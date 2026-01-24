Mārtiņa Seska ekipāža avarē, Alūksnes rallijā uzvar igaunis, vēsturisko auto kausā – novadnieks Intars Rezakovs

Mārtiņa Seska un Renāra Franča ekipāža piedzīvoja izstāšanos no “Rally Alūksne” priekšpēdējā ātrumposmā, līdz ar ko par sacensību uzvarētāju kļuvis igauņu pilots Karls Martins Volvers ar “Toyota GR Yaris Rally2” automašīnu, vēsta Sportacentrs.com. Priecīgā ziņa – novadnieks Intars Rezakovs/Elvijs Zebuliņš (“Subaru Impreza”) guva uzvaru Vēsturisko automobiļu rallija kausā.
Līdz izstāšanās brīdim Seska ekipāža dominēja Latvijas rallija čempionāta pirmajā posmā Alūksnē. Pēc piektdienas nakts ātrumposmiem bija izdevies iekrāt jau 24 sekunžu pārsvaru pār Volveru, bet šodien WRC dalībnieki turpināja rādīt lielisku veikumu un uzvarēja pirmajos četros dienas ātrumposmos. Tobrīd tuvākie sekotāji atpalika jau gandrīz pusotru minūti.
Liktenīgais izrādījās 14.96 km garais “Geo Solutions” ātrumposms. Komanda sociālajos tīklos ziņo: “Atspiedāmies pret kupenu, bet tur labi noslēpts akmens.” Rezultātā “Sports Racing Technologies” sagatavotajam “SRT Proto 02” spēkratam tika nolauzts priekšējais labais ritenis un ceļu turpināt nebija iespējams.
M. Volvers bija ātrākais pēdējos divos ātrumposmos un kļuva par rallija uzvarētāju.
Sacīkšu organizatoriem viņš teica: “Žēl, ka Mārtiņam Seskam tā sanāca, bet tas ir rallijs – tā mēdz gadīties. Šai mašīnai šis ir pirmais rallijs, par to prieks. Visi apstākļi bija perfekti, lai uzvarētu. Mēs esam ļoti laimīgi!”
Latvijas ekipāžas šoreiz absolūtās ieskaites pirmajā trijniekā neiekļuva. Atpaliekot 1 minūti un 14 sekundes, otrajā vietā ierindojās polis Arons Domžala (“Škoda Fabia R5 evo”), bet vēl minūti zaudēja un trešo vietu guva Filips Alens (“Škoda Fabia RS Rally2”). Brits pēdējā dopā pazaudēja nepilnu minūti, lai gan pirms tam bija tikai sešas sekundes aiz Domžalas. “
Stabilu un labu sniegumu nodemonstrēja Jānis Vorobjovs/Artūrs Žeibe (“Mitsubishi Mirage”), kuri jau piektdien bija pacēlušies uz piekto vietu, bet pēc Seska neveiksmes iekārtojās ceturtajā pozīcijā, tajā arī sasniedzot finišu. Latvijas rallija kausa LRK5 grupas ieskaitē Vorobjovam uzvara un tikai piecu sekunžu pietrūka līdz Alenam, kurš startēja ar ievērojami jaudīgāku auto. Tāpat Vorobjovam/Žeibem trešā vieta LRČ1 grupā, aiz Volvera un Domžalas.
Arī Kristers Cimdiņš/Renārs Šķenders ar nesen iegādāto “VAZ 2107” rādīja teicamu sniegumu un visu sacīksti bija līderi 2WD kategorijā. Vientilta piedziņa ieskaitē līdz ar to viņiem pirmā vieta. Lietuviešu pilota Bruno Urmo Grica ekipāža ar “Opel Corsa Rally4” ierindojās otrajā vietā, bet Cimdiņš gandrīz visas dienas garumā spēja saglabāt vairāk kā pusminūtes pārsvaru. Cimdiņa/Šķendera ekipāžai pārliecinoši izdevās uzvarēt arī Latvijas rallija čempionāta LRČ6 grupā, tāpat arī LRK7 ieskaitē.
Sestdienas ātrumposmos notika neviena vien avārija. Dažas ekipāžas spēja turpināt, bet citas bija spiestas izstāties. Dmitrijs Feofanovs/Normunds Kokins (“Ford Fiesta Rally3”) ieslīdēja grāvī un apgāzās uz jumta, taču līdzjutēji viņiem palīdzēja atgriezties trasē. Šis duets beigās pat izcīnīja uzvaru LRK3 ieskaitē. Turpat avarēja Madars Dīriņš/Gints Lasmanis (“Mitsubishi Lancer Evo X”), kuru auto grāvī palika uz sāniem – arī viņi tomēr sasniedza finišu. Ar salauztu piekari izstājās Ralfs Sirmacis/Māris Kulšs (“Mitsubishi Lancer Evo VIII”), tāpat avarēja un līdz finišam neaizbrauca Mārtiņš Ločmelis/Harijs Vējiņš (“Subaru Impreza STI”), Dans Leščs/Jānis Vīksna (“BMW 323”) un arī citas ekipāžas, bet Zigurds Kalniņš/Renārs Salaks (“BMW Compact”) izstājās ar ātrumkārbas defektu.
Latvijas rallijsprinta kausa ieskaitē uzvaru guva Kristaps Dzīvītis/Mārtiņš Rudevičs (“Audi 80”). Piecos no sešiem ātrumposmiem ātrākie bija Mārtiņš Ķikusts/Ingars Andževs (“Mitsubishi Lancer Evo VII”), taču šī ekipāža saņēma minūtes sodu par pāragru ierašanos laika kontrolē, kas viņiem atņēma cerību uz uzvaru. Pēdējā ātrumposmā Ķikusts izrāva otro vietu, no uzvarētāja Dzīvīša atpaliekot 12 sekundes un tikai ar sekundes pārsvaru uzveicot Jurģi Meisteru/Gatis Gedroicu-Jurago (“Mitsubishi Lancer Evo”). Šīm trim ekipāžām arī pirmās trīs vietas RSK8 grupā.
Intars Rezakovs/Elvijs Zebuliņš (“Subaru Impreza”) guva uzvaru Vēsturisko automobiļu rallija kausā, aiz sevis ļoti pārliecinoši atstājot Oskaru Līdaku/Oskaru Līdaku (“Subaru Impreza”) un igauņu pilotu Arturu Laulu (“Lada VFTS”).
