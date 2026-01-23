Abonē! E-avīze
Rallija servisa parkā liela rosība, nāciet arī rīt!

17:17 23.01.2026

Sandra Apine

149

Šovakar pulksten 17.00 startē rallijs “Alūksne”, taču jau no pulksten 15 rallija servisa parkā Rūpniecības ielā 7A (“Cewood” servisa parks) liela rosība – rūc auto, notiek pēdējie rallija auto apkopes darbi, klikšķ mediju fotoaparāti.

Servisa parkam Alūksnes rallija vēsturē šī ir jauna atrašanās vieta, un tā solās būt centrālā vieta rallija faniem, gan ļoti interesanta tiem, kuri nedosies vērot sportistus distancē.

Gan piektdien, gan sestdien visi interesenti šeit laipni gaidīti apskatīt mašīnas, mehāniķu darbu, satikt un aprunāties ar sportistiem, iegūt autogrāfus, filmēt un fotografēties.

Svarīgi – šeit (telpās) skatāma arī retro auto eksponātu izstāde. Tā jāmeklē, ieejot servisa parkā, uzreiz pa kreisi. Neliels ieskats – šajā reportāžā. Ēkā būs iespējams baudīt ēdienus un dzērienus, sasildīties.

Piektdien servisa parks apmeklētājiem būs atvērts no 15.00, savukārt, ja kāds nepaguva šodien –dodieties rīt no 8.00 līdz 16.00 – gaidāma vēl lielāka rosība un rallija gaisotne.

Servisa parkā sastapām un veiksmes vēlējām pašmāju rallija duetam – alūksniešiem Zigurdam Kalniņam un Renāram Salakam. Renāra gan fotografēšanās brīdī nebija, bet uz starta būs! Lai veicas!

Šovakar visi interesenti gaidīti Alūksnē Dārza ielu 11 (uz laukuma pie administratīvās ēkas), kur pulksten 17.00 sāksies rallija atklāšanas ceremonija. Pēc amatpersonu uzrunām 17.30 trasē dodas sporta automašīnas, kuras startēs pirmajos divos nakts posmos.

