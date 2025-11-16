Pasniegtas Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas

Alūksnes novada Kultūras centrā 14. novembrī notika “Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas 2024./2025” ceremonija, kuru rīkoja Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs.
Šogad apbalvojumus piešķīra sešās nominācijās – gada jaunietis – iedvesma, gada jauniešu komanda, gada jaunietis skolā, gada balsts jauniešiem, gada jaunietis – darītājs un – gada notikums jauniešiem.
Gada jaunietis – iedvesma – Evelīna Spiridonova;
Gada jaunietis skolā – Marta Aire;
Gada jaunietis – darītājs – Artūrs Mironovs;
Gada jauniešu balsts – Jana Kalēja;
Gada jauniešu komanda – Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas pašpārvalde “Spārni”;
Jauniešu gada notikums – Jaunannas dubļu tautas bumba.
Vairāk stāstīsim laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.
Foto: Beatrise Skulte
