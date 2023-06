“GribTrip” pulcē vairāk nekā 200 auto entuziastus

Foto: Sigita Rutka

Brīvdienās norisinājās auto entuziastu sezonas atklāšanas pasākums “GribTrip” Zeltiņu

raķešu bāzes teritorijā, uz kuru ieradās vairāk nekā 200 automašīnas un vismaz 600

apmeklētāji. Tas bijis grandiozākais pasākums līdz šim un organizatori sola vēl.



“GribTrip” ir domubiedru grupa, kas organizē automašīnu saieta jeb “car meet-up” veida

pasākumus Alūksnes novadā vasaras sezonā, uz kuriem ierodas tie, kuriem automašīna ir

viņu dzīvesveids un vaļasprieks. Automašīnu saietus domubiedru grupa “GribTrip” rīko jau

otro gadu, un cilvēku atsaucība arvien pieaug – apmeklētāji ierodas ne tikai no Alūksnes

novada, bet arī no visas Latvijas. “Pasākums tiek rīkots ar domu, lai cilvēkiem būtu iespēja

parādīt savu automašīnu un tai veiktās pārveides, uzlabojumus, “tjūningu” pārējiem, lai

mēs varētu vairāk pastāstīt un motivēt jauniešus un ģimenes palīdzēt arī mūsu

organizētajos labdarības projektos,” pauž “GribTrip” organizatori.

“Mums bija prieks redzēt tik daudz auto entuziastus, kā arī citus, kuri pirmo reizi bija šāda

veida pasākumā. Sarīkojums bija emocijām bagāts un katrs bija gatavs izcīnīt kādu no

godalgotajām vietām. Pasākumu apmeklēja vairāk kā 200 automašīnas, aptuvenais

apmeklētāju skaits – 600. Pasākums izdevās ļoti labi, saņemam ļoti labas atsauksmes,

apmeklētāji ir sajūsmā un jau jautā par nākamo,” stāsta “GribTrip” komanda

Pasākuma organizatori bija parūpējušies par deviņu nomināciju noteikšanu un

apbalvošanu, tā kā vairāki automīļi brauca mājās ar piemiņas veltēm, ko ielikt savu trofeju

plauktā. “Svarīgi arī tas, ka pasākuma laikā apmeklētāji saziedojuši naudiņu dzīvnieku

patversmei “Astes un Ūsas”. Netrūka arī citu aktivitāšu, kas pasākumu padarīja vēl

patīkamāku – bija iespēja tik pie popkorna un cukurvates, pašiem gatavot cukurvati, un tas

bija bezmaksas prieks. Nomināciju uzvarētāji balvas saņēma no mūsu atbalstītājiem un

sponsoriem, paldies viņiem!” saka organizatori un sola, ka nākamais pasākums gaidāms

septembra vidū.

Fotogrāfijās ieskats pasākumā “GribTrip”.