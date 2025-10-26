Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

To Alūksnes novada seniori nedēļas nogalē baudīja Liepnas tautas namā. “Pagājusi vasara, kļavu lapas greznojas raibās kleitās, pīlādzis savas ogas ir atdevis gājputniem ceļamaizei. Raža no dārziem sagūlusi pagrabā, lai dotu veldzi zemei. Lai arī vasarā uzkrātas vitamīnu un enerģijas rezerves, laiks padomāt par dvēseles bagātināšanas krājumiem ziemai,” sveicot seniorus Liepnā, sacīja Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Liepnā Lienīte Trivole. Svētku noskaņu dāvināja Viesturs Pņovs, pie klavierēm Lilita Spirka, jauniešu deju kolektīvs “Žagari”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lai”, vadītāja Jana Kalēja, un teātra amatiermākslas kolektīvs “Troksnis”, režisore Inse Toka.
Foto: Aivita Lizdika
