Sociālās aprūpes centrā „PĪLĀDŽI’’ ielīgo Jāņus! 

22. jūnijā aprūpes centra „Pīlādži’’ iemītnieki pulcējās centra pagalma lapenē, lai kopīgi ielīgotu skaistākos svētkus Jāņus. Jau trešo gadu tos ar skanīgām dziesmām palīdzēja ielīgot tuvākie kaimiņi un draugi, Mālupes saieta nama sieviešu vokālais ansamblis kopā ar saieta nama vadītāju Ivetu ZVEJNIECI. Par muzikālo pusi parūpējāsansambļa vadītāja Agate DELPERE. Uzrunu klātesošajiem teica centra sociālā rehabilitētāja Māra ZIHMANE.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sagaidītāju pulkā bija vadītāja Laima KAŅEPE sociālā aprūpētāja Andriana PREIMANE, medicīnas māsa Maija KĻAVIŅA ,Sociālā rehabilitētāja Māra ZIHMANE,saimnieks Māris ZVEIJNIEKS un centra darbinieks Edgars GALLA. Pirms tam tika pušķotas telpas, lapene ar meijām, ziediem, pīti vaiņagi, saimnieces Baiba un Rudīteparūpējās par to, lai sarūpētais cienasts nonāktu līdz galdiem. Šī pasākuma galvenie vaininieki bija centra Jāņi- Jānis, Jānis LAPSIŅŠ, Jānis PODKALNS, Jānis PILSKALNIETIES, Jānis LĀVIŅŠ, un mūsu dežurants Jānis NAUDIŅŠ un pirmo reizi Jāņu pulku papildina Līga-Līga HELMANE! Pasākums bija ļoti gaidīts, arī tāpēc, ka šogad tas bija pirmais, kuru varēja izbaudīt no sirds patikas jo COVID-19 dēļ daudzi nenotika, arī laiks bija īsi piemērots svinēšanai pagalmā. Skanīgais „Līgo’’pieskandināja ne tikai pagalmu, bet arī istabas, un to dzirdēja arī tie, kuriem veselība neatļāva atstāt telpas.

Jautrību palīdzēja uzturēt ebreju ceļojošais tirgotājs Ābrams, kurš piedāvāja savu preci. Kad bija gaviļnieki apsveikti un gana pacienājušies ar pīrāgiem un citiem gardumiem, daudziem bija vēlēšanās nofotografēties zem darbinieku veidotās arkas. Piebilstams, ka šogad pirmo reizi Jāņu pasākumā piedalījās centra vadītāja Laima KAŅEPE, Sociālā rehabilitētāja Māra ZIHMANE un sociālā aprūpētāja Andriana PREIMANE

Esam atnākuši līdz gada visskurbākajam mēnesim, kad saule debess jumā raugās lejā uz zemes ļaudīm, kas lejā pavisam noreibuši no tām enerģijām, kuras staro no pļavām, kokiem un mums pašiem. Šis ir visdīvainākais gadalaiks, kad katrs cilvēks kaut mazliet atplaukst sevī. Šis ir laiks, kad tumsa zaudē cīniņā ar gaismu. Tas ir pakāpiens, uz kura var sākt sajust sevi kā cilvēku, kurš drīkst spēj un prot iet uz gaismu, veselību, veiksmi,mīlestību un laimi. Tik daudz skaistu mirkļu vēl priekšā, arī jums mīļie līgotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Paldies visiem, kuri gādāja par šo skaisto pasākumu, paldies visiem, kuri ņēma dalību.

Līdz citai reizei! Priecīgus Līgo svētkus!