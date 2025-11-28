Abonē! E-avīze
Piektdiena, 28. novembris
Rita, Vita, Olita
weather-icon
+1° C, vējš 0.45 m/s, D-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

“Katrīna” krustcelēs: starp pagātnes spēku un nākotnes cerībām

08:14 28.11.2025

Agita Bērziņa

280


Šodien laikrakstā rakstām par pirms gandrīz divdesmit gadiem Alūksnē izveidotu sieviešu apvienību “Katrīna”. Tās darbība pēdējos gados apsīkusi liekot uzdot jautājumu – vai to likvidēt, vai ļaut tai atdzimt jaunā formā un jaunā paaudzē? Vai likvidēt to, ko pirms diviem gadu desmitiem radošas un darbīgas sievietes no dažādiem novada pagastiem radīja ar degsmi un entuziasmu? Ļoti iecienītas bija vasaras nometnes jeb skolas un uz tām ieradās dalībnieces ne tikai no mūsu novada, bet arī no kaimiņu novadiem un Rīgas. Plašāk lasi šodienas numurā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, bet portāla lasītājiem piedāvājam nelielu vēsturisku atskatu – fotogrāfijas no laikraksta arhīviem: nometnēm Zeltiņos 2013. gadā un Pededzē 2012. gadā.

Nometne Zeltiņos 2013. gadā

Nometne Pededzē 2012. gadā

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. ”“Katrīna” krustcelēs: starp pagātnes spēku un nākotnes cerībām” saturu atbild “Alūksnes un Malienas Ziņas”

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Drosme aizbraukt, bet vēl lielāka – atgriezties

08:00 26.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē izskanējusi čempionu apbalvošanas ceremonija

17:24 23.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jaunanna izvēles priekšā: ko saglabāt, ko mainīt?

07:54 24.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu

14:03 27.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Divu pagastu vadība vienās rokās (1)

07:52 25.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uz ceļa Litene–Alūksne saduras trīs automašīnas

09:36 24.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kas ir svarīgākais novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
28
Novembris
Sākums: 19:00

Komēdija “Traki laba diena”
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 10:00

Florbola sacensības “Ilzenes rudens 2025”
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 11:00

Gatavošanās svētkiem Ates muzejā
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 11:00

Kāršu spēles PUNS Ceļojošā turnīrs
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 18:00

Aija Andrejeva koncertā “Tagadne”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025

Kaspars komentē:

Divu pagastu vadība vienās rokās

Traki tai Smiltenes novadā... 2 pagastus grūti vadīt... Varbūt var atbraukt uz Alūksni pieredzes apmaiņā, jo te viens cilvēks spēj 15 pagastus vadīt!?

09:41 25.11.2025

DZINTARS komentē:

Dots devējam atdodas

Protams visos ruporos skandina par veselīgu dzīvesveidu un cukurs ar apšaubāmas kvalitātes konfektēm nav tas par ko būtu jāsatraucas mūsdienās....medus, gaļa, melnzeme, malka, u.c. lietas saņemtas no[...]

21:07 24.11.2025