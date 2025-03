Svinīgā karavīru zvēresta nodošanā Alūksnē piedalās Valsts Prezidents (papildināta foto galerija)

Šodien, 1. martā, Kājnieku skolā notika svinīgā 93 rezervistu militārās apmācības ziemas kursa un 92 Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā dienestu pildošo valsts aizsardzības dienesta karavīru zvēresta došanas ceremonijas. Karavīrus, kas šeit dienēja no dažādiem Latvijas novadiem, ar sekmīgi pabeigtām apmācībām un zvēresta nodošanu sveica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns. “Es saku paldies jūsu instruktoriem, skolas virsniekiem par to, ka viņi atdeva maksimālo, lai jūs sagatavotu par mūsu valsts aizstāvjiem. Tas noteikti nebija viegli, noteikti bija grūtības, bet jūs to paveicāt. Un laikā, kad tur ārā ir ļoti skarbi vēji, kad ziņas ir trauksmainas, mēs ļoti labi saprotam, ka pirmā mūsu aizstāvības līnija esam mēs paši – mūsu gatavība aizstāvēt mūsu Latviju. Tās zināšanas, tās iemaņas, ko jūs šodien apliecināsiet ar zvērestu, ko jūs esat apguvuši šajā mācību laikā, jums palīdzēs gan ikdienā, gan, iespējams, arī krīzes brīdī. Pirmā mūsu aizstāvības līnija esam mēs paši. Zināšanas, ko ieguvāt jums palīdzēs gan ikdienā, gan, iespējams, krīzes brīdī. Tādēļ novēlu neaizmirst šeit pavadīto laiku un ik pa brīdim atjaunot iegūtās iemaņas, mierīgas debesis un mierīgu dzīvi, bet arī gatavību mūsu valsti aizstāvēt,” teica. E. Rinkēvičs.

Jau ziņots, ka 15. janvārī valsts aizsardzības dienestu sāka 2025. gada janvāra iesaukums, un tas tiek īstenots trīs dienesta vietās – Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā, Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonā Rīgā, militārajā bāzē “Lielvārde” – Gaisa spēkos.