ka pediatrija pacientu skaitu neietekmē. “Finansējums kopumā slimnīcā nāk no pacientiem obligātajos profilos – ķirurģijā un internajā medicīnā, kā arī no blakus profiliem – neiroloģijas un traumatoloģijas,” stāsta viņa. Tagad, kamēr darbam tiek meklēti speciālisti pediatrijā un Bērnu nodaļa ir slēgta, slimnīcas administrācija šo laiku izmanto, lai nodaļas telpas remontētu. “Ļoti nolietojusies bija Bērnu nodaļas telpu grīda. Tā ļoti čīkstēja un īpaši nakts laikā radīja lielu diskomfortu gan personālam, gan pacientiem, tādēļ to uzlabojam,” stāsta M. Kauliņa un cer rast risinājumu pediatru piesaistē.
