Svētdiena, 16. novembris
Banga, Glorija
Pasniegtas Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas

15:03 16.11.2025

Sandra Apine

151

Alūksnes novada Kultūras centrā 14. novembrī notika “Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas  2024./2025” ceremonija, kuru rīkoja Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. 

Šogad apbalvojumus piešķīra sešās nominācijās – gada jaunietis – iedvesma, gada jauniešu komanda, gada jaunietis skolā, gada balsts jauniešiem, gada jaunietis – darītājs un – gada notikums jauniešiem. 

Gada jaunietis – iedvesma – Evelīna Spiridonova;

Gada jaunietis skolā – Marta Aire;

Gada jaunietis – darītājs – Artūrs Mironovs;

Gada jauniešu balsts – Jana Kalēja;

Gada jauniešu komanda – Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas pašpārvalde “Spārni”;

Jauniešu gada notikums – Jaunannas dubļu tautas bumba.

Vairāk stāstīsim laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

Foto: Beatrise Skulte

