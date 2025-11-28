Šodien laikrakstā rakstām par pirms gandrīz divdesmit gadiem Alūksnē izveidotu sieviešu apvienību “Katrīna”. Tās darbība pēdējos gados apsīkusi liekot uzdot jautājumu – vai to likvidēt, vai ļaut tai atdzimt jaunā formā un jaunā paaudzē? Vai likvidēt to, ko pirms diviem gadu desmitiem radošas un darbīgas sievietes no dažādiem novada pagastiem radīja ar degsmi un entuziasmu? Ļoti iecienītas bija vasaras nometnes jeb skolas un uz tām ieradās dalībnieces ne tikai no mūsu novada, bet arī no kaimiņu novadiem un Rīgas. Plašāk lasi šodienas numurā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, bet portāla lasītājiem piedāvājam nelielu vēsturisku atskatu – fotogrāfijas no laikraksta arhīviem: nometnēm Zeltiņos 2013. gadā un Pededzē 2012. gadā.
“Katrīna” krustcelēs: starp pagātnes spēku un nākotnes cerībām
08:14 28.11.2025
