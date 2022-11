“Jukums” ar draugiem svin 30

Sirsnībā un mīlestībā savu 30 gadu jubileju kopā ar draugiem vakar nosvinēja Alūksnes Kultūras centra vidējās paaudzes deju kopa “Jukums” un tās vadītājs Agris Veismanis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Deju “Jukums” vienmēr stāsta kā stāstu un arī jubilejas koncerts bija stāsts – par “Jukumu” un reizē arī – katru dejotāju pāri, ar atskatu uz deju kopas 30 gadiem. Šajos 30 gados “Jukumā” dejojuši 43 pāri, bet pašlaik dejo 13. Gadu starpība starp jaunāko un pieredzējušāko dalībnieku ir 54 gadi.

Ko tik viņi šajos 30 gados paguvuši – “Jukuma” vārds skandināts no augstām skatuvēm Rīgā gan deju konkursos, gan tērpu skatēs. Dejotāji lepojas ar sasniegto, bet nekad nav bijuši iedomīgi. Panākumi viņus iepriecina, bet nekad nav bijuši noteicošie kolektīva dzīvē. Gadu gaitā viņus kopā satur kas cits – mīlestība pret deju un citam pret citu. Savu varēšanu “Jukums” izrādījis 399 dažāda mēroga pasākumos un koncertos visā Latvijā un arī Anglijā, Francijā, Beļģijā, Ukrainā, Grieķijā, Ungārijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Moldovā un Horvātijā. Savā 30. jubilejā deju kopa izdejoja 400. koncertu kopā ar draugiem. Tajā piedalījās “Nebēda” no Balviem, “Ziemeļblāzma” no Rīgas, “Enku – drenku” no Alūksnes, “Piebaldzēni” no Jaunpiebalgas, kā arī Jaunlaicenes folkloras kopa “Putnis”.

Jubilejā kolektīvu sveica Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve, latviešu skatuviskās dejas eksperte Maruta Alpa, uzsverot, ka “Jukuma” smukums bija ir un būs un tā pamatā ir darbs un darba mīlestība, gudrība dejot dejas, kuras speciāli kolektīvam veltījuši deju autori. Dejas, kuras kolektīva vadītājs Agris Veismanis un dejotāji ieraudzījuši un izveidojuši par savām, izstāstot savu stāstu, kas atšķir “Jukumu” no citiem kolektīviem. Liels darbs ieguldīts, veidojot tērpu kolekcijas dejotājiem. Tas kopā veido to lielo, skaisto smukumu. Deju kopu un vadītāju A. Veismani jubilejā Alūksnes novada pašvaldības domes vārdā sveica deputāts Jānis Skulte, Alūksnes novada kultūras centra direktore Sanita Bērziņa, amatiermākslas kolektīvu un vieskolektīvu pārstāvji. Īpaši gaidīti svētkos bija kādreizējie dejotāji un jubilejas koncerts noslēdzās, visiem vienojoties kopīgā dejā un AKC skatuves.