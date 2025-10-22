Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 23. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
weather-icon
+5° C, vējš 0.45 m/s, D vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Kopienu spēks iedvesmo darboties!

15:15 22.10.2025

Agita Bērziņa

201

Apē aizvadīta konference par vietējo iniciatīvu un sadarbību, kurā tikās aktīvi cilvēki no Alūksnes, Smiltenes, Valmieras un Gulbenes novadiem, lai dalītos pieredzē un iedvesmotu cits citu – kā ar sadarbību, radošumu un pašiniciatīvu stiprināt vietējās kopienas.

Konferenci atklāja biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece ar iedvesmas uzrunu “Sadarbojies, līdzdarbojies, iedvesmo”.

Konferenci atklāja biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece ar iedvesmas uzrunu “Sadarbojies, līdzdarbojies, iedvesmo”. Dienas gaitā dalībnieki iepazina dažādus kopienu stāstus un pieredzes. Par to, kā “Ape rada, dara un bauda”, stāstīja Liene Ābolkalne, Ilva Sāre un Daiga Bojāre. Baiba Gusta un Elita Jansone no biedrības “Interešu centrs Jaunanna” iepazīstināja ar pirmo Viedo ciemu Alūksnes novadā, savukārt Aiva Lielbārde un Anta Spilva no biedrības “Mēs Kalncempjiem” dalījās pieredzē par to, kā kopā darboties viegli un ar prieku.

Linda Karlsone no biedrības “Cilvēks. Iniciatīva. Kopiena.” stāstīja, kā “Lauki sākas ar cilvēku”, bet radošā zīmola SIA “LAUX” īpašnieces Marta Vētra un Madara Mestere dalījās pieredzē par radošo lauksaimniecību kā kopienas sastāvdaļu. Savukārt Rūta Mūrniece no ZS “Ķelmēni” aicināja ielūkoties ģimenes kopienas spēkā un dzīvē ar garšu.

Konference tika rīkota projekta “Alūksnes NVO atbalsta centrs – saliedētas un atbalstošas kopienas veicinātājs” ietvaros ar finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno pārtraukt saldumu paciņu dāvināšanu Ziemassvētkos

07:40 20.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ugunsgrēks Alūksnē: dega dēļi un dzīvojamās mājas piebūve

09:30 16.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kad sirds dejo – Liepnas dejotāji atjauno tautas deju tradīcijas (1)

08:00 17.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padomi vadīs Kaspars Gusts (7)

08:44 16.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Satrauc elektrības pārrāvums – vainīgs bebrs

15:12 21.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Savā jubilejā iedzīvotājiem dāvina 2 izstādes

13:49 16.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Ja neabonējat "Alūksnes un Malienas Ziņas", kas Jums kavē to darīt?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
23
Oktobris
Sākums: 11:00

Skolēnu brīvdienu aktivitāte
Ceturtdiena
23
Oktobris
Sākums: 12:00

Senioru pēcpusdiena “Lapas dzeltenas…”
Ceturtdiena
23
Oktobris
Sākums: 12:30

Tikšanās ar autori Lauru Vinoradaovu
Sestdiena
25
Oktobris
Sākums: 11:00

Malēniešu kāršu spēles PUNS Ceļojošais turnīrs
Sestdiena
25
Oktobris
Sākums: 11:00

Grāmatu svētki
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025

Rets komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Sporta veids kam vienmēr var būt ļoti laba nākotne. Finansiāli labi. Nevajag arēnu vai halli īrēt. Šahistu ar vienmēr bijis ļoti daudz. Nav jāpārdzīvo vai komandā pietiks sportistu vai nē, uz kaut[...]

12:46 18.10.2025

Kalvitis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Svētdien blitz turnīrs. Visi var piedalīties. Varbūt būs daudz spēlēt gribētāju, jo ir kaut kāda informācija par šo turnīru aluksniesiem.lv un avīzē ar.

12:39 18.10.2025

Uldis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Varētu festivālu par Vaidavas Plūmes kausu nodēvēt nākotnē. Tas vis ļoti interesanti. Ļoti demokrātisks sporta veids, jo nav vecuma ierobežojuma.

12:31 18.10.2025

Andris komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Varēja būt trīs dienu turnīrs. Ar pamatīgu finālu, kur kausu lielu iegūst uzvarētajs. Ja kas varbūt šodien būs ar rezultāti. Zināt kas ir kas mums šahā.

12:25 18.10.2025