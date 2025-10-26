Abonē! E-avīze
Svētdiena, 26. oktobris
Amanda, Kaiva, Amanta
weather-icon
+8° C, vējš 1.79 m/s, ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

09:58 26.10.2025

Aivita Lizdika

42

To Alūksnes novada seniori nedēļas nogalē baudīja Liepnas tautas namā. “Pagājusi vasara, kļavu lapas greznojas raibās kleitās, pīlādzis savas ogas ir atdevis gājputniem ceļamaizei. Raža no dārziem sagūlusi pagrabā, lai dotu veldzi zemei. Lai arī vasarā uzkrātas vitamīnu un enerģijas rezerves, laiks padomāt par dvēseles bagātināšanas krājumiem ziemai,” sveicot seniorus Liepnā, sacīja Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Liepnā Lienīte Trivole. Svētku noskaņu dāvināja Viesturs Pņovs, pie klavierēm Lilita Spirka, jauniešu deju kolektīvs “Žagari”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lai”, vadītāja Jana Kalēja, un teātra amatiermākslas kolektīvs “Troksnis”, režisore Inse Toka. 

Foto: Aivita Lizdika

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno pārtraukt saldumu paciņu dāvināšanu Ziemassvētkos

07:40 20.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Satrauc elektrības pārrāvums – vainīgs bebrs

15:12 21.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē būs jauna notāre

09:19 21.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: "Meža olimpiādē" uzvar draudzība

14:58 22.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadursme starp motorizētu velosipēdu un automašīnu

09:35 20.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē patversmes dzīvniekus neiemidzina, bet izglīto sabiedrību

08:00 21.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Ja neabonējat "Alūksnes un Malienas Ziņas", kas Jums kavē to darīt?
Rezultāti

Pasākumi

Svētdiena
26
Oktobris
Sākums: 14:00

Izrāde “Mazpilsētas mazstāstiņi”
Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 10:00

“Prāta spēks pret MI”
Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 17:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Ceturtdiena
30
Oktobris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Piektdiena
31
Oktobris
Visu dienu

Ekspozīcijas “Aizsapņošanās” atklāšanas pasākums
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025

Rets komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Sporta veids kam vienmēr var būt ļoti laba nākotne. Finansiāli labi. Nevajag arēnu vai halli īrēt. Šahistu ar vienmēr bijis ļoti daudz. Nav jāpārdzīvo vai komandā pietiks sportistu vai nē, uz kaut[...]

12:46 18.10.2025

Kalvitis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Svētdien blitz turnīrs. Visi var piedalīties. Varbūt būs daudz spēlēt gribētāju, jo ir kaut kāda informācija par šo turnīru aluksniesiem.lv un avīzē ar.

12:39 18.10.2025

Uldis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Varētu festivālu par Vaidavas Plūmes kausu nodēvēt nākotnē. Tas vis ļoti interesanti. Ļoti demokrātisks sporta veids, jo nav vecuma ierobežojuma.

12:31 18.10.2025