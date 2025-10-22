Kopienu spēks iedvesmo darboties!

Apē aizvadīta konference par vietējo iniciatīvu un sadarbību, kurā tikās aktīvi cilvēki no Alūksnes, Smiltenes, Valmieras un Gulbenes novadiem, lai dalītos pieredzē un iedvesmotu cits citu – kā ar sadarbību, radošumu un pašiniciatīvu stiprināt vietējās kopienas.
Konferenci atklāja biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece ar iedvesmas uzrunu “Sadarbojies, līdzdarbojies, iedvesmo”.
Konferenci atklāja biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece ar iedvesmas uzrunu “Sadarbojies, līdzdarbojies, iedvesmo”. Dienas gaitā dalībnieki iepazina dažādus kopienu stāstus un pieredzes. Par to, kā “Ape rada, dara un bauda”, stāstīja Liene Ābolkalne, Ilva Sāre un Daiga Bojāre. Baiba Gusta un Elita Jansone no biedrības “Interešu centrs Jaunanna” iepazīstināja ar pirmo Viedo ciemu Alūksnes novadā, savukārt Aiva Lielbārde un Anta Spilva no biedrības “Mēs Kalncempjiem” dalījās pieredzē par to, kā kopā darboties viegli un ar prieku.
Linda Karlsone no biedrības “Cilvēks. Iniciatīva. Kopiena.” stāstīja, kā “Lauki sākas ar cilvēku”, bet radošā zīmola SIA “LAUX” īpašnieces Marta Vētra un Madara Mestere dalījās pieredzē par radošo lauksaimniecību kā kopienas sastāvdaļu. Savukārt Rūta Mūrniece no ZS “Ķelmēni” aicināja ielūkoties ģimenes kopienas spēkā un dzīvē ar garšu.
Konference tika rīkota projekta “Alūksnes NVO atbalsta centrs – saliedētas un atbalstošas kopienas veicinātājs” ietvaros ar finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Komentāri